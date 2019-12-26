Политика
КоммерсантъСША усиливают позиции в Средиземноморье для противостояния РФ и Турции
Американские законодатели, стремясь противостоять Турции и России, вкладывают средства в Средиземноморский регион. Делается это для поддержки таких союзников как Израиль, Греция и Кипр, передает The Hill.
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с чего всё началось
«С помощью отмены эмбарго США на поставки оружия на Кипр и расширения необходимой военной помощи для Греции законодательство ставит своей целью всеобъемлющий подход к вопросу стабильности ключевых региональных партнёров», — сказал один из авторов инициативы сенатор Марко Рубио.RT на русскомвчера в 15:30
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Происшествия
Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле
Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле Сегодня утром неизвестные совершили покушение на главу администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
Общество
Федор Емельяненко о бое брата с Кокляевым: это даже цирком не назовешь
Боец смешанных единоборств Федор Емельяненко раскритиковал своего брата Александра за бой с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Религия
РПЦ прекратила поминовение патриарха Александрийского
Русская православная церковь (РПЦ) прекратила поминовение патриарха Александрийского Феодора II из-за признания им неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).
Экономика
ВЭБ стал совладельцем НПФ «Благосостояние»
Дочерняя структура ВЭБ.РФ - «ВЭБ-лизинг» - стала владельцем пакета 25% плюс одной акции негосударственного пенсионного фонда «Благосостояние», следует из материалов «ВЭБ-лизина».
Кино
На Новый год телеканалы покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
"Новогодний голубой огонек", отреставрированную "Иронию судьбы", трансляции с ключевых праздничных локаций Москвы и спецвыпуски любимых программ покажут телеканалы в ночь на 1 января, сообщили РИА Новости в пресс-службах вещателей.
Общество
Минобороны РФ собирается повысить оклады и пенсии военнослужащих
В следующем году собираются повысить оклады военных на 3%, а в 2021 году они будут больше еще на 4%, отметила она.
Политика
Захарова заявила, что Россия зеркально ответит на санкции США по «Северному потоку - 2»
Россия, следуя принципу взаимности, примет меры в ответ на санкции США против строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Футбол
Ростовская область направит 12 млн рублей на содержание «Ростов-Арены»
Политика
Глава «Транснефти» ответил на угрозы Лукашенко «забрать» две трубы
Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности Минска забрать две трубы, входящих в состав нефтепровода «Дружба», является политическим.
Происшествия
В СК подтвердили информацию об обысках у журналистки Полухиной
В СК сообщили о проведении обысков по месту жительства специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Полухиной по уголовному делу о так называемой ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.": ее участников следователи ранее привлекли к уголовной ответственности по обвинениям в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.
Хоккей
Чехия — Россия 3:3 (2-й период)
Хоккейный чемпионат мира среди молодежных национальных команд, в котором принимают участие игроки не старше 20 лет, пройдет в чешских городах Острава и Тршинец с 26 декабря по 5 января.
Кино
Иван Янковский рассказал о роли в фильме «Союз спасения»
Актёр Иван Янковский в беседе с Пятым каналом рассказал о съёмках в фильме «Союз спасения».
Общество
Верховный суд России утвердил ликвидацию движения «За права человека»
Верховный суд России утвердил решение о ликвидации движения «За права человека» Льва Пономарева «в связи с грубыми и неустранимыми нарушениями в оформлении деятельности организации».
Политика
С января 2020 года Генпрокуратура Украины будет упразднена
Генпрокуратура Украины как институт прекратит свое существование к новому году, заявил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка 26 декабря в ходе общения с журналистами.
Политика
Путин назвал задачей номер один рост реальных доходов населения
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами кабмина назвал задачей номер один повышение уровня доходов населения.
Футбол
«Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Брайтоном»
В матче 19-го тура чемпионата Англии лондонский "Тоттенхэм Хотспур" одолел "Брайтон энд Хоув Альбион". Встреча закончилась со счетом 2:1.
Общество
Капитана «Салавата Юлаева» обвинили в половой дискриминации
Глава совета по правам человека Республики Башкирия Владимир Барабаш направил в прокуратуру обращение в адрес капитана хоккейной команды "Салават Юлаев" Григория Панина.
Армия и оружие
В Донбассе грузовик украинских силовиков подорвался на мине
По предварительным данным, подвозивший боеприпасы украинским силовикам грузовик подорвался на противотанковой мине, установленной представителями праворадикальных организаций.
Политика
Германия считает Трампа опасней Путина и Ким Чен Ына
В четверг, 26 декабря, стало известно о том, что в Германия считает Трампа опасней Путина и Ким Чен Ына.
Происшествия
Мать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск
Нелли Арашукова и Камилла Агоева, мать и сестра обвиняемого в тяжких преступлениях Рауфа Арашукова, объявлены в федеральный розыск, сообщила РИА Новости адвокат экс-сенатора Марина Андреева.
Общество
Утвержден рост тарифов ЖКХ в России
Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год.
Общество
Екатерина Мцитуридзе уходит с поста гендиректора «Роскино»
Общество
В больнице сообщили об атрофии мозга у Галины Волчек
Инсайдер в медицинских кругах утверждает, что на фоне острой сердечно-сосудистой недостаточности у актрисы якобы развилась атрофия мозга, осложненная энцефалопатией, а также начались отеки нижних конечностей.
Армия и оружие
Украинские боевики собрали елку из снарядов и гранат
Украинские боевики собрали елку высотой почти два метра, потратив около двадцати минут.
Происшествия
Лавина накрыла горнолыжный курорт Андерматт в Швейцарии
Посольство РФ в Швейцарии сообщает, что дипмиссия уточняет информацию о россиянах, которые могли пострадать при сходе лавины.
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.