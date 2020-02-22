с чего всё началось

Чему верить: обещаниям США не размещать свои ядерные ракеты в Европе или имитации ядерного удара по России в ходе учений Минобороны США, что предполагает наличие таких ракет на континенте? Верить следует не заверениям, а военным планам Пентагона. Имитация удара – верный ориентир.

Сенатор на странице в соцсети Twitter задался вопросом, чему верить: имитации ядерного удара по РФ в ходе учений или обещаниям Вашингтона не размещать ядерные ракеты на территории Европы. Политик отметил, что наличие ракет на континенте предполагает именно первый пункт.

Пушков отреагировал на учения США с имитацией ядерного удара по России

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