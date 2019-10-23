Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruСША сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Европейского командования вооруженных сил США.
Читать в источнике
Комментировать362

Подробнее о событии

Российский истребитель сопроводил американский бомбардировщик над Черным морем

Интерфакс05:05

Российский Су-27 проконтролировал полет бомбардировщика США над Черным морем

ТАСС04:51

Бомбардировщик США B-52H приблизился к границам Крыма

РЕН ТВвчера в 23:34

Су-27 сопроводили бомбардировщик ВВС США над Черным морем

Газета.Ru05:23

Генерал оценил систему обороны Крыма после полета B-52 над Черным морем

Известия05:46

Поклонская прокомментировала имитацию США бомбардировки у границ Крыма

РИА Новости06:46

В Пентагоне сообщили о полете B-52, который сымитировал бомбардировку Крыма

Комсомольская правдавчера в 22:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 07:05, Ашберн
Экономика

Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян

Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
Происшествия

Две машины врезались в толпу людей на переходе в Петербурге

Две машины вылетели на "зебру" и врезались в толпу пешеходов. Камеры наблюдения зафиксировали момент столкновения.
Вести.Ru 06:29
Общество

Что скажет Цукерберг в Конгрессе в защиту криптовалюты Libra

Что скажет Цукерберг и почему ему не удастся удовлетворить любопытство конгрессменов - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:49
Политика

Путин заявил о намерении наращивать российское присутствие в Африке

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит Россия–Африка.
Известия 06:30
Здоровье

Белковый завтрак поможет убрать жир на животе

От лишних килограммов поможет избавиться правильное начало дня. Об этом рассказала австралийский диетолог Сьюзи Баррелл.
Соловей.Инфо 03:29
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Происшествия

Появилось видео вскрытия сейфа с золотом на месте прорыва дамбы

Следственный комитет РФ 23 октября обнародовал видео вскрытия сейфа, найденного после осушения одной из заводей на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края.
REGNUM 04:00
Происшествия

В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами

Газета.Ru 06:55
Космос

Давление на краю Солнечной системы оказалось аномально высоким

Для измерения давления в гелиосфере ученые использовали космический аппарат «Вояджер», который с 1977 года стабильно находится за пределами Солнечной системы.
Naked Science 18 октября в 20:02
Происшествия

В бассейне пермского спорткомплекса «Олимпия» утонула девочка

В бассейне спорткомплекса «Олимпия» в Перми погибла 11-летняя девочка.
REGNUM вчера в 15:32
Армия и оружие

МИД Турции объявил о приостановке военной операции в Сирии

Ридус 05:14
Экономика

ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года будет обязывать компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников и, тем самым, пытаются избежать этих выплат, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы.
РИА Новости 05:38
Общество

Власти Москвы выделят рекордную сумму на программу «Моя улица»

Улица без конца Инициированная московской мэрией в 2015 году программа комплексного благоустройства "Моя улица" включает в себя обновление и расширение пешеходных зон, обновление тротуаров, фасадов и освещения, создание велосипедных дорожек, посадку деревьев, обустройство малых архитектурных форм.
РБК 00:00
Общество

Телефонные мошенники освоили новый способ кражи денег

Мошенники изобрели новую схему кражи денег с мобильного телефона - для этого они устанавливают приложение удаленного доступа на смартфон, а затем получают доступ ко всем банковским приложениям жертвы.
Газета.Ru 02:18
Армия и оружие

В НАТО прокомментировали меморандум России и Турции по Сирии

Министры обороны стран НАТО обсудят на переговорах в четверг и пятницу ситуацию на северо-востоке Сирии, при этом альянс считает преждевременным оценивать договоренности РФ и Турции, заявил в среду генсек Йенс Столтенберг.
РИА Новости 05:40
Спорт

Чемпионке Паралимпиады провели эвтаназию

Победительница Паралимпиады-2012 в гонках на колясках, бельгийская спортсменка Марике Верворт ушла из жизни в возрасте 40 лет посредством эвтаназии.
Ридус 06:32
Общество

Визитку Путина продают за два миллиона рублей

На одном из интернет-сайтов на продажу за два миллиона рублей выставили визитную карточку Владимира Путина времен его работы председателем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.
РИА Новости 05:00
Политика

В Ливии остались двое задержанных россиян

В Ливии остались только двое задержанных граждан России, обвиняемых в попытке повлиять на предстоящие выборы в стране, сообщил «РИА Новости» в среду, 23 октября, руководитель российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.
Известия 01:59
Спорт

Мария Ласицкене победила на Всемирных военных играх

Спортсменка из Кабардино-Балкарии Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на VII Всемирных военных играх, установив рекорд турнира.
Кавказский узел 01:10
Армия и оружие

Немецкая газета Die Welt: танк «Армата» превосходит «Леопард-2»

Издание Die Welt восхитилось российским танком Т-14 «Армата» с пушкой калибра 125 миллиметров, признав его превосходство над немецким танком «Леопард-2».
Аргументы и Факты вчера в 03:15
Общество

В Совете Федерации объявили эвакуацию

В здании Совета Федерации объявили эвакуацию из-за подгоревшего в буфете мяса. Об этом сообщает ТАСС в среду, 23 октября.
Lenta.ru 06:27
Армия и оружие

США унизило соглашение между Путиным и Эрдоганом

США признали крупнейшим геополитическим неудачником из-за соглашения между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой РФ Владимиром Путиным о совместном патрулировании севера Сирии.
URA.Ru 06:50
Общество

Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян

Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 06:17
Общество

Госпитализирована Елена Малышева

Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 01:54
Спорт

Палата представителей США приняла антидопинговый Акт Родченкова

Палата представителей Конгресса США приняла Акт Родченкова, который вводит уголовную ответственность за участие в сговорах, нацеленных на использование допинга в спорте.
Коммерсантъ 00:42
Общество

Верховный суд обязал Украину выплатить 144 млн долларов «Татнефти»

Верховный суд России не увидел оснований для пересмотра решений двух нижестоящих инстанций, которые обязали привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины около 144 миллионов долларов в пользу "Татнефти".
Российская газета 03:22
Космос

В РАН рассказали о возможных жителях Венеры

Каких существ разглядели на Венере российские ученые, почему к их открытиям скептически относятся коллеги и где искать жизнь в Солнечной системе, "Газете.Ru" рассказал кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института катализа им. Борескова Сибирского отделения РАН Валерий Снытников.
Газета.Ru 20 октября в 06:35
Футбол

В Турции вратарь был удален с поля на 11-й секунде матча

ИнфоСМИ вчера в 15:45
Политика

Собянин сменил главу департамента соцзащиты

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об увольнении главы департамента труда и соцзащиты Владимира Петросяна из-за выхода на пенсию.
Коммерсантъ 05:31
Политика

Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе

Члены комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, подозреваемые во взяточничестве, должны пройти проверку на детекторе лжи, сообщил президент Украины Владимир Зеленский 23 октября на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 06:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное