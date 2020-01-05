«Правительство Ирака отвергло удар, когда о нем его уведомили за несколько минут до нанесения», - передает слова Абдул Махди телеканал Al Arabiya. Напомним, Сулеймани погиб 3 января в результате американского ракетного удара в районе аэропорта Багдада.

США уведомили Ирак о ракетном ударе по Сулеймани за несколько минут

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