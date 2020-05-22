Политика
RT на русскомСША уведомили Россию о выходе из Договора по открытому небу
Посольство США в Москве передало Министерству иностранных дел России официальную ноту о решении начать процедуру по выходу Соединённых Штатов из Договора по открытому небу. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков во время онлайн-дискуссии на тему отношений России и США.
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Экономика
Китайская экономика откатилась на 40 лет назад
Экономика КНР оказалась отброшенной на 40 лет назад. Китайский ВВП ушел в минус на 6,8%.
Газета.Ru 14:36
Политика
Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма
Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
Шоу-бизнес
Галкин опубликовал романтичное видео с Пугачевой
Шоумен регулярно выкладывает в Сеть фото и видео с участием избранницы. На своей странице в Instagram юморист опубликовал романтичное видео.
Московский Комсомолец 08:04
Происшествия
Власти Пакистана заявили о двух выживших при крушении самолёта
Власти пакистанской провинции Синд сообщили о по меньшей мере двух выживших при крушении самолёта «Пакистанских международных авиалиний» рядом с аэропортом города Карачи в Пакистане.
RT на русском 11:12
Происшествия
Подозреваемого в мошенничестве депутата ЗСК арестовали на один месяц
Кубань 24 вчера в 09:33
Политика
В Чечне заявили, что Кадыров здоров
Газета.Ru 16:34
Авто
Тюнеры представили улучшения для новой Toyota Venza
Новый Toyota Venza с улучшениями от Artisan Spirits может похвастать передним бампером с крупным сплиттером и видоизмененным дизайном боковых фальш-воздухозаборников.
Тарантас Ньюс 14:43
Футбол
«Бавария» не использовала опцию выкупа Коутиньо у «Барселоны»
Мюнхенская "Бавария" не воспользовалась опцией по выкупу трансфера полузащитника испанской "Барселоны" Филиппе Коутиньо, заявил председатель правления немецкого футбольного клуба Карл-Хайнц Румменигге.
РИА Новости 15:55
Шоу-бизнес
Тарзан требует помогать артисткам, а не пенсионерам
Gazeta.SPb 16:43
Футбол
Семин жестко ответил на упреки гендиректора «Локомотива» Кикнадзе
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на высказывание генерального директора клуба Василия Кикнадзе о недостаточном уровне работы с молодежью.
Metaratings 05:30
Происшествия
При пожаре в больнице в Зеленодольске погибли два человека
RT на русском 16:36
Происшествия
На Украине завершили расследование дела Шеремета
Национальная полиция Украины завершила досудебное расследование в отношении подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко.
Lenta.ru 12:53
Общество
Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии
Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК 08:57
Общество
Назван простой способ дезинфекции маски
Многоразовую маску для лица необходимо ежедневно стирать с мылом в горячей воде, пишет MedicalXpress, ссылаясь на мнение врачей и специалистов из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.
РИА Новости 12:52
Политика
США внесли в санкционный список 24 китайские организации
Министерство торговли Соединенных Штатов добавило 24 китайские организации в черный список за деятельность, противоречащую интересам нацбезопасности США.
Известия 17:20
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Общество
Каждый седьмой имеет антитела к коронавирусу
Каждый седьмой пациент, сдавший тест в лаборатории "Инвитро", имеет антитела к коронавирусу.
Вести.Ru 03:55
Общество
Голикова предупредила о росте смертности от коронавируса в мае
Голикова добавила, что официальные данные по причинам смертности в России по апрелю будут получены 29 мая, так как это и предусмотрено федеральным планом статистических работ.
BFM.ru 08:45
Происшествия
В Петербурге сожитель забил до смерти мать пятерых детей
Форпост Северо-Запад 14:59
Экономика
«Роснефть» оценила ущерб от заголовка в РБК в 43 миллиарда рублей
Компания потребовала взыскать с медиахолдинга 43 миллиарда рублей в качестве компенсации репутационного вреда.
Форпост Северо-Запад вчера в 11:05
Общество
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru 13:09
Политика
Госдеп США озвучил условие для снятия санкций с «дочки» Роснефти
Соединенные Штаты Америки не снимут санкции с компании Rosneft Trading при наличии любых связей между властями Венесуэлы и «Роснефти».
Вечерняя Москва 10:12
Культура
Познер высказался о скандале вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова
Выпуск авторской программы «БесогонТВ» режиссера Никиты Михалкова, посвященный чипизации людей, мог навредить некоторым россиянам.
URA.Ru вчера в 23:53
Происшествия
Задержан фигурант дела о пожаре в доме престарелых на западе Москвы
Следственный комитет России (СК) провел задержание первого фигуранта дела о пожаре в доме престарелых "Третий возраст" на западе Москвы.
Газета.Ru 11:55
Энергетика
Спрос на СПГ из США в Европе и Азии рухнет на 60%
Спрос на сжиженный природный газ американского производства в Европе и Азии рухнет на 60% этим летом, сообщило агентство Bloomberg.
Газета.Ru 12:15
Здоровье
Какие овощи и фрукты лучше есть с кожурой
Испанские диетологи Бланка Салинас из Колледжа питания в Каталонии и Айтор Санчес из Центра питания Алерис рассказали, какие фрукты и овощи лучше есть с кожурой.
Питерские заметки 20 мая в 14:15
Политика
Матвиенко заявила о преимуществах объединения регионов России
«Честно говоря, есть еще целый ряд регионов, я не буду их называть, которые в случае объединения получили бы новые серьезные возможности для более эффективного развития», — цитирует Матвиенко ТАСС.
Известия 13:11
Здоровье
Обнаружено ещё одно редкое осложнение коронавируса
Медики из Италии выявили первый случай, когда коронавирус оказал влияние на щитовидную железу молодой пациентки.
Сайт интересных новостей вчера в 16:15
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 20 мая в 08:21
Политика
В Эстонии призвали освободить украинцев от «рабского труда»
Спикер парламента Эстонии, член националистической консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас заявил о необходимости отказаться от использования «рабского труда» украинцев при сборе клубники и других сельхозработах.
Взгляд.ру 12:06