США в очередной раз ужесточили правила экспортного контроля в отношении поставок товаров в Россию.

с чего всё началось

Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.

США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

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