Посольство США в Москве передало Министерству иностранных дел России официальную ноту о решении начать процедуру по выходу Соединённых Штатов из Договора по открытому небу. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков во время онлайн-дискуссии на тему отношений России и США.

США уведомили Россию о выходе из Договора по открытому небу

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