Армия и оружие

Российский ДиалогРоссийский ДиалогСША увеличивают свое присутствие на Ближнем Востоке - из Северной Каролины вылетели десантники 82-й ВДД

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2 января Пентагон отправил на Ближний Восток очередную группу самолетов C-17A Globemaster III, на борту которого находятся десантники 82-й ВДД из Северной Каролины. Увеличение численности военнослужащих США в Белом доме прокомментировали недавними событиями с захватом здания посольства в Багдаде.
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