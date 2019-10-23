Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Европейского командования вооруженных сил США.

Армия и оружие Минобороны опубликовало карту выполнения соглашений с Турцией по Сирии Российское Министерство обороны опубликовало на своем сайте карту выполнения соглашения с Турцией по Сирии.

Общество В Москве госпитализировали Елену Малышеву Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.

Экономика ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых С 2019 года в четырех регионах – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане - в экспериментальном формате действует налог для самозанятых.

Армия и оружие Переброшенные из Сирии в Ирак военные США покинут страну через месяц Министр обороны Ирака Наджах аш-Шамари заявил, что американские военнослужащие, передислоцированные из северо-восточных районов Сирии, покинут иракскую территорию в течение четырех недель.

Общество Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.

Экономика Госдума приняла в первом чтении проект бюджета РФ на 2020-2022 годы Государственная Дума в первом чтении приняла проект федерального бюджета на следующий год, а также плановый период 2021-2022 годов.

Политика Зеленский надеется на скорую встречу в нормандском формате Президент Украины Владимир Зеленский и глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердили после встречи в Японии, что только в рамках нормандского формата можно достичь мира в Донбассе.

Спорт Паралимпийская чемпионка ушла из жизни в результате эвтаназии Марике Верворт, победительница Паралимпийских игр 2012 года, решила уйти из жизни в возрасте 40 лет, проведя процедуру эвтаназии.

Политика Украине грозят проблемы с отоплением при неподписании контракта с РФ Украинский премьер Алексей Гончарук заявил, что украинская сторона может ощутить проблемы с отоплением, если не удастся подписать контракт на транзит газа из России в Евросоюз.

Финансы Акции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7% К вечеру среды обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на "Московской бирже" в отсутствие новостей.

Общество Российским пиратам отключили плеер В Нидерландах отключили серверы стримингового плеера Moonwalk, который использовали 80% пиратских сайтов в России, включая самые крупные из них, сообщает TorrentFreak.

Происшествия Опубликовано видео наезда иномарки на пешеходов в Петербурге Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео.

Общество Россия возобновила ввоз ядерных отходов из Европы Россия возобновила ввоз радиоактивных урановых отходов из Европы, прекращенный 10 лет назад. Об этом сообщает портал Tageszeitung.

Здоровье Диетолог рассказала, кому нельзя есть яйца "На здорового человека яйцо не оказывает какого-то негативного действия, поскольку лецитин не дает осаживаться холестерину на стенках сосудов, но больному человеку желток яйца уже нужно употреблять крайне аккуратно", - отмечает Елена Соломатина.

Экономика Проект ВСМ претендует на грант в 600 млрд руб По расчетам ОАО РЖД, которые видел "Ъ", суммарная стоимость ВСМ (CAPEX) оценивается в 2,295 трлн руб.: 1,59 трлн руб. — на участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, 530 млрд руб. — Москва — Нижний Новгород протяженностью 421 км (с учетом реконструкции пути), еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.

Единоборства Соперником Волкова на турнире UFC в Москве станет Грег Харди Официальный сайт ММА объявил имя нового соперника россиянина, им стал экс-игрок в американский футбол Грег Харди, которого фанаты промоушена запомнили по бою 19-го октября, в поединке с Беном Сосоли Харди во время воспользовался ингалятором из-за чего его победу признали недействительной.

Экономика Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.

Шоу-бизнес Сын Кристины Орбакайте закрутил роман со студенткой Избранницу Дени Байсарова зовут Марией, она является 21-летней студенткой ВУЗа МГИМО.

Финансы Банк России может снизить ключевую ставку до 6% Напомним, ранее АБН сообщало о том, что глава ЦБ заявила, что в банке допускают более решительное снижение ключевой ставки из-за уровня инфляции ниже целевых показателей.

Политика Британский парламент отклонил законопроект Джонсона о Brexit За несколько часов до голосования премьер предупредил, что если план по выходу из ЕС не будет поддержан, то законопроект снимут с рассмотрения и инициируют досрочные выборы в парламент.

Кино Сценарист «Теории большого взрыва» выпустит ситком про киберспорт Сценарист сериала «Теория большого взрыва» Энтони дель Брокколо и актер Джонни Галэки займутся производством ситкома The Squad про фанатов киберспорта.

Общество Суд Лондона обязал Коломойского выплатить Приватбанку 14 млн долларов Апелляционный суд Лондона обязал бывших владельцев Приватбанка Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других ответчиков выплатить кредитной организации 10,9 млн фунтов стерлингов (14 млн долларов) судебных издержек.