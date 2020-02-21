Американские власти ужесточат экспортный режим в отношении России, говорится в сообщении Минторга США, опубликованного на сайте федерального реестра.

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Соединенные Штаты решили ужесточить экспортный режим в отношении России, переведя РФ в категорию стран D, следует из уведомления (.pdf) Минторга США. Эта категория считается неблагонадежной в контексте ядерных и ракетных технологий. Такое решение приняло Бюро промышленности и безопасности (BIS).

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