Американская разведка утверждает, что нашла косвенные доказательства причастности Ирана к атаке в Саудовской Аравии. Об этом газете "Вашингтон пост" сообщил анонимный источник в спецслужбах США.

США указывают на косвенные доказательства причастности Ирана к атакам

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