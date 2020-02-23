Общество

КоммерсантъКоммерсантъСША ужесточат правила выдачи грин-карт с 24 февраля

Американская администрация с 24 февраля ужесточит выдачу виз грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия, сообщили в пресс-службе Белого дома. Верховный суд США отверг последний иск, требовавший заблокировать вступление новых правил.
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с чего всё началось
Американская администрация с 24 февраля ужесточит выдачу виз грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия, сообщили в пресс-службе
 Белого дома.
Коммерсантъвчера в 19:57

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В США начнут действовать новые правила по выдаче грин-карт

Газета.Ruвчера в 21:21

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Московский Комсомолецвчера в 20:32

В США с 24 февраля начнут действовать ужесточенные правила выдачи грин-карт

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News.ruвчера в 18:20

В феврале начнут действовать ужесточенные правила выдачи грин-карт США

РЕН ТВвчера в 17:48

США ужесточат правила выдачи грин-карт с 24 февраля

Коммерсантъвчера в 19:57
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Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
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На Украине восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком

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Главный редактор информационного портала «Камчатка-Информ» Мария Нетребенко погибла в аварии со снегоходом на Камчатке.
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NASA просит придумать сенсор для венерианского механического ровера

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Самбурская объяснила желание уехать из России

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В результате землетрясения на востоке Турции погибли как минимум семь человек.
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В США при запуске ракеты погиб инженер, сторонник теории плоской Земли

Инженер-любитель и известный последователь теории плоской Земли Майк Хьюз погиб при запуске самодельной ракеты в американском штате Калифорния.
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Песков назвал Путина сторонником проведения саммита по Сирии

Президент России Владимир Путин является сторонником проведения саммита по Сирии, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Украинские пограничники не пустили в страну российских журналиста и пиарщицу, приехавших на лекцию.
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Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике

Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
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Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
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Президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

В День защитника Отечества президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
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Заполнившие Сеть фотографии со съемочной площадки фильма "Бэтмен", на которых запечатлен дублер актера Роберта Паттинсона в полном облачении супергероя, могут содержать намек на источник вдохновения создателей картины.
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Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию

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Сульшер: Б. Фернандеш напоминает мне Скоулза

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На Украине похвастались способным «выжигать российские войска» оружием

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Общество

Топ-10 востребованных в Выксе профессий

Многие соискатели в скором времени придут на собеседования непосредственно в отделы кадров. Ярмарка вакансий проводится регулярно.
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Музыка

Украина выбрала своего представителя на «Евровидении-2020»

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