Общество
КоммерсантъСША ужесточат правила выдачи грин-карт с 24 февраля
Американская администрация с 24 февраля ужесточит выдачу виз грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия, сообщили в пресс-службе Белого дома. Верховный суд США отверг последний иск, требовавший заблокировать вступление новых правил.
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с чего всё началось
Американская администрация с 24 февраля ужесточит выдачу виз грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия, сообщили в пресс-службе Белого дома.Коммерсантъвчера в 19:57
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