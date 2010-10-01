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США увеличивают свое присутствие на Ближнем Востоке - из Северной Каролины вылетели десантники 82-й ВДД

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