Политика

RT на русскомRT на русскомСША уведомили Россию о выходе из Договора по открытому небу

Посольство США в Москве передало Министерству иностранных дел России официальную ноту о решении начать процедуру по выходу Соединённых Штатов из Договора по открытому небу. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков во время онлайн-дискуссии на тему отношений России и США.
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В МИД России отреагировали на выход США из Договора об открытом небе

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США уведомили Россию о выходе из Договора по открытому небу

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МИД: выход США из Договора по открытому небу не повлияет на саммит СБ ООН

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Футбол

Семин жестко ответил на упреки гендиректора «Локомотива» Кикнадзе

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на высказывание генерального директора клуба Василия Кикнадзе о недостаточном уровне работы с молодежью.
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Происшествия

На Украине завершили расследование дела Шеремета

Национальная полиция Украины завершила досудебное расследование в отношении подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко.
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Общество

Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии

Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
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Общество

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Многоразовую маску для лица необходимо ежедневно стирать с мылом в горячей воде, пишет MedicalXpress, ссылаясь на мнение врачей и специалистов из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.
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Политика

США внесли в санкционный список 24 китайские организации

Министерство торговли Соединенных Штатов добавило 24 китайские организации в черный список за деятельность, противоречащую интересам нацбезопасности США.
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Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
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Общество

Каждый седьмой имеет антитела к коронавирусу

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Общество

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Происшествия

В Петербурге сожитель забил до смерти мать пятерых детей

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«Роснефть» оценила ущерб от заголовка в РБК в 43 миллиарда рублей

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Соединенные Штаты Америки не снимут санкции с компании Rosneft Trading при наличии любых связей между властями Венесуэлы и «Роснефти».
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Познер высказался о скандале вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова

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Задержан фигурант дела о пожаре в доме престарелых на западе Москвы

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Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

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Политика

В Эстонии призвали освободить украинцев от «рабского труда»

Спикер парламента Эстонии, член националистической консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас заявил о необходимости отказаться от использования «рабского труда» украинцев при сборе клубники и других сельхозработах.
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