Политика

RT на русскомRT на русскомСША ужесточат режим экспортного контроля в отношении России

США с 24 февраля ужесточат экспортный режим в отношении России. Об этом, как передаёт РИА Новости, свидетельствует уведомление Минторга США. Как отмечается, новые ограничения коснутся сферы ядерного нераспространения, ракетных систем и беспилотников (БПЛА).
Читать в источнике
Комментировать29

Подробнее о событии

США вводят ограничения экспорта в отношении России

Газета.Ru16:14

США ужесточат экспортный режим в отношении России

РИА Новости14:55

США ужесточат режим экспортного контроля в отношении России

RT на русском15:25

США ограничат экспорт некоторых товаров в Россию

Lenta.ru15:23

США ужесточили правила экспорта в Россию

Московский Комсомолец15:35

США ужесточат контроль за экспортом в Россию

РБК14:14

Власти США ужесточат режим экспортного контроля в отношении России и Йемена

ТАСС12:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 17:44, Ашберн
Интернет

Соцсеть «ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения

Astera 19 февраля в 12:03
Политика

В ООН осудили поведение украинцев в Полтавской области

ООН осудила поведение украинцев, забросавших камнями автобус с эвакуированными из КНР в поселке Новые Санжары Полтавской области.
Национальная служба новостей 16:59
Кино

Режиссер «Хостела» Элай Рот займется экранизацией игры Borderlands

Предполагается, что над проектом работает Lionsgate в тандеме с Arad Productions, а Элай Рот выступит в роли главного режиссера.
Актуальные Новости 12:13
Хоккей

ЦСКА забросил 8 шайб в ворота минского «Динамо» в матче КХЛ

РИА Новости 14:11
Политика

Зеленский рассказал о «вирусологах в спортивных костюмах»

Глава государства отметил, что речь идет об "известных миру вирусологах в спортивных костюмах".
РИА Новости 16:54
Общество

Падение метеорита в Карелии запечатлели на видео

Камеры компании «Ситилинк» запечатлели в Сегежском районе Карелии падение небесного тела.
Политическая Экспертиза 01:51
Происшествия

Часть конструкций упала с башни «Москва-Сити»

Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-Сити", сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.
Газета.Ru 17:30
Происшествия

Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады

Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.
РИА Новости 18 февраля в 18:11
Наука

«Магический» двухслойный графен оказался странным металлом

В двухслойном графене с поворотом на «магический» угол обнаружили редкую линейную зависимость электрического сопротивления от температуры вблизи абсолютного нуля.
N+1 07:00
Политика

Макрон опасается миграционного кризиса из-за ситуации в Идлибе

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Европу в ближайшее время ожидает новый миграционный кризис из-за боевых действий в сирийском Идлибе.
iReactor 17:20
Авто

Петербуржцы смогут взять в аренду Hyundai по онлайн-подписке

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 13:36
Футбол

Футболист из итальянского чемпионата может перейти в «Локомотив»

Игрок итальянского "Лечче" Ганелли Имбула близок к переходу в московский "Локомотив", сообщает La Gazzetta dello Sport.
Газета.Ru 13:29
Экономика

Рыбаки Аляски терпят убытки от российского продэмбарго

Рыбаки на Аляске теряют деньги из-за продуктового эмбарго, введенного Россией в 2014 году в ответ на санкции Запада.
Газета.Ru вчера в 07:40
Игры

GTA IV вернется в Steam в урезанном виде

Актуальные Новости вчера в 23:35
Футбол

Экс-представители тульского «Арсенала» сыграют на «Кубке Легенд»

На "Кубке Легенд" сыграют бывшие тренеры и игроки "канониров".
Тульская служба новостей вчера в 09:20
Происшествия

В Омске суд отправил в колонию родителей, ставивших ребенка на гречку

Омский районный суд вынес приговор матери и отчиму, заставлявших восьмилетнего ребенка часами стоять на коленях на гречневой крупе.
Российская газета 08:15
Экономика

Лукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн

Ведомости 04:31
Спорт

Норвежцы обвинили Большунова в подкупе водителя снегохода ради победы

Норвежская команда осталась недовольна таким поворотом событий, и некоторые ее представители даже обвинили сборную России в подкупе водителя снегохода, который якобы помог Большунову победить, прикрывая его от ветра.
Газета.Ru 10:38
Общество

Генпрокурор Рябошапка: Дела Майдана не расследовались потому что не было политической воли

Выступая в эфире одного из украинских ток-шоу, Руслан Рябошапка попытался объяснить, кто именно виновен в том, что расследование дела Майдана столько лет спускали на тормозах.
Новостной фронт 02:30
Политика

Нидерланды не нашли ни одного «Бука» в районе крушения MH17

Rambler News Service 17 февраля в 23:18
Армия и оружие

Россия не стремится к военному доминированию, заявил посол в США

Укрепление обороноспособности остаётся приоритетом для России, при этом страна не стремится к военному доминированию, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на торжественном приеме в посольстве по случаю Дня защитника Отечества.
REGNUM вчера в 20:33
Футбол

Чемпион мира Рами стал игроком ФК «Сочи»

Судя по всему, переговоры прошли быстро и Рами подписал с южанами контракт. Рами - чемпион мира-2018 в составе французской сборной.
Российская газета 16:25
Политика

Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в ГБР

Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) бывшего украинского президента Петра Порошенко, пишет телеканал «112 Украина», ссылаясь на решение суда.
RT на русском 13:48
Армия и оружие

ООН попросила дополнительно 500 млн долларов для Идлиба

ООН обращается к странам-донорам с просьбой о дополнительных 500 млн долларов на гумпомощь сирийцам в связи с ухудшением ситуации в Идлибе, заявил генсек организации Антониу Гуттереш.
Взгляд.ру 14:15
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в США превысило 30 человек

Число подтвержденных случаев заболевания новым коронавирусом на территории США достигло 34 человек, сообщил в пятницу центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
РИА Новости 17:05
Здоровье

В Совете Федерации обсудили развитие цифровой медицины в России

Какой будет цифровая медицина в ближайшем будущем, как цифровые технологии изменят подход к развитию здравоохранения — эти и многие другие вопросы обсуждались на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации в Самаре.
Lenta.ru 19 февраля в 11:59
Единоборства

Эксперты сказали, как заработать на боксе 23 февраля

В День защитника Отечества состоится бой двух величайших боксеров-тяжеловесов современности: британца Тайсона Фьюри и американца Деонтея Уайлдера.
Инвест-Форсайт 06:49
Экономика

Правительство удвоит бюджет программ льготного автокредитования

В Госдуму внесены поправки в бюджет на 2020 год, согласно которым финансирование программы льготного автокредитования увеличивается на 5 млрд рублей.
Автостат вчера в 03:39
Футбол

Дмитрий Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»

Коммерсантъ Казань 06:38
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае достигло 2118

Вспышка COVID-19 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.
Говорит Москва 19 февраля в 22:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное