Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША ужесточат экспортный режим в отношении России

Новые ограничения коснутся сферы ядерного нераспространения, ракетных систем и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Решение принято Бюро промышленности и безопасности (BIS) по итогам пересмотра экспортного режима в отношении всех групп стран, чтобы привести его в соответствие с внешней политикой и национальной безопасностью США, отмечается в документе.
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с чего всё началось

США ужесточат экспортный режим в отношении России

Американские власти ужесточат экспортный режим в отношении России, говорится в сообщении Минторга США, опубликованного на сайте федерального реестра.
РИА Новостивчера в 14:55

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США вводят ограничения экспорта в отношении России

Газета.Ruвчера в 16:14

США ужесточили правила экспорта в Россию

Московский Комсомолецвчера в 15:35

Власти США ужесточат режим экспортного контроля в отношении России и Йемена

ТАССвчера в 12:15

США ограничат экспорт некоторых товаров в Россию

Lenta.ruвчера в 15:23

США ужесточат экспортный режим в отношении России

РИА Новостивчера в 14:55

США ужесточат контроль за экспортом в Россию

РБКвчера в 14:14

США ужесточат режим экспортного контроля в отношении России

RT на русскомвчера в 15:25
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Общество

Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными

Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
РИА Новости вчера в 14:22
Общество

У снятой с поезда под Брянском гражданки КНР не обнаружили коронавирус

У гражданки Китая, которая была снята с поезда в Брянской области из-за высокой температуры и госпитализирована с подозрением на коронавирус COVID-19, наличие этого возбудителя не подтвердилось.
Известия вчера в 15:15
Общество

Эксперты объяснили, почему мужчины выходят на пенсию позже женщин

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда рассказали RT, чем обусловлена разница в возрасте при выходе на пенсию по старости между мужчинами и женщинами в России.
RT на русском вчера в 23:00
Музыка

Фестиваль Ural Music Night выиграл президентский грант на ₽40 млн

Фестиваль Уральская ночь музыки (Ural Music Night) выиграл президентский грант на 40 млн рублей на проведение мероприятия в 2020 году.
Znak.com вчера в 08:29
Происшествия

Задержан сбивший журналиста в Красноярске водитель

В Красноярске задержали водителя, который на автомобиле сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Газета.Ru вчера в 00:39
Шоу-бизнес

Актер Элайджа Вуд впервые стал отцом

Американский актер, звезда трилогии «Властелин колец» Элайджа Вуд впервые стал отцом. Об этом сообщило издание Daily Mail 19 февраля.
Известия 20 февраля в 05:09
Армия и оружие

США не планируют размещать новые ядерные ракеты в Европе

Piter.tv вчера в 14:55
Авто

Составлен топ-10 самых мужских автомобилей

Профиль вчера в 06:28
Армия и оружие

Песков назвал худшим сценарием возможную операцию Турции в Идлибе

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, "если речь идет об операции в отношении легитимных властей и вооруженных сил Сирии, то это, конечно, худший вариант развития событий".
Международная жизнь 19 февраля в 05:44
Политика

Песков прокомментировал расследование убийства Немцова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналистов об интересе ОБСЕ к расследованию убийства политика Бориса Немцова, заявив, что по действующему законодательству, этим должны заниматься следственные органы РФ и никакие международные расследования на территории РФ проводиться не могут.
РИА Новости вчера в 05:59
Общество

В Испании по запросу США задержали россиянку

Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Вести.Ru вчера в 09:18
Спорт

Юную свердловчанку допустят к турниру по мини-футболу среди юношей

Екатеринбург-ТВ 20 февраля в 23:10
Политика

«Паны дерутся, а у холопов чубы трещат»: белорусы о конфликте с Россией

Отношения Минска и Москвы осложнены нефтегазовыми, "молочными", "сахарными" и прочими торговыми конфликтами.
REGNUM вчера в 09:01
Шоу-бизнес

«Это будет мегахит года»: Бузова презентовала отрывок новой песни

Работу над треком артистка обещала завершить в ближайшее время. Отрывок свежей песни презентовала в Instagram Ольга Бузова.
Пятый канал вчера в 04:23
Общество

Вузы России переведут китайских студентов на дистанционное обучение

В приказе Минобрнауки дается распоряжение обеспечить студентам из КНР возможность продолжения обучения по образовательной программе за счет средств электронного обучения.
ТК Звезда 19 февраля в 16:10
Гаджеты

Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone

Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.
Газета DAILY вчера в 12:08
Политика

Посольство России ответило на обвинения США в кибератаках на Грузию

Посольство России в Вашингтоне ответило на обвинение США в кибератаках на Грузию. Сообщение диппредставительства опубликовано в Facebook.
Lenta.ru вчера в 23:25
Футбол

«Шахтер» объявил состав на матч с «Бенфикой»

В рамках 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» примет «Бенфику». Поединок состоится 20 февраля в 20:55 по мск.
LiveSport.ru 20 февраля в 12:46
Общество

Алкоголизм в русской деревне сильно преувеличен, установили ученые

Ученые Липецкого педагогического университета (ЛГПУ) установили, что представление о массовом пьянстве в русской деревне начала ХХ века сильно преувеличено.
Мойка78 вчера в 22:21
Общество

Коронавирус не помешает работе петербургского Форума труда

В этом году к традиционным площадкам для проведения форума – «Экспофорум» и кампус СПбГУ «Михайловская дача» – добавится Таврический дворец.
Петербургский дневник вчера в 09:01
Политика

Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал зачинщиков беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области вирусологами в спортивных костюмах.
Известия вчера в 18:40
Авто

Американцы представили «гиперкар 21-го века»

Молодая американская компания Czinger представила свою первую модель — гиперкар 21С, название которого образовано от 21 Century («21-й век»).
AutoNews вчера в 05:38
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК вчера в 20:42
Транспорт

Станцию «Смоленская» московского метро закрыли на полтора года

Известия вчера в 20:44
Происшествия

Еще два россиянина с Diamond Princess заразились коронавирусом

BFM.ru 19 февраля в 23:36
Происшествия

В Красноярске пять человек пострадали при пожаре в жилом доме

РИА Новости вчера в 21:04
Общество

Власти Украины предупредили о снижении пенсий

Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
РИА Новости вчера в 14:00
Шоу-бизнес

Солнцев назвал размер пенсии пожилой жены Терешкович

ФАН вчера в 04:39
Хоккей

Пять голов Буре в ворота Финляндии. Исторический полуфинал России на Олимпиаде в Нагано-98

Россияне в полуфинале обыграли Финляндию со счетом 7:4. Буре забросил пять шайб.
Спорт-Экспресс 20 февраля в 01:45
Технологии

Apple разрешит менять стандартные браузер и почту в iPhone

Владельцы же iPhone с установленным чипом U1 получат преимущество перед остальными, благодаря возможности отслеживать метку через камеру смартфона с помощью функции дополненной реальности.
Профиль 20 февраля в 15:37
Как работают Яндекс.Новости?
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