Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъСША увеличат военное присутствие в Сирии

«США намерены укрепить свою позицию в координации с партнерами из SDF ("Силы демократической Сирии") в северо-восточной Сирии дополнительными военными силами и средствами, чтобы предотвратить попадание нефтяных месторождений в руки ИГ или других дестабилизирующих ситуацию сторон»,— заявил представитель Пентагона (цитата по AFP).
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США могут отправить 500 военных в Сирию

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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 03:09, Вашингтон
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