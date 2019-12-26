Политика

КоммерсантъКоммерсантъСША усиливают позиции в Средиземноморье для противостояния РФ и Турции

Американские законодатели, стремясь противостоять Турции и России, вкладывают средства в Средиземноморский регион. Делается это для поддержки таких союзников как Израиль, Греция и Кипр, передает The Hill.
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с чего всё началось
«С помощью отмены эмбарго США на поставки оружия на Кипр и расширения необходимой военной помощи для Греции законодательство ставит своей целью всеобъемлющий подход к вопросу стабильности ключевых региональных партнёров», — сказал
 один из авторов инициативы сенатор Марко Рубио.
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