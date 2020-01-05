Вашингтон уведомил правительство Ирака об ударе по генералу Касему Сулеймани за несколько минут до его нанесения, однако разрешения со стороны Багдада не получил. Об этом заявил премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди в воскресенье, 5 января.

США уведомили Ирак об ударе по Сулеймани за несколько минут до атаки

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