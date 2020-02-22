Армия и оружие
REGNUMПушков отреагировал на учения США с имитацией ядерного удара по России
Сенатор на странице в соцсети Twitter задался вопросом, чему верить: имитации ядерного удара по РФ в ходе учений или обещаниям Вашингтона не размещать ядерные ракеты на территории Европы. Политик отметил, что наличие ракет на континенте предполагает именно первый пункт.
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Чему верить: обещаниям США не размещать свои ядерные ракеты в Европе или имитации ядерного удара по России в ходе учений Минобороны США, что предполагает наличие таких ракет на континенте? Верить следует не заверениям, а военным планам Пентагона. Имитация удара – верный ориентир.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельМосква 24 07:09
с чего всё началось
Соединенные Штаты провели военные учения, по сценарию которых Россия наносит ядерный удар по объекту НАТО в Европе, сообщил на брифинге высокопоставленный представитель Пентагона.АМИТЕЛвчера в 23:30
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