Армия и оружие
Вести.RuСША указывают на косвенные доказательства причастности Ирана к атакам
Американская разведка утверждает, что нашла косвенные доказательства причастности Ирана к атаке в Саудовской Аравии. Об этом газете "Вашингтон пост" сообщил анонимный источник в спецслужбах США.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено вчера в 23:56, Вашингтон
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
Политика
Суд арестовал один из главных активов Порошенко
Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.
ТАСС вчера в 06:31
Политика
Жители Евросоюза отказались принимать сторону в конфликте России и США
Жители стран Евросоюза в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы остаться в стороне.
Lenta.ru вчера в 00:57
Происшествия
Дипломата КНДР вызовут в МИД России из-за инцидента с пограничниками
«Сегодня в МИД России будет вызван временный поверенный в делах КНДР в Российской Федерации в связи с ситуацией с задержанием северокорейских шхун, осуществлявших браконьерский промысел в российской исключительной экономической зоне», — приводит Интерфакс сообщение ведомства.
RT на русском вчера в 09:37
Кино
Marvel показали удаленную сцену из «Железного человека»
Marvel обнародовала удаленную часть посттитровой сцены из первого «Железного человека», в котором Ник Фьюри говорит Тони Старку о Человеке-пауке, Халке и Людях Икс.
Sibnet Новости вчера в 06:53
Армия и оружие
В России сообщили о ракете с «недостижимой дальностью» действия
Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов в интервью изданию «Военно-промышленный курьер» рассказал о российской ракете с «недостижимой дальностью действия».
RT на русском вчера в 23:30
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 16 сентября в 12:27
Культура
Скончался народный артист России дирижер Валерий Успенский
Утром во вторник, 17 сентября, в возрасте 80 лет ушел из жизни народный артист России и заслуженный деятель искусств дирижер Валерий Успенский, сообщает «78.ru».
Петербургский дневник вчера в 06:29
Общество
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
Молодежь в поисках лучшей жизни стремится переехать в Москву, Санкт-Петербург и другие города, где можно найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой люди освоили в родном городе, пишет "Российская газета" со ссылкой на директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца.
РИА Новости вчера в 00:31
Экономика
Россиянам предложили способ не платить штрафы в ГИБДД
После прохождения процедуры личного банкротства гражданам разрешат не выплачивать долги по административным штрафам, в том числе в ГИБДД и по налогам.
Lenta.ru вчера в 13:38
Шоу-бизнес
Опубликовано видео со свадьбы Бондарчука и Андреевой в Петербурге
До последнего Бондарчук и Андреева не раскрывали, где именно пройдет их торжество. Гостям были розданы персональные приглашения на свадьбу.
iReactor вчера в 22:35
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия вчера в 17:07
Кино
Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»
Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform 16 сентября в 22:38
Политика
Глава авиарегулятора США лично протестирует изменения в Boeing 737 MAX
ТАСС 16 сентября в 17:36
Общество
Российские актеры массово поддержали Павла Устинова
Ведомости вчера в 04:16
Экономика
«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о приоритетном направлении внешней политики республики, назвав таковым развитие и углубление двусторонних связей с Россией.
Газета.Ru 16 сентября в 03:52
Экономика
Минфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий
Ранее в Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений.
Газета.Ru вчера в 08:44
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Авто
В Японии представили новую Toyota Corolla
Японская компания на внутреннем рынке представила новую генерацию модели Toyota Corolla, представленную в стране в кузове универсал и седан.
Tvoe-avto.com вчера в 07:12
Экономика
Экспертиза следствия поменяла оценку спорных акций по делу Калви
Заказанная следствием экспертиза пакета акций IFTG, принадлежащего банку «Восточный», показала, что его рыночная оценка составляет $60 млн или порядка 3,8 млрд руб, сообщил источник ТАСС, близкий к следствию.
РБК вчера в 17:07
Космос
Российские космонавты напечатают крольчатину, говядину и рыбу на МКС
Мышечные клетки коровы, кролика и рыбы напечатают на российском 3D-биопринтере на Международной космической станции (МКС) в конце сентября, сообщил управляющий партнер компании-создателя биопринтера 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани.
Вечерняя Москва вчера в 20:43
Единоборства
В Госдуме предложили считать рэп-баттлы видом спорта
Депутат Государственной думы от партии ЛДПР Василий Власов предложил официально признать рэп-баттлы видом спорта.
Политическая Экспертиза 16 сентября в 21:38
Авто
Обновленная Lada 4x4 получит измененную внешность
Внедорожник по-прежнему будет оснащаться 1,7-литровым атмосферным двигателем мощностью 83 «лошадки», пару которому составит 5-ступенчатая «механика».
Автоновости дня 15 сентября в 06:31
Общество
Росстат сообщил о снижении числа малолетних невест в России
В России число несовершеннолетних невест с 1990 по 2018 годы сократилось более чем в 15 раз Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.
RT на русском вчера в 22:16
Политика
Президент Эстонии захотела общения с Россией без посредников
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что республика должна оставаться в числе стран, которые самостоятельно ведут контакты с Россией.
Известия вчера в 06:48
Политика
Власти Крыма не исключают введения второго названия республики
Инфорос 16 сентября в 11:53
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова устала жить с бывшим мужем под одной крышей
Российская певица Татьяна Буланова продолжает после развода жить в одной квартире с бывшим мужем, футболистом Владиславом Радимовым, но рассчитывает, что он вскоре переедет.
Lenta.ru вчера в 17:33
Политика
Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы»
Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства.
Lenta.ru вчера в 14:45
Политика
Освистанный демонстрантами Джонсон покинул брифинг в Люксембурге
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался выступить на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем из-за толпы демонстрантов, которая освистала политика и выкрикивала в его адрес оскорбительные лозунги.
РБК 16 сентября в 20:36