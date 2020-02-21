США с 24 февраля ужесточат экспортный режим в отношении России. Об этом, как передаёт РИА Новости, свидетельствует уведомление Минторга США. Как отмечается, новые ограничения коснутся сферы ядерного нераспространения, ракетных систем и беспилотников (БПЛА).

Происшествия Часть конструкций упала с башни «Москва-Сити» Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-Сити", сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.

Происшествия Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.

Наука «Магический» двухслойный графен оказался странным металлом В двухслойном графене с поворотом на «магический» угол обнаружили редкую линейную зависимость электрического сопротивления от температуры вблизи абсолютного нуля.

Политика Макрон опасается миграционного кризиса из-за ситуации в Идлибе Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Европу в ближайшее время ожидает новый миграционный кризис из-за боевых действий в сирийском Идлибе.

Экономика Рыбаки Аляски терпят убытки от российского продэмбарго Рыбаки на Аляске теряют деньги из-за продуктового эмбарго, введенного Россией в 2014 году в ответ на санкции Запада.

Спорт Норвежцы обвинили Большунова в подкупе водителя снегохода ради победы Норвежская команда осталась недовольна таким поворотом событий, и некоторые ее представители даже обвинили сборную России в подкупе водителя снегохода, который якобы помог Большунову победить, прикрывая его от ветра.

Армия и оружие Россия не стремится к военному доминированию, заявил посол в США Укрепление обороноспособности остаётся приоритетом для России, при этом страна не стремится к военному доминированию, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на торжественном приеме в посольстве по случаю Дня защитника Отечества.

Футбол Чемпион мира Рами стал игроком ФК «Сочи» Судя по всему, переговоры прошли быстро и Рами подписал с южанами контракт. Рами - чемпион мира-2018 в составе французской сборной.

Политика Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в ГБР Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) бывшего украинского президента Петра Порошенко, пишет телеканал «112 Украина», ссылаясь на решение суда.

Армия и оружие ООН попросила дополнительно 500 млн долларов для Идлиба ООН обращается к странам-донорам с просьбой о дополнительных 500 млн долларов на гумпомощь сирийцам в связи с ухудшением ситуации в Идлибе, заявил генсек организации Антониу Гуттереш.

Здоровье Число заболевших коронавирусом в США превысило 30 человек Число подтвержденных случаев заболевания новым коронавирусом на территории США достигло 34 человек, сообщил в пятницу центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Здоровье В Совете Федерации обсудили развитие цифровой медицины в России Какой будет цифровая медицина в ближайшем будущем, как цифровые технологии изменят подход к развитию здравоохранения — эти и многие другие вопросы обсуждались на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации в Самаре.