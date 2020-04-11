Общество
Наша версияСША установили новый антирекорд смертности от коронавируса
По данным Университета Джона Хопкинса, за сутки в стране умерли 2108 человек, что стало для США очередным антирекордом. В прошлый раз максимальная смертность от коронавируса фиксировалась в среду, тогда умерло 1973 пациента.
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Экономика
Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул
Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
РБК вчера в 08:49
Экономика
МВФ предупредил о худшем спаде со времен Великой депрессии
В 2020 году мир ждет худший экономический спад со времен Великой депрессии.
Вести.Ru 09 апреля в 22:25
Общество
В Москве 12 апреля проведут масштабную дезинфекцию
В Москве в воскресенье, 12 апреля, городские службы проведут масштабную дезинфекцию в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:56
Общество
В Татарстане выявили 23 новых случая заражения коронавирусом
В Татарстане за последние сутки выявили 23 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Казанские ведомости 05:07
Общество
Собянину предложили использовать дроны для борьбы с коронавирусом
Соруководитель рабочей группы «Аэронет» Национальной технологической инициативы Сергей Жуков предложил мэру Москвы Сергею Собянину использовать в борьбе с распространением коронавируса дроны.
Известия 03:59
Общество
Бухгалтерскую отчетность отложить до 30 июня могут не все
Постановлением от 2 апреля 2020 года № 409 Правительств РФ продлило на три месяца установленные НК РФ сроки сдачи отчетности, приходящиеся на март – май 2020 года.
Бухгалтерия.ру 09 апреля в 06:45
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 10 тысяч
За сутки выписаны из больниц 118 человек, вылечившихся от коронавируса. Общее число выздоровевших выросло до 698.
FlashNord 09 апреля в 03:48
Общество
Свердловчан начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции
Как сообщалось ранее, Законодательное собрание Свердловской области одобрило закон, который вводит в регионе штрафы за нарушение режима самоизоляции, на внеочередном заседании парламента в четверг.
Интерфакс - Россия вчера в 03:08
Общество
В Крыму отсрочили введение штрафов за нарушение режима самоизоляции
Штрафы за нарушение режима самоизоляции начнут взимать с крымчан со среды 15 апреля.
Российская газета 05:05
Происшествия
За сутки в Петербурге сделали около девяти тысяч тестов на COVID-19
Санкт-Петербург, 9 апреля 2020, 10:33 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге было проведено 8811 тестов на наличие коронавирусной инфекции.
REGNUM 09 апреля в 03:33
Армия и оружие
Патрушев предупредил об угрозе переброски террористов из Сирии в РФ
Не прекращаются попытки переброски в нашу страну лиц, получивших боевой опыт в составе бандформирований в Сирии и Ираке, — приводит слова Патрушева ТАСС.
News.ru вчера в 04:59
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 09:55
Общество
В Калининградской области ужесточили режим самоизоляции
Власти Калининградской области продлили на неделю режим самоизоляции, ужесточили его и ввели спецпропуска.
РБК Калининград вчера в 06:57
Общество
«Это шок»: Пригожин раскритиковал поведение россиян при самоизоляции
Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал поведение россиян при самоизоляции и заявил, что испытал шок от увиденного количества людей на улице.
РИА Новости 00:12
Общество
В Москве за сутки выявили 1030 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число заболевших коронавирусом за сутки в Москве - 1030, в Подмосковье 152 случая, в Санкт-Петербурге - 80, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 04:19
Здоровье
В Уфе у 170 врачей и пациентов больницы первично выявили COVID-19
У 170 врачей и пациентов закрытой с 6 апреля на жесткий карантин больницы РКБ имени Куватова первичный тест на коронавирус дал положительный результат.
Российская газета вчера в 06:37
Армия и оружие
На юге Украины аварийно сел истребитель МиГ-29
Мелитополь, Украина, 11 апреля 2020, 09:49 — REGNUM На военном аэродроме возле Мелитополя аварийно приземлился истребитель МиГ-29 ВВС Украины с бортовым номером 47.
REGNUM 02:49
Кино
Рик Граймс вернётся к «Ходячим мертвецам»
News.ru вчера в 04:21
Политика
Белоруссия отказалась от покупки у России тестов на коронавирус
Белоруссия получила 10 тыс. тестов и от России, однако их хватило только на несколько дней, отметил Макей.
РБК вчера в 19:29
Общество
В столице оштрафованы уже 26 нарушителей карантина
В сообщении говорится, что в столице применяется лечение коронавирусных больных на дому.
Российская газета 05:11
Общество
Назван ранний срок завершения эпидемии COVID-19 в России
Согласно самым оптимистичным прогнозам, Россия победит коронавирус к началу июня, сообщили в Роспотребнадзоре.
Газета.Ru 02:35
Общество
Китай направил в Россию специалистов для борьбы с коронавирусом
Китай направил в Россию группу специалистов, сформированную госкомитетом по вопросам здравоохранения КНР, для помощи в борьбе с эпидемией коронавируса COVID-2019.
Газета.Ru 04:46
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
РИА Новости вчера в 21:59
Экономика
Мишустин призвал нарастить экспорт промышленной продукции
Правительство России рассчитывает существенно нарастить экспорт промышленной продукции, несмотря на санкции и временные трудности из-за коронавируса, заявил глава кабмина Михаил Мишустин.
РИА Новости 09 апреля в 06:36
Религия
РПЦ порекомендовала верующим оставаться дома на Пасху
Накануне стало известно, что верующие не смогут посетить на Пасху кладбища, так как столичный мэр ввел ограничения на их посещение до окончания режима повышенной готовности.
Эхо Москвы вчера в 09:31
Гаджеты
MediaTek обвинили в мошенничестве с производительностью процессоров
Сетевое издание AnandTech обвинило Тайваньскую компанию MediaTek в завышении результатов тестов производительности процессоров для смартфонов.
Live24 вчера в 09:19
Футбол
Уткин о сравнении «Зенита» с «Баварией»: «Немцы покупают игроков по рыночной цене и не живут административным ресурсом»
Журналист Василий Уткин рассказал о своем отношении к «Зениту».
Sports.ru 03:59
Музыка
Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию
В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 07:01
Общество
В Москве увеличено число патрулей Росгвардии
Число сотрудников Росгвардии, патрулирующих улицы Москвы в период ограничительных мер, увеличено.
Интерфакс 02:55
Общество
Жертв коронавируса в Нью-Йорке начали хоронить в братских могилах
В Нью-Йорке из-за высокой смертности от коронавируса власти приняли решение хоронить жертв инфекции в братских могилах.
Национальная служба новостей вчера в 12:09