Армия и оружие
Lenta.ruСША сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Европейского командования вооруженных сил США.
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Армия и оружие
Минобороны опубликовало карту выполнения соглашений с Турцией по Сирии
Российское Министерство обороны опубликовало на своем сайте карту выполнения соглашения с Турцией по Сирии.
РИА Новости 07:40
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Политика
Путин открыл саммит «Россия-Африка» в Сочи
УтроNews 05:26
Экономика
ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых
С 2019 года в четырех регионах – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане - в экспериментальном формате действует налог для самозанятых.
РИА Новости 05:38
Армия и оружие
Переброшенные из Сирии в Ирак военные США покинут страну через месяц
Министр обороны Ирака Наджах аш-Шамари заявил, что американские военнослужащие, передислоцированные из северо-восточных районов Сирии, покинут иракскую территорию в течение четырех недель.
Известия 06:55
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Экономика
Госдума приняла в первом чтении проект бюджета РФ на 2020-2022 годы
Государственная Дума в первом чтении приняла проект федерального бюджета на следующий год, а также плановый период 2021-2022 годов.
Комсомольская правда 07:28
Политика
Зеленский надеется на скорую встречу в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердили после встречи в Японии, что только в рамках нормандского формата можно достичь мира в Донбассе.
Дума ТВ 02:47
Спорт
Паралимпийская чемпионка ушла из жизни в результате эвтаназии
Марике Верворт, победительница Паралимпийских игр 2012 года, решила уйти из жизни в возрасте 40 лет, проведя процедуру эвтаназии.
Discover24 06:54
Политика
Украине грозят проблемы с отоплением при неподписании контракта с РФ
Украинский премьер Алексей Гончарук заявил, что украинская сторона может ощутить проблемы с отоплением, если не удастся подписать контракт на транзит газа из России в Евросоюз.
Газета.Ru 09:33
Финансы
Акции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7%
К вечеру среды обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на "Московской бирже" в отсутствие новостей.
Интерфакс 09:49
Общество
Российским пиратам отключили плеер
В Нидерландах отключили серверы стримингового плеера Moonwalk, который использовали 80% пиратских сайтов в России, включая самые крупные из них, сообщает TorrentFreak.
MOS.news вчера в 09:46
Происшествия
Опубликовано видео наезда иномарки на пешеходов в Петербурге
Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео.
РИА Новости 08:19
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 06:55
Общество
Россия возобновила ввоз ядерных отходов из Европы
Россия возобновила ввоз радиоактивных урановых отходов из Европы, прекращенный 10 лет назад. Об этом сообщает портал Tageszeitung.
Lenta.ru 08:39
Здоровье
Диетолог рассказала, кому нельзя есть яйца
"На здорового человека яйцо не оказывает какого-то негативного действия, поскольку лецитин не дает осаживаться холестерину на стенках сосудов, но больному человеку желток яйца уже нужно употреблять крайне аккуратно", - отмечает Елена Соломатина.
Российская газета 09:20
Экономика
Проект ВСМ претендует на грант в 600 млрд руб
По расчетам ОАО РЖД, которые видел "Ъ", суммарная стоимость ВСМ (CAPEX) оценивается в 2,295 трлн руб.: 1,59 трлн руб. — на участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, 530 млрд руб. — Москва — Нижний Новгород протяженностью 421 км (с учетом реконструкции пути), еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.
Коммерсантъ вчера в 18:16
Единоборства
Соперником Волкова на турнире UFC в Москве станет Грег Харди
Официальный сайт ММА объявил имя нового соперника россиянина, им стал экс-игрок в американский футбол Грег Харди, которого фанаты промоушена запомнили по бою 19-го октября, в поединке с Беном Сосоли Харди во время воспользовался ингалятором из-за чего его победу признали недействительной.
ODDS.ru 01:40
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
Шоу-бизнес
Сын Кристины Орбакайте закрутил роман со студенткой
Избранницу Дени Байсарова зовут Марией, она является 21-летней студенткой ВУЗа МГИМО.
Bimru.ru 02:43
Финансы
Банк России может снизить ключевую ставку до 6%
Напомним, ранее АБН сообщало о том, что глава ЦБ заявила, что в банке допускают более решительное снижение ключевой ставки из-за уровня инфляции ниже целевых показателей.
АБН 06:25
Политика
Британский парламент отклонил законопроект Джонсона о Brexit
За несколько часов до голосования премьер предупредил, что если план по выходу из ЕС не будет поддержан, то законопроект снимут с рассмотрения и инициируют досрочные выборы в парламент.
Страна Советов on-line 06:40
Игры
Вышел трейлер ремастера Doom 64
Cyber.sports.ru 03:06
Кино
Сценарист «Теории большого взрыва» выпустит ситком про киберспорт
Сценарист сериала «Теория большого взрыва» Энтони дель Брокколо и актер Джонни Галэки займутся производством ситкома The Squad про фанатов киберспорта.
CyberSport.ru 07:09
Общество
Суд Лондона обязал Коломойского выплатить Приватбанку 14 млн долларов
Апелляционный суд Лондона обязал бывших владельцев Приватбанка Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других ответчиков выплатить кредитной организации 10,9 млн фунтов стерлингов (14 млн долларов) судебных издержек.
Взгляд.ру 08:14
Транспорт
Власти предложили ввести денежные поощрения за аккуратное вождение
В конце августа в Госдуме предложили ввести поправки в КоАП, предполагающие освобождение водителей от административных штрафов за нарушения ПДД, не зафиксированные на портале госуслуг в течение десяти дней.
РБК 09:35
Футбол
В Турции вратарь был удален с поля на 11-й секунде матча
ИнфоСМИ вчера в 15:45