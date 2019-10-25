Армия и оружие
КоммерсантъСША увеличат военное присутствие в Сирии
«США намерены укрепить свою позицию в координации с партнерами из SDF ("Силы демократической Сирии") в северо-восточной Сирии дополнительными военными силами и средствами, чтобы предотвратить попадание нефтяных месторождений в руки ИГ или других дестабилизирующих ситуацию сторон»,— заявил представитель Пентагона (цитата по AFP).
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Вашингтон направляет военных на северо-восток САР для защиты нефтегазовых месторождений
NewInformвчера в 21:00
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 03:09, Вашингтон
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