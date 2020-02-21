Политика
Парламентская газетаСША ужесточат режим экспорта в отношении России
США с 24 февраля ужесточат экспортный режим в отношении России. Это следует из уведомления американского Министерства торговли, размещенного в пятницу на сайте федерального реестра.
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с чего всё началось
Американские власти ужесточат экспортный режим в отношении России, говорится в сообщении Минторга США, опубликованного на сайте федерального реестра.РИА Новости14:55
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