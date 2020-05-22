Политика
RT на русскомСША уведомили Россию о выходе из Договора по открытому небу
Посольство США в Москве передало Министерству иностранных дел России официальную ноту о решении начать процедуру по выходу Соединённых Штатов из Договора по открытому небу. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков во время онлайн-дискуссии на тему отношений России и США.
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Общество
СК запросил у Бельгии информацию о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет запросил у посольства Бельгии информацию о том, имеет ли член Совета Федерации Елена Мизулина вид на жительство в этой стране.
Полит.ру вчера в 04:53
Общество
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru 13:09
Происшествия
Шансонье Новиков добился рассмотрения своего иска к России
Художественный руководитель екатеринбургского Театра эстрады, шансонье Александр Новиков добился пересмотра своего иска на один миллион рублей к РФ.
URA.Ru 08:19
Кино
Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей
Общественный контроль 07:15
Общество
Собянин заявил о необходимости сохранения пропусков в Москве
На май в Москве придется самый сложный период борьбы с коронавирусом, пока в городе необходимо сохранить пропускной режим и другие ограничения, заявил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 22 мая.
Известия 08:40
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском 13:08
Происшествия
Власти Пакистана заявили о двух выживших при крушении самолёта
Власти пакистанской провинции Синд сообщили о по меньшей мере двух выживших при крушении самолёта «Пакистанских международных авиалиний» рядом с аэропортом города Карачи в Пакистане.
RT на русском 11:12
Экономика
Испанская компания отказалась от сотрудничества с «Газпромом»
В связи с пересмотром стратегии испанская компания Repsol отказалась от сотрудничества с «Газпромом» на Гыданском полуострове, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя «Газпром нефти».
Lenta.ru 12:10
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Происшествия
Задержан фигурант дела о пожаре в доме престарелых на западе Москвы
Следственный комитет России (СК) провел задержание первого фигуранта дела о пожаре в доме престарелых "Третий возраст" на западе Москвы.
Газета.Ru 11:55
Общество
В Петербурге возобновят ритуальные церемонии прощания с умершими
Телеканал Санкт-Петербург 09:48
Музыка
Клип «Зацепила» Артура Пирожкова набрал 200 млн просмотров
Культуромания 09:51
Происшествия
За сутки в Архангельской области коронавирус подтверждён у 84 человек
В Архангельской областной клинической больнице продолжают выявлять заболевших среди пациентов и сотрудников — за сутки диагноз covid-19 подтверждён у четырёх сотрудников и одного пациента АОКБ, заболел 21 архангелогородец, 53 северодвинца, два жителя Устьянского района, один новодвинец; по одному заболевшему также в Вельском и Приморском районах.
Двина Сегодня 04:37
Политика
В Эстонии призвали отказаться от рабского труда украинцев
Спикер Рийгикогу (парламента) Эстонии Хенн Пыллуаас призвал отказаться от использования «рабского труда» украинцев при сельскохозяйственных работах.
Lenta.ru 12:30
Шоу-бизнес
Галкин опубликовал романтичное видео с Пугачевой
Шоумен регулярно выкладывает в Сеть фото и видео с участием избранницы. На своей странице в Instagram юморист опубликовал романтичное видео.
Московский Комсомолец 08:04
Общество
Впервые в истории суд разрешил вскрыть корпус «Титаника»
Американский суд впервые в истории разрешил вскрыть корпус "Титаника", затонувшего в апреле 1912 года.
Вести.Ru 20 мая в 15:25
Общество
Калининградцев начнут штрафовать за отсутствие маски на улице
Взамен с 14 мая калининградцев обязали носить маски не только в помещениях и в общественном транспорте, но и на улице.
Российская газета 12:48
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции
"Двадцать второго мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал распоряжение, согласно которому режим ограничений и самоизоляции в регионе продлевается с 25 по 31 мая включительно", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:22
Общество
Эксперты рассказали о правилах ухода за многоразовыми масками
Медицинские маски для многоразового использования следует регулярно стирать.
Известия 07:05
Экономика
Госдума одобрила новые правила расторжения аренды без штрафов
В принятом в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек.
Российская газета вчера в 07:12
Кино
В Сети появился новый трейлер «Довода» Кристофера Нолана
Кинокомпания Warner Bros. выложила на своем YouTube-канале новый трейлер шпионского триллера "Довод" Кристофера Нолана.
РИА Новости 04:55
Общество
Махачкалу закроют на карантин на дни Ураза-Байрама
С 23 по 26 мая, в дни Ураза-Байрама Махачкалу закроют на карантин из-за ухудшения ситуации с корнавирусом, сообщила мэрия города.
Интерфакс 11:25
Общество
В Свердловской области продлили ограничительные меры до 1 июня
В Свердловской области карантин из-за угрозы коронавируса продлен до 1 июня.
РБК 11:08
Политика
МИД назвал выход США из Договора по открытому небу прискорбным шагом
Выход США из Договора по открытому небу - прискорбный шаг с точки зрения европейской безопасности, который вписывается в линию Вашингтона на разрушение всего комплекса договорённостей в сфере контроля над вооружениями, заявили в пятницу в МИД РФ.
РИА Новости 10:37
Наука
Создали бионический глаз, который лучше человеческого
Поле зрения технологии составляет 100 градусов, оно не такое широкое, которые может воспринимать человеческий глаз (около 150 градусов), но оно лучше, чем вдимые ограничения обычных плоских датчиков изображения.
Evo-rus.com вчера в 03:33
Общество
Губернатор потребовал не допустить гуляющих по улицам толп выпускников
В этом году праздник будет проведен 29 мая в дистанционном-формате.
Четвертая Власть 11:21
Авто
За Chevrolet Niva АвтоВАЗ заплатил 411 млн рублей
На днях была опубликована сумма самой сделки. Так, за 50-процентную долю предприятия компания отдала 411 млн рублей или же 6,6 млн долларов.
32CARS.ru 12:42