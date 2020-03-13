Энергетика
Вести.RuСША увеличат стратегический запас нефти
В пятницу, 13 марта, президент США Дональд Трамп объявил о решении закупить в условиях низких цен больших объемов нефти для формирования стратегического запаса.
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Цены на нефть подскочили на 7% после заявлений Трампа по коронавирусу
Комсомольская правдавчера в 16:25
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