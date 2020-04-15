"США считают, что Россия проводила эксперименты, связанные с ядерным оружием, которые вызвали высвобождение ядерной энергии", — утверждается в документе. При этом в Госдепе подчеркнули, что не владеют информацией о проведении Россией подобных экспериментов 2019 году.

с чего всё началось

В госдепе США полагают, что Россия проводила ядерные испытания в 2019 году. Доклад ведомства о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения был опубликован 15 апреля.

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