Армия и оружие
Российский ДиалогСША увеличивают свое присутствие на Ближнем Востоке - из Северной Каролины вылетели десантники 82-й ВДД
2 января Пентагон отправил на Ближний Восток очередную группу самолетов C-17A Globemaster III, на борту которого находятся десантники 82-й ВДД из Северной Каролины. Увеличение численности военнослужащих США в Белом доме прокомментировали недавними событиями с захватом здания посольства в Багдаде.
Читать в источнике
Политика
«Уродливые формы». В РФ призвали Киев перестать глумиться над историей
МИД России призвал украинские власти отказаться от порочной практики обеления нацистских приспешников и глумления над историей.
Политика
Иран выразил протест США из-за ракетных угроз Трампа
Представляющий интересы США посол Швейцарии был вызван в иранский МИД в связи с заявлениями американского президента Дональда Трампа о готовности США к ракетному удару по территориям Ирана.
Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Ранее хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко написал в соцсети прощальное письмо после долгой борьбы с раком желудка.
Общество
В «Столото» озвучили сроки получения миллиардного выигрыша
У лотерейного победителя-миллиардера, который до сих пор не вышел на связь, есть полгода на то, чтобы приехать и оформить свой выигрыш, но при уважительной причине для задержки срок увеличится еще на три года, сообщили РИА Новости в пресс-службе распространителя государственных лотерей "Столото".
Гаджеты
Стала известна дата премьеры Samsung Galaxy S20 и Galaxy Fold 2
До нынешнего дня ходили разные слухи относительно даты премьеры новых флагманских смартфонов Samsung — Galaxy S20 (ранее он назывался Galaxy S11) и Galaxy Fold 2. По одним данным, премьера должна была случиться 18 февраля, по другим — 11 февраля.
Происшествия
В Омске проведут собрание в память о погибшем Дмитрии Федорове
Напомним, Следственный комитет проводит расследование по факту гибели Дмитрия Федорова.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Хоккей
Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ
Общество
О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели
Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
Экономика
Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле
Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Культура
Авторы «Союза спасения» рассказали, как зрителям воспринимать фильм
Продюсеры фильма "Союз спасения" Константин Эрнст и Анатолий Максимов в программе "Сегодня вечером" на Первом канале рассказали, как зрителям стоит воспринимать картину.
Общество
Солнце максимально приблизилось к Земле
Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.
Политика
Пушков предложил США вернуть Мексике Техас после заявления о Крыме
Член комитета Совета Федерации по государственному строительству и конституционному законодательству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России.
Энергетика
Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз
В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
Футбол
Дзюба с друзьями нарядился в необычные костюмы
«Концерт группы Blue», - подписал фотографии Дзюба.
Политика
Трамп назвал Путина «человеком, который может уничтожить США»
Американский журналист Питер Берген выпустил книгу "Трамп и его генералы: цена хаоса", в которой рассказывается о деталях работы президента США.
Футбол
Кокорин и Малком приступили к тренировкам
Нападающие «Зенита» Александр Кокорин и Малком продолжают набирать кондиции ко второй части сезона Российской Премьер-Лиги.
Происшествия
Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу
Политика
Президент Польши отменил поездку в Израиль из-за Путина
Президент Польши Анджей Дуда отказался ехать в Израиль на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря «Аушвиц-Биркенау», где одним из гостей будет президент России Владимир Путин.
Хоккей
Назван состав сборной России на полуфинал МЧМ со Швецией
Пресс-служба Федерации хоккея России объявила состав национальной команды на полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет со сборной Швеции.
Хоккей
Финал МЧМ Канада — Россия. Мнение бывшего тренера молодежки
Победит сильнейший, тот, у кого крепче нервы, кто допустит меньше ошибок в защите и реализует больше своих моментов.
Гаджеты
Названа распространённая ошибка при зарядке смартфона
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, для правильной зарядки смартфонов следует соблюдать следующие правила: при наборе 100% уровня зарядки, смартфон следует как можно быстрее снять с зарядки, это делается, чтобы не сокращать ресурс самого аккумулятора. зарядку лучше осуществлять с утра; зарядку лучше осуществлять на уровень 30-50%, тогда ресурс батареи снижается медленнее.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова прокомментировала методы воспитания матери Тимати
Алена Шишкова, бывшая девушка певца Тимати, решила прокомментировать резонансную историю, согласно которой ее дочка Алиса облизала ноги бабушки.
Гаджеты
Xiaomi рассказала о своих планах в случае ввода санкций со стороны США
Во время недавнего интервью менеджер по продукции Xiaomi Аби Го (Abi Go) коснулась нескольких интересных тем, в том числе о запрете со стороны США.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
В правилах дорожного движения изменения: вступили в силу поправки, согласно которым водитель, имеющий электронный полис ОСАГО, может не предоставлять его бумажную копию.