с чего всё началось

Американские законодатели, стремясь противостоять Турции и России, вкладывают средства в Средиземноморский регион. Делается это для поддержки таких союзников как Израиль, Греция и Кипр, передает The Hill.

США усиливают позиции в Средиземноморье для противостояния РФ и Турции

Происшествия Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле Сегодня утром неизвестные совершили покушение на главу администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.

Религия РПЦ прекратила поминовение патриарха Александрийского Русская православная церковь (РПЦ) прекратила поминовение патриарха Александрийского Феодора II из-за признания им неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).

Экономика ВЭБ стал совладельцем НПФ «Благосостояние» Дочерняя структура ВЭБ.РФ - «ВЭБ-лизинг» - стала владельцем пакета 25% плюс одной акции негосударственного пенсионного фонда «Благосостояние», следует из материалов «ВЭБ-лизина».

Кино На Новый год телеканалы покажут отреставрированную «Иронию судьбы» "Новогодний голубой огонек", отреставрированную "Иронию судьбы", трансляции с ключевых праздничных локаций Москвы и спецвыпуски любимых программ покажут телеканалы в ночь на 1 января, сообщили РИА Новости в пресс-службах вещателей.

Общество Минобороны РФ собирается повысить оклады и пенсии военнослужащих В следующем году собираются повысить оклады военных на 3%, а в 2021 году они будут больше еще на 4%, отметила она.

Происшествия В СК подтвердили информацию об обысках у журналистки Полухиной В СК сообщили о проведении обысков по месту жительства специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Полухиной по уголовному делу о так называемой ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.": ее участников следователи ранее привлекли к уголовной ответственности по обвинениям в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.

Хоккей Чехия — Россия 3:3 (2-й период) Хоккейный чемпионат мира среди молодежных национальных команд, в котором принимают участие игроки не старше 20 лет, пройдет в чешских городах Острава и Тршинец с 26 декабря по 5 января.

Общество Верховный суд России утвердил ликвидацию движения «За права человека» Верховный суд России утвердил решение о ликвидации движения «За права человека» Льва Пономарева «в связи с грубыми и неустранимыми нарушениями в оформлении деятельности организации».

Политика С января 2020 года Генпрокуратура Украины будет упразднена Генпрокуратура Украины как институт прекратит свое существование к новому году, заявил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка 26 декабря в ходе общения с журналистами.

Общество Капитана «Салавата Юлаева» обвинили в половой дискриминации Глава совета по правам человека Республики Башкирия Владимир Барабаш направил в прокуратуру обращение в адрес капитана хоккейной команды "Салават Юлаев" Григория Панина.

Происшествия Мать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск Нелли Арашукова и Камилла Агоева, мать и сестра обвиняемого в тяжких преступлениях Рауфа Арашукова, объявлены в федеральный розыск, сообщила РИА Новости адвокат экс-сенатора Марина Андреева.

Общество В больнице сообщили об атрофии мозга у Галины Волчек Инсайдер в медицинских кругах утверждает, что на фоне острой сердечно-сосудистой недостаточности у актрисы якобы развилась атрофия мозга, осложненная энцефалопатией, а также начались отеки нижних конечностей.

Происшествия Лавина накрыла горнолыжный курорт Андерматт в Швейцарии Посольство РФ в Швейцарии сообщает, что дипмиссия уточняет информацию о россиянах, которые могли пострадать при сходе лавины.