Политика

Парламентская газетаПарламентская газетаСША ужесточат режим экспорта в отношении России

США с 24 февраля ужесточат экспортный режим в отношении России. Это следует из уведомления американского Министерства торговли, размещенного в пятницу на сайте федерального реестра.
Читать в источнике
Комментировать38
с чего всё началось

США ужесточат экспортный режим в отношении России

Американские власти ужесточат экспортный режим в отношении России, говорится в сообщении Минторга США, опубликованного на сайте федерального реестра.
РИА Новости14:55

Подробнее о событии

США вводят ограничения экспорта в отношении России

Газета.Ru16:14

США ужесточат экспортный режим в отношении России

РИА Новости14:55

США ужесточат режим экспортного контроля в отношении России

RT на русском15:25

США ограничат экспорт некоторых товаров в Россию

Lenta.ru15:23

США ужесточили правила экспорта в Россию

Московский Комсомолец15:35

США ужесточат контроль за экспортом в Россию

РБК14:14

Власти США ужесточат режим экспортного контроля в отношении России и Йемена

ТАСС12:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 20:50, Ашберн
Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $58

По состоянию на 06:11 мск нефть марки Brent достигала отметки в $58,22 за баррель, что на 0,8% выше уровня закрытия предыдущей сессии.
ТАСС 18 февраля в 22:07
Политика

Зеленский пообещал наказать заказчиков нападения на вернувшихся из КНР

Президент Владимир Зеленский пообещал наказать организаторов и заказчиков столкновений в поселке Новые Санжары, куда прибыли эвакуированные из Уханя украинцы.
РИА Новости 15:29
Наука

Магнитная стимуляция задней теменной коры улучшила скорость реакции

Оказалось, что снижение активности этой части мозга с помощью низкочастотной транскраниальной магнитной стимуляции ускоряет реакцию на стимулы, которые мигают на низких частотах.
N+1 11:07
Политика

Сандерс призвал Москву не вмешиваться в выборы президента США

Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения к президентским выборам в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше параноидальных сообщений о якобы попытках России вмешаться в избирательный процесс.
ТАСС 19:49
Политика

Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы

Международный арбитраж в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева против Москвы, сообщили в МИД Украины.
РИА Новости 15:20
Спорт

Юную свердловчанку допустят к турниру по мини-футболу среди юношей

Екатеринбург-ТВ вчера в 23:10
Общество

Гражданку КНР с подозрением на коронавирус госпитализировали в Брянске

В инфекционную больницу Брянска госпитализировали гражданку Китая с подозрением на коронавирус COVID-19.
Известия вчера в 23:20
Армия и оружие

В ближайшие 10 лет США не смогут бросить вызов России

Что касается стратегического ядерного оружия, то тут США отстают гораздо сильнее.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 04:43
Происшествия

Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию

35-летнего омича приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима, а его 27-летняя сожительница, мать мальчика, получила полтора года колонии.
Вести.Ru 08:19
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК 20:42
Хоккей

«Металлург» переиграл «Нефтехимик» в матче КХЛ

Красная весна 12:11
Общество

Туроператоры попросят власти РФ компенсировать убытки от коронавируса

Ранее министерство транспорта РФ предложило компенсировать авиакомпаниям потери в размере 1,6 млрд рублей из-за ограничения полетов в Китай на фоне распространения коронавируса.
Интерфакс 19 февраля в 06:35
Футбол

«Ньюкасл Джетс» — «Мельбурн Виктори»: чьей победы ждать?

«Ньюкасл Джетс» проиграл два последних домашних матча «Мельбурн Виктори», но продолжится ли традиция и 22 февраля – ответ есть в нашем прогнозе.
Все про Спорт ру 09:15
Футбол

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов сломал ногу на тренировке

Травму ноги на тренировке получил полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов, 21 февраля сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Красная весна 09:29
Политика

Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.
РИА Новости 06:19
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поскользнулась на платье

На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.
VSE42.RU вчера в 21:40
Космос

Белый дом отметил двухпартийную поддержку лунной программы NASA

Напомним, NASA осуществляет гражданскую космическую программу страны и фундаментальные научные исследования космоса.
Красная весна вчера в 08:16
Здоровье

В 2020 году родовый сертификат станет электронным

Пилотный проект по выдаче электронных родовых сертификатов будет запущен в 2020 году, сообщает Минтруд.
Российская газета вчера в 03:43
Космос

За пределами Млечного Пути впервые обнаружен молекулярный кислород

Недавние исследования учёных показали, что O2 можно найти и далеко за пределами Млечного Пути – в галактике Маркариан 231.
OAnews 19 февраля в 09:16
Происшествия

Следователи требуют отправить гендиректора «Титановой долины» в СИЗО

Гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов может отправиться в СИЗО.
REGNUM 19 февраля в 02:12
Армия и оружие

Турция предложила России не вмешиваться в ситуацию в Идлибе

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президенты РФ и Турции могут встретиться для обсуждения ситуации в Идлибе.
ИжевскИнфо.РУ 00:54
Наука

В Сибири нашли замерзшего жаворонка возрастом 46 тысяч лет

МИР 24 07:30
Шоу-бизнес

Солнцев назвал размер пенсии пожилой жены Терешкович

ФАН 04:39
Здоровье

Российские вирусологи спрогнозировали эпидемию коронавируса

Лукашев добавил, что вторая вспышка коронавируса, которая предположительно, возникнет в октябре, захватит всю территорию РФ.
RuNews24.ru вчера в 03:06
Теннис

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Марселе

Российский теннисист Даниил Медведев победил итальянца Янника Синнера во втором круге турнира категории ATP-250 в Марселе.
Интерфакс-Спорт вчера в 12:06
Гаджеты

Samsung объявила о начале предзаказов на новые смартфоны Galaxy S20

Rusargument 02:35
Авто

Kia и Hyundai разработали «умную» систему переключения передач

Корейские компании Hyundai Motor Company и Kia Motors Corporation объявили о разработке первой и пока единственной в мире умной системы переключения передач.
Shraibikus News вчера в 18:39
Кино

Появились первые отзывы о мультфильме студии Pixar «Вперед»

В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что В Сети появились первые отзывы о мультфильме студии Pixar "Вперед".
Piter.tv 13:20
Общество

Украинцев предупредили о снижении пенсий

Заместитель министра социальной политики Украины Наталья Ненюченко заявила, что правительство страны предупреждает граждан о снижении уровня пенсионного обеспечения.
Известия 15:10
Политика

Лидеры Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету ЕС

Главы государств и правительств Евросоюза не смогли достичь договоренности по многолетнему бюджету ЕС на 2021-2027 годы.
Газета.Ru 13:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное