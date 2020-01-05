Политика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаСША уведомили Ирак о ракетном ударе по Сулеймани за несколько минут

«Правительство Ирака отвергло удар, когда о нем его уведомили за несколько минут до нанесения», - передает слова Абдул Махди телеканал Al Arabiya. Напомним, Сулеймани погиб 3 января в результате американского ракетного удара в районе аэропорта Багдада.
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США предупредили Ирак об атаке на Сулеймани за несколько минут до удара

Lenta.ru10:34

США уведомили Ирак об ударе по Сулеймани за несколько минут до атаки

Известия09:42

Ирак не давал разрешения на удар США по Сулеймани

RT на русском09:17

США уведомили об ударе по Сулеймани за несколько минут, заявили в Ираке

REGNUM09:28

США предупреждали Ирак об ударе по Сулеймани

Телеканал 360°09:32

Ирак не давал США разрешения атаковать генерала Сулеймани

Московский Комсомолец09:09

США уведомили Ирак о ракетном ударе по Сулеймани за несколько минут

Комсомольская правда09:34
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Спорт

Российский лыжник Большунов выиграл «Тур де Ски»

Александр Большунов, лыжник из России, принимавший участие в многодневке "Тур де Ски" - 2020, стал победителем турнира.
Газета.Ru 10:41
Происшествия

В Архангельске рецидивист напал с ножом на водителя скорой

Полицейские в Архангельске задержали мужчину, напавшего с ножом на водителя бригады скорой помощи, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
РИА Новости 07:55
Политика

Владимир Зеленский с семьей улетел отдыхать в Оман

ТАСС 09:05
Хоккей

Фазель подтвердил, что МЧМ по хоккею 2023 года пройдет в России

Молодежный чемпионат мира 2023 года состоится в Новосибирске и Омске, как было решено ранее.
Российская газета 10:15
Происшествия

В Сети появилось предполагаемое видео крушения самолета в Алма-Ате

РЕН ТВ 02 января в 09:45
Происшествия

В Таиланде задержали россиян за секс на пляже

В Паттайе задержали и оштрафовали двух россиян за секс на пляже, пишет Bangkokpost.
РИА Новости 09:23
Политика

Иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны

Парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с коалицией по борьбе с "Исламским государством"* и вывод иностранных войск из страны, сообщил телеканал "Аль-Арабия".
РИА Новости 10:02
Хоккей

Овечкин рассказал, что смотрел матч МЧМ Россия — Швеция

Российский капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что смотрел полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира между сборными России и Швеции.
News.ru 04:57
Путешествия

В аэропорту Стамбула запретили встречать пассажиров с табличками

Встречать пассажиров сразу после выхода из таможенной зоны аэропорта теперь разрешено только родственникам и друзьям прибывших пассажиров.
Интерфакс 05:11
Общество

В Красноярском крае поднялся уровень воды из-за аномального тепла

Уровень воды в реках вблизи поселков Абалаково и Стрелка на севере Красноярского края поднялся из-за аномального тепла, сообщил журналистам заместитель начальника краевого главка МЧС Роман Ветчинников.
РИА Новости 02:01
Общество

Супруга онколога Павленко назвала дату и место похорон

НТВ 09:57
Наука

Вакцина от гриппа помогла в борьбе с опасными раковыми опухолями

Научные специалисты из Института изучения рака в Руджерсе предложили использовать известную вакцину от гриппа в качестве дополнительной терапии против онкологических опухолей.
Ugpressa.ru 02 января в 10:32
Экономика

Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле

Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
РБК вчера в 04:09
Общество

О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели

Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 02:23
Здоровье

Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае возросло до 59 человек

Число заболевших пневмонией неизвестного происхождения в китайском городе Ухань возросло до 59 человек, семь из них находятся в тяжелом состоянии, говорится в сообщении местного комитета по делам здравоохранения.
РИА Новости 08:42
Политика

Косачев назвал неуклюжими действия ЕС после убийства Сулеймани

Приглашение иранского министра иностранных дел Джавада Зарифа в Брюссель для «проведения переговоров по ситуации на Ближнем Востоке после авиаударов США», по словам Косачева, выглядит неуклюже.
Известия 08:21
Экономика

Эксперты: ставки по ипотеке могут упасть до 7-8% в 2020 году

По словам опрошенных "Газетой.Ru" экспертов, в следующем году снижение ипотечных ставок продолжится и вполне возможно достичь обещанных ранее чиновниками 7-8%.
Газета.Ru 03 января в 12:12
Экономика

Законопроект об отмене транспортного налога готовится в Госдуме

В ходе дискуссии вокруг законопроекта об отмене транспортного налога депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») напомнил, что одним из аргументов введения транспортного налога было финансирование за счет него дорожной сферы.
REGNUM 02 января в 22:19
Гаджеты

Nokia возродит очередной ретро-телефон в январе

На своей странице в Twitter директор по продуктам компании HMD Юхо Сарвикас написал, что бренд Nokia намерен возродить очередной ретро-телефон.
OAnews 06:57
Футбол

«МЮ» начал переговоры с «Вулверхэмптоном» о покупке двух игроков

Руководство "Манчестер Юнайтед" намерены подписать двух игроков "Вулверхэмптона" уже этим зимним трансферным окном, передает Goal.
Газета.Ru 07:46
Экономика

Акции Saudi Aramco упали до минимума на фоне убийства Сулеймани

Курс акций Saudi Aramco, нефтяной компании Саудовской Аравии, на фоне убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани снизился до минимальных значений с момента IPO, пишет Reuters.
РБК 08:50
Общество

Авербух раскрыл гонорары фигуристок за участие в ледовых шоу

Хореограф Илья Авербух рассказал о затратах, связанных с организацией ледовых шоу.
РИА Новости 07:41
Шоу-бизнес

Константин и Софья Эрнст вышли в свет с дочерьми

Звездные супруги редко делятся подробностями личной жизни. Даже детей Константин и Софья Эрнст предпочитают скрывать от общественности.
StarHit.ru вчера в 07:00
Гаджеты

Смарт-часы Xiaomi Mi Watch Color оказались дешевле аналогов

UfacityNews.ru 02 января в 16:30
Экономика

Эксперты оценили, как инвестирование средств ФНБ повлияет на экономику

Эксперты предполагают, что около 1 трлн рублей из ФНБ будет потрачено на поддержание экономического роста.
Газета.Ru вчера в 13:29
Культура

Первый канал покажет «Спящую красавицу» с Загитовой и Навкой

Sport24.ru 02 января в 17:42
Хоккей

Илья Ковальчук продолжит карьеру в «Монреале»

РИА Новости 03 января в 11:45
Армия и оружие

Великобритания приготовилась ударить «Томагавками» по Ирану

Великобритания готова нанести удар по Ирану в случае, если напряженность между Тегераном и США на Ближнем Востоке, вызванная гибелью генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, выльется в войну.
Lenta.ru 07:07
Происшествия

Мужчина с оружием попытался пройти в Дом творчества в Ростове

Газета.Ru 07:21
Политика

Партия Порошенко обратится в СБУ из-за въезда посещавших Крым артистов

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко подготовила ряд запросов в Службу безопасности и к президенту Владимиру Зеленскому из-за разрешения на въезд в страну людям, которые подержали присоединение Крыма к РФ и выступали там, сообщила в воскресенье депутат Верховной рады Ирина Геращенко.
РИА Новости 08:17
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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