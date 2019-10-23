Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruСША сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Европейского командования вооруженных сил США.
Читать в источнике
Комментировать461

Подробнее о событии

В Пентагоне сообщили о полете B-52, который сымитировал бомбардировку Крыма

Комсомольская правдавчера в 22:23

Сенатор от Крыма оценил имитацию США бомбардировки у полуострова

RT на русском07:34

В Крыму сочли провокацией имитацию США ударов по полуострову

Газета.Ru07:06

Поклонская прокомментировала имитацию США бомбардировки у границ Крыма

РИА Новости06:46

Военные самолеты США сымитировали бомбардировку Крыма

Известия03:37

Бомбардировщик США B-52H приблизился к границам Крыма

РЕН ТВвчера в 23:34

Сенатор назвал провокацией полет американского бомбардировщика у берегов Крыма

ИА Крыминформ08:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 08:35, Ашберн
Общество

В Москве госпитализировали Елену Малышеву

РИА Новости 01:39
Происшествия

Опубликовано видео ДТП в Петербурге, где две машины сбили пешеходов

Опубликовано видео столкновения двух машин в центре Санкт-Петербурга, в результате которого пострадали восемь человек.
RT на русском 07:59
Общество

Провоз топлива на Шиес обеспечил вооружённый ОМОН

На Шиесе завершилась операция по доставке топлива — проезд бензовозов к месту строительства полигона обеспечили в том числе вооружённые бойцы ОМОН.
REGNUM 06:46
Армия и оружие

Минобороны РФ опубликовало карту соглашений по Сирии с Турцией

Российское оборонное ведомство опубликовало карту, на которой изображены основные положения Меморандума о взаимопонимании по Сирии между Россией и Турцией, которая ведет борьбу с курдами-террористами.
Политика Сегодня 08:19
Политика

Володин раскритиковал депутатов за прогул обсуждения бюджета в Госдуме

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов присутствовать на обсуждении проекта бюджета.
Российская газета 05:15
Шоу-бизнес

Бузова купила квартиру за 120 миллионов

Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета вчера в 06:55
Происшествия

Двух женщин-полицейских сбили на дороге в центре Москвы

Водитель автомобиля-погрузчика сбил двух сотрудниц полиции на обочине дороги в центре Москвы.
Lenta.ru 06:01
Экономика

SoftBank берет WeWork под контроль. Оценка компании упала до $8 млрд

Японская компания готова заплатить до $5 млрд при общей оценке WeWork в $8 млрд.
Inc. Russia вчера в 05:39
Общество

Испытание Крымского моста гружеными вагонами показали на видео

Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив начали испытывать при помощи тяжелых железнодорожных составов, испытания попали на видео.
Lenta.ru 06:56
Здоровье

В Челябинске распродали колбасу с вирусом африканской чумы свиней

РБК 07:45
Происшествия

Появилось видео с места кровавой перестрелки в Ростовской области

Журналистская правда 04:04
Происшествия

«Норникель» назвал предварительную причину гибели людей на руднике

РБК 08:12
Общество

Российским пиратам отключили плеер

В Нидерландах отключили серверы стримингового плеера Moonwalk, который использовали 80% пиратских сайтов в России, включая самые крупные из них, сообщает TorrentFreak.
MOS.news вчера в 09:46
Экономика

Госдума приняла в I чтении проект федерального бюджета на 2020 год

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
ТАСС 06:16
Происшествия

Найдено кладбище жертв Таганской ОПГ

Следователи обнаружили место захоронения жертв Таганской организованной преступной группировки (ОПГ).
Lenta.ru 07:56
Футбол

Люка Эрнандес выбыл на длительный срок

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич подтвердил, что защитник мюнхенцев Люка Эрнандес выбыл на продолжительный срок из-за травмы.
Soccer.ru 04:15
Политика

Авиасообщение между РФ и Египтом может быть скоро восстановлено

Вопрос возобновления рейсов между Россией и курортами Египта будет решен в скором времени.
iReactor 03:54
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Политика

Порошенко обвинили в воровстве на поставках электроэнергии из РФ

Экс-президент Украины Пётр Порошенко украл на поставках электроэнергии из России около $150 млн наличными, заявил глава парламентского комитета Верховной рады Андрей Герус 23 октября на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 06:54
Общество

Поезда с новыми плацкартными вагонами выйдут в рейс до конца года

Российская газета 08:22
Финансы

Глава ПФР назвал уровень индексации пенсий в ближайшие три года

Как отметил глава Пенсионного фонда, индексация социальных пенсий в 2020 году пройдет на уровне 7%, в 2021 – 2,6%, в 2022 – 3,1%.
Rambler News Service 07:32
Политика

Россия списала странам Африки долгов более чем на $20 млрд

Россия списала странам Африки долгов более чем на $20 млрд, но надеется удвоить товарооборот с государствами этого континента за 5 лет.
Газета.Ru 08:02
Общество

Медведев проверил датчики «Сибура» с помощью зажигалки

Премьер-министр России Дмитрий Медведев с помощью зажигалки опробовал возможности датчиков, отслеживающих нештатные ситуации на заводах «Сибура».
RT на русском 08:08
Авто

Кроссовер Skoda Karoq привезут в РФ в первом квартале 2020 года

По словам топ-менеджера, презентация нового кроссовера Skoda Karoq в России состоится в декабре этого года.
Daily-Motor.Ru вчера в 05:59
Шоу-бизнес

Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа

Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа Наталья Подольская сделала неожиданное признание.
Экспресс газета вчера в 06:23
Армия и оружие

Переброшенные из Сирии в Ирак военные США покинут страну через месяц

Министр обороны Ирака Наджах аш-Шамари заявил, что американские военнослужащие, передислоцированные из северо-восточных районов Сирии, покинут иракскую территорию в течение четырех недель.
Известия 06:55
Спорт

Blizzard: опубликовано расписание BlizzCon 2019

LoginCasino.com 05:02
Происшествия

В Москве обстреляли рэпера Pabl.A из Black Star

Автомобиль рэпера Pabl.A (настоящее имя Александр Павлов) обстреляли в Москве. Об этом в среду, 23 октября, сообщает телеканал «Звезда».
Lenta.ru 07:46
Политика

Против депутатов партии Зеленского возбудили дело о взяточничестве

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) зарегистрировала уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления депутатами Верховной Рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
Lenta.ru 04:58
Происшествия

В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами

Газета.Ru 06:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное