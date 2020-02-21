Политика

КоммерсантъКоммерсантъСША ужесточили экспортный режим в отношении России

Соединенные Штаты решили ужесточить экспортный режим в отношении России, переведя РФ в категорию стран D, следует из уведомления (.pdf) Минторга США. Эта категория считается неблагонадежной в контексте ядерных и ракетных технологий. Такое решение приняло Бюро промышленности и безопасности (BIS).
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с чего всё началось

США ужесточат экспортный режим в отношении России

Американские власти ужесточат экспортный режим в отношении России, говорится в сообщении Минторга США, опубликованного на сайте федерального реестра.
РИА Новости14:55

Подробнее о событии

США вводят ограничения экспорта в отношении России

Газета.Ru16:14

США ужесточили правила экспорта в Россию

Московский Комсомолец15:35

США ужесточат контроль за экспортом в Россию

РБК14:14

США ограничат экспорт некоторых товаров в Россию

Lenta.ru15:23

США ужесточат экспортный режим в отношении России

РИА Новости14:55

США ужесточат режим экспортного контроля в отношении России

RT на русском15:25

Власти США ужесточат режим экспортного контроля в отношении России и Йемена

ТАСС12:15
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Армия и оружие

В США на учениях отразили ядерный удар России по Европе

Российская газета 21:15
Общество

Эвакуированная из Уханя украинка пожаловалась на условия в карантине

Эвакуированные из китайского Уханя из-за эпидемии коронавируса COVID-2019 украинцы были заселены в санаторий МВД "Новые Санжары" в Полтавской областию Они уже жалуются на плохие условия.
Газета.Ru 12:44
Политика

Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»

Глава государства отметил, что речь идет об "известных миру вирусологах в спортивных костюмах".
РИА Новости 16:54
Общество

Власти Украины предупредили о снижении пенсий

Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
РИА Новости 14:00
Здоровье

Кузнецова попросила рассмотреть обеспечение лекарствами детей с СМА

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова просит правительство РФ рассмотреть возможность обеспечения лекарствами детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) из средств федерального бюджета, сообщается на сайте омбудсмена.
РИА Новости вчера в 08:37
Политика

В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
RT на русском 12:50
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек

РИА Новости вчера в 20:41
Кино

Похудевший на 20 кг Прилучный показал кадры из вертикального фильма

Павел Прилучный опубликовал в Instagram кадры из первого фильма для смартфонов режиссера Тимура Бекмамбетова «Фау-2: Побег из ада», актер пообещал и дальше делиться новостями со съемок в соцсети.
Sibnet Новости 19 февраля в 23:39
Футбол

Руни проводит 500-й матч в английских чемпионатах

Нападающий "Дерби Каунти" Уэйн Руни проводит 500-й матч в английских чемпионатах, сообщает "Би-би-си".
Газета.Ru 17:35
Политика

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Идлибе, передает РИА "Новости" со ссылкой на администрацию турецкого лидера.
Газета.Ru 12:15
Общество

Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу

РИА Новости 14:05
Политика

Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины

Президент Владимир Путин считает, что разделение России и Украины выгодно тем, кто боится, что они объединятся и станут глобальным конкурентом в Европе и мире.
РБК 02:00
Происшествия

У принудительно госпитализированной петербурженки не нашли коронавирус

Врачи не нашли коронавирус COVID-19 у жительницы Санкт-Петербурга Аллы Ильиной, которая сбежала из больницы и была принудительно госпитализирована второй раз.
Коммерсантъ вчера в 19:48
Политика

США обвиняют Россию в помощи кандидату в президенты Сандерсу

Американские чиновники сообщили кандидату Демократической партии США Берни Сандерсу на президентских выборах 2020 года о поддержки его предвыборной кампании со стороны России, сообщает The Washington Post со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 16:59
Энергетика

WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией

Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Газета.Ru 10:57
Общество

Россиянку задержали в Испании по запросу США

Напомним, 14 февраля в Испании по запросу США задержали российскую переводчицу Олесю Красилову.
Российская газета 19:28
Общество

Центробанк Швеции начал тестировать электронную крону

Центральный банк Швеции совместно с консалтинговой компанией Accenture занялся поиском технического решения по созданию электронной кроны, сообщается на сайте регулятора.
РБК 22:08
Политика

Лидеры Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету ЕС

Главы государств и правительств Евросоюза не смогли достичь договоренности по многолетнему бюджету ЕС на 2021-2027 годы.
Газета.Ru 13:59
Шоу-бизнес

Актер Элайджа Вуд впервые стал отцом

Американский актер, звезда трилогии «Властелин колец» Элайджа Вуд впервые стал отцом. Об этом сообщило издание Daily Mail 19 февраля.
Известия вчера в 05:09
Общество

Основательница Wildberries стала богатейшей женщиной России

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной в России. Ее состояние оценивается в $1,4 млрд.
Реальное время вчера в 01:27
Политика

Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина

В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Lenta.ru 01:45
Авто

Toyota стала автомобилем мечты у россиян

Согласно опросу «Авто.ру», большинство российских автолюбителей мечтают о моделях японской марки Toyota, особенно о внедорожниках Toyota Land Cruiser Prado и Land Cruiser 200.
iReactor 08:51
Шоу-бизнес

Жену Джигана Оксану Самойлову выписали из роддома

RuNews24.ru 03:55
Происшествия

Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады

На прошлой неделе стало известно, что Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Оберлендера.
РИА Новости 18 февраля в 18:11
Политика

Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в ГБР

Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) бывшего украинского президента Петра Порошенко, пишет телеканал «112 Украина», ссылаясь на решение суда.
RT на русском 13:48
Религия

Церковь отмечает Вселенскую родительскую субботу

Православные христиане отмечают Вселенскую (мясопустную) родительскую субботу — особый день поминовения усопших.
Православие и Мир 22:13
Происшествия

Обвиняемого по делу Голунова просят отправить под домашний арест

RT на русском 06:51
Политика

Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

РИА Новости 03:18
Здоровье

Врачи объяснили, как может навредить гречневая каша

Гречневая каша входит в число полезных блюд, но в некоторых случаях ее употребление может вредить здоровью.
MedikForum.ru 13:11
Армия и оружие

В Сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

РИА Новости вчера в 08:12
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