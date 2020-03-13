В пятницу, 13 марта, президент США Дональд Трамп объявил о решении закупить в условиях низких цен больших объемов нефти для формирования стратегического запаса.

Энергетика Саудовская Аравия предложила Европе тройные объемы нефти по $25 Как сообщает Bloomberg, это является «огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals», называя Европу «местом наиболее ожесточенной борьбы за нефть» между Россией и Саудовской Аравией.

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Происшествия Украинского олигарха окончательно обвинили в России По данным следствия, Павел Климец за взятки пытался вернуть себе актив в Крыму Как стало известно "Ъ", следователи столичного главка СКР завершили расследование скандального уголовного дела украинского мультимиллионера Павла Климца, обвиняемого в даче взятки.

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Политика Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране.

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Политика Вакарчука заподозрили в отмывании миллионов гривен Киев, 14 марта 2020, 06:23 — REGNUM Украинский музыкант и бывший лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук, по информации бывшего советника президента Украины Андрея Портнова, причастен к отмыванию 12,9 млн гривен (35,8 млн рублей), сообщило 13 марта издание «Страна.ua».

Игры Watch Dogs и The Stanley Parable станут бесплатными в Epic Games Store Через неделю, 19 марта, ассортимент бесплатных игр сменится на куда более известные тайтлы, а именно: Watch Dogs — скандальный хакерский боевик Ubisoft, который на выходе разочаровал многих; The Stanley Parable — уникальная адвенчура, где выбор игрока влияет на всё.