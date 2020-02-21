Политика
RT на русскомСША ужесточат режим экспортного контроля в отношении России
США с 24 февраля ужесточат экспортный режим в отношении России. Об этом, как передаёт РИА Новости, свидетельствует уведомление Минторга США. Как отмечается, новые ограничения коснутся сферы ядерного нераспространения, ракетных систем и беспилотников (БПЛА).
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Интернет
Соцсеть «ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения
Политика
В ООН осудили поведение украинцев в Полтавской области
ООН осудила поведение украинцев, забросавших камнями автобус с эвакуированными из КНР в поселке Новые Санжары Полтавской области.
Кино
Режиссер «Хостела» Элай Рот займется экранизацией игры Borderlands
Предполагается, что над проектом работает Lionsgate в тандеме с Arad Productions, а Элай Рот выступит в роли главного режиссера.
Хоккей
ЦСКА забросил 8 шайб в ворота минского «Динамо» в матче КХЛ
Политика
Зеленский рассказал о «вирусологах в спортивных костюмах»
Глава государства отметил, что речь идет об "известных миру вирусологах в спортивных костюмах".
Общество
Падение метеорита в Карелии запечатлели на видео
Камеры компании «Ситилинк» запечатлели в Сегежском районе Карелии падение небесного тела.
Происшествия
Часть конструкций упала с башни «Москва-Сити»
Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-Сити", сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.
Происшествия
Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады
Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.
Наука
«Магический» двухслойный графен оказался странным металлом
В двухслойном графене с поворотом на «магический» угол обнаружили редкую линейную зависимость электрического сопротивления от температуры вблизи абсолютного нуля.
Политика
Макрон опасается миграционного кризиса из-за ситуации в Идлибе
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Европу в ближайшее время ожидает новый миграционный кризис из-за боевых действий в сирийском Идлибе.
Авто
Петербуржцы смогут взять в аренду Hyundai по онлайн-подписке
Футбол
Футболист из итальянского чемпионата может перейти в «Локомотив»
Игрок итальянского "Лечче" Ганелли Имбула близок к переходу в московский "Локомотив", сообщает La Gazzetta dello Sport.
Экономика
Рыбаки Аляски терпят убытки от российского продэмбарго
Рыбаки на Аляске теряют деньги из-за продуктового эмбарго, введенного Россией в 2014 году в ответ на санкции Запада.
Игры
GTA IV вернется в Steam в урезанном виде
Футбол
Экс-представители тульского «Арсенала» сыграют на «Кубке Легенд»
На "Кубке Легенд" сыграют бывшие тренеры и игроки "канониров".
Происшествия
В Омске суд отправил в колонию родителей, ставивших ребенка на гречку
Омский районный суд вынес приговор матери и отчиму, заставлявших восьмилетнего ребенка часами стоять на коленях на гречневой крупе.
Спорт
Норвежцы обвинили Большунова в подкупе водителя снегохода ради победы
Норвежская команда осталась недовольна таким поворотом событий, и некоторые ее представители даже обвинили сборную России в подкупе водителя снегохода, который якобы помог Большунову победить, прикрывая его от ветра.
Общество
Генпрокурор Рябошапка: Дела Майдана не расследовались потому что не было политической воли
Выступая в эфире одного из украинских ток-шоу, Руслан Рябошапка попытался объяснить, кто именно виновен в том, что расследование дела Майдана столько лет спускали на тормозах.
Политика
Нидерланды не нашли ни одного «Бука» в районе крушения MH17
Армия и оружие
Россия не стремится к военному доминированию, заявил посол в США
Укрепление обороноспособности остаётся приоритетом для России, при этом страна не стремится к военному доминированию, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на торжественном приеме в посольстве по случаю Дня защитника Отечества.
Футбол
Чемпион мира Рами стал игроком ФК «Сочи»
Судя по всему, переговоры прошли быстро и Рами подписал с южанами контракт. Рами - чемпион мира-2018 в составе французской сборной.
Политика
Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в ГБР
Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) бывшего украинского президента Петра Порошенко, пишет телеканал «112 Украина», ссылаясь на решение суда.
Армия и оружие
ООН попросила дополнительно 500 млн долларов для Идлиба
ООН обращается к странам-донорам с просьбой о дополнительных 500 млн долларов на гумпомощь сирийцам в связи с ухудшением ситуации в Идлибе, заявил генсек организации Антониу Гуттереш.
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в США превысило 30 человек
Число подтвержденных случаев заболевания новым коронавирусом на территории США достигло 34 человек, сообщил в пятницу центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Здоровье
В Совете Федерации обсудили развитие цифровой медицины в России
Какой будет цифровая медицина в ближайшем будущем, как цифровые технологии изменят подход к развитию здравоохранения — эти и многие другие вопросы обсуждались на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации в Самаре.
Единоборства
Эксперты сказали, как заработать на боксе 23 февраля
В День защитника Отечества состоится бой двух величайших боксеров-тяжеловесов современности: британца Тайсона Фьюри и американца Деонтея Уайлдера.
Экономика
Правительство удвоит бюджет программ льготного автокредитования
В Госдуму внесены поправки в бюджет на 2020 год, согласно которым финансирование программы льготного автокредитования увеличивается на 5 млрд рублей.
Футбол
Дмитрий Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае достигло 2118
Вспышка COVID-19 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.