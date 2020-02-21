Политика
RT на русскомСША ужесточат режим экспортного контроля в отношении России
США с 24 февраля ужесточат экспортный режим в отношении России. Об этом, как передаёт РИА Новости, свидетельствует уведомление Минторга США. Как отмечается, новые ограничения коснутся сферы ядерного нераспространения, ракетных систем и беспилотников (БПЛА).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 16:13, Ашберн
Общество
Украинцы закидали камнями автобусы с эвакуированными из Китая
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Эрдогана по ситуации в Идлибе
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что серьезно обеспокоен агрессивными действиями экстремистских группировок в сирийской провинции Идлиб.
Авто
Subaru отзывает в России кроссоверы Forester
Как говорится в сообщении, в России на сервис отправят 616 кроссоверов Subaru Forester.
Политика
Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос
Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести для допроса в Государственное бюро расследований экс-президента Украины Петра Порошенко.
Происшествия
В одной из башен Москва-сити рухнула часть наружного остекления
На 30-м этаже одной из башен Москва-сити, где располагаются жилые апартаменты, произошло обрушение части наружного остекления.
Политика
В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
Общество
Украинцев предупредили о снижении пенсий
Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Футбол
Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»
Политика
Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина
В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Политика
ООН осудила нападения на эвакуированных из Уханя в Полтавской области
Протестующие забросали камнями автобусы с эвакуированными. По итогам беспорядков в Полтавской области полиция задержала 24 человека.
Общество
В России отменили советскую норму выдачи молока «за вредность»
В силу вступило решение правительства России от 3 февраля об упразднении ряда нормативных актов советского периода, в том числе постановления Совета министров СССР от 19 мая 1967 года №446 «О порядке бесплатной выдачи молока рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда» (СП СССР, 1967, №12, ст. 80).
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи снялась в откровенной фотосессии для модного журнала
Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи снялась в откровенной фотосессии для модного журнала L'Officiel Italia.
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Политика
Зеленский лично позвонил оставшейся в Ухане из-за собаки украинке
Здоровье
Диетолог перечислил уникальные свойства гречки
Диетолог Андрей Бобровский перечислил уникальные свойства гречки. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.
Космос
Получены данные, меняющие историю формирования Земли
Общество
Продажи автомобилей в Китае рухнули на 92% из-за коронавируса
Продажи автомобилей в Китае в первые две недели февраля упали на 92%.
Футбол
Переход Рами в «Сочи» подтвердил агент
Футбольный агент Рубен Хавьер Косо Руис, представляющий интересы французского защитника Аделя Рами, сообщил, что его клиент перебрался в «Сочи».
Происшествия
Полиция Украины требует ареста шестерых участников протестов под Полтавой
Украинская полиция попросила суд арестовать шестерых участников несанкционированных протестов в поселке Новые Санжары Полтавской области, в который были эвакуированы граждане Украины из зараженного коронавирусом китайского города Ухань.
Музыка
От запрещенных удовольствий до ухода в себя: какой стала одна из главных рок-групп планеты
В тексте первой же песни на Innerspeaker можно натолкнуться на словосочетание smoking weed — и альбом действительно отчасти казался саундтреком к запрещенным удовольствиям подобных коннотаций.
Политика
Макрон предупредил Европу о миграционном кризисе из-за боев в Идлибе
Боевые действия в сирийском Идлибе грозят Европе новым миграционным кризисом.
Политика
Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы
Международный арбитраж в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева против Москвы, сообщили в МИД Украины.
Баскетбол
ЦСКА победил «Црвену Звезду» в Евролиге
Баскетболисты московского ЦСКА добились победы над белградской "Црвеной Звездой" в 25-м туре Евролиги.
Армия и оружие
Киев обвинил Россию в атаке на свои позиции в Донбассе
Политика
Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины
Президент Владимир Путин считает, что разделение России и Украины выгодно тем, кто боится, что они объединятся и станут глобальным конкурентом в Европе и мире.
Происшествия
В украинском посёлке Новые Санжары обстановка спокойная — СМИ
Напомним, жители посёлка встретили своих сограждан камнями и подожжёнными баррикадами.