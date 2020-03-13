Учитывая нынешние цены на нефть, я поручил министру энергетики купить за очень выгодную цену большие объемы сырой нефти. Она будет храниться в США и станет стратегическим запасом. Это позволит сэкономить миллиарды долларов налогоплательщиков. Мы заполним нефтехранилища по максимуму.

В пятницу, 13 марта, президент США Дональд Трамп объявил о решении закупить в условиях низких цен больших объемов нефти для формирования стратегического запаса.

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Технологии Apple проведёт конференцию для разработчиков в онлайн-формате «Сложившаяся в мире ситуация потребовала от нас найти новый формат для WWDC 2020, и сегодня мы рады сообщить, что у всех наших разработчиков будет полный доступ к презентациям, встречам и возможностям обучения на нашей конференции», — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента Apple по всемирному маркетингу Фила Шиллера.

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Общество На Кубани ограничат проведение массовых мероприятий На Кубани ограничат проведение массовых мероприятий. Решение об этом принято губернатором края Вениамином Кондратьевым.

Футбол Источник сообщил о приостановке КХЛ и РПЛ Матчи чемпионата России по футболу и плей-офф Континентальной хоккейной лиги будут перенесены на поздний срок из-за угрозы распространения коронавируса.

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