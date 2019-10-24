Армия и оружие
КоммерсантъСША увеличат военное присутствие в Сирии
«США намерены укрепить свою позицию в координации с партнерами из SDF ("Силы демократической Сирии") в северо-восточной Сирии дополнительными военными силами и средствами, чтобы предотвратить попадание нефтяных месторождений в руки ИГ или других дестабилизирующих ситуацию сторон»,— заявил представитель Пентагона (цитата по AFP).
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РИА Новости вчера в 07:38
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее генпрокурор и глава минюста США Уильям Барр поручил проверить обоснованность расследования спецпрокурора Мюллера по делу о так называемом «российском вмешательстве».
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Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.
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Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
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Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта уголовного дела об экстремистском сообществе "Новое величие" Сергея Гаврилова.
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Представитель Добронравова опроверг уход Митяя из «Сватов»
Представитель актера Федора Добронравова, известного по роли Ивана Будько в сериале "Сваты", опроверг уход из проекта артиста Николая Добрынина.
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