Армия и оружие
Lenta.ruСША сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Европейского командования вооруженных сил США.
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В Пентагоне сообщили о полете B-52, который сымитировал бомбардировку Крыма
Комсомольская правдавчера в 22:23
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