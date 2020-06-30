Политика
ТАСССША ужесточили ограничения для экспорта в Россию
Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
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Общество
Забайкальские военные заразились коронавирусом при подготовке к параду
Тайга.инфо вчера в 23:25
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе
ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38
Здоровье
В Алтайском крае за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом
Четыре зараженных коронавирусом пациента скончались в Алтайском крае за сутки, количество летальных исходов достигло 67, сообщают в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
РИА Новости 27 июня в 05:11
Наука
Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
Новый тип свиного гриппа выявили ученые из Китая.
Соловей.Инфо 02:33
Транспорт
По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.
BFM.ru 03:01
Общество
Клинические испытания вакцины от COVID-19 планируют начать 15 июля
Испытания вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», на людях планируется начать 15 июля.
Плюс один +1 03:21
Политика
Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом
Помимо лидеров Германии и Великобритании, агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьер-министры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
Lenta.ru вчера в 21:52
Культура
Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме
Актриса снялась в эротической сцене картины "Китобой" Режиссер Алексей Учитель рассказал о новом фильме своего ученика Филиппа Юрьева "Китобой", в эротической сцене которого снялась Кристина Асмус, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ 02:49
Технологии
Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко считает, что функцию определения геолокации на смартфонах нужно ограничивать или отключать, если пользователь устройства переживает за распространение своих личных данных.
ToDay News Ufa вчера в 03:49
Общество
В России за сутки выявили 6693 новых случая коронавируса
В России за сутки выявили 6693 новых случая коронавирусной инфекции.
RT на русском 03:31
Общество
Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале
РБК 28 июня в 15:32
Политика
Парламент Китая принял закон о нацбезопасности в Гонконге
Законопроект о национальной безопасности в Гонконге одобрен высшим законодательным органом КНР — Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей.
Коммерсантъ вчера в 23:27
Общество
В России выявили 6693 новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в 84 российских регионах выявили 6693 больных COVID-19, более девяти тысячи выздоровели.
РИА Новости 03:31
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости вчера в 12:25
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
Экономика
Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%
В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Известия вчера в 17:10
Политика
Дуда набрал 43,5% в первом туре выборов президента Польши
Коммерсантъ 01:25
Происшествия
Суд Екатеринбурга отпустил из-под ареста экс-полицейских, подозреваемых в изнасиловании
Znak.com 03:04
Политика
В США считают бессмысленными новые санкции против «Северного потока-2»
Известно, что украинский «Нафтогаз» считает магистраль главной угрозой для газовой промышленности страны, так как с ее запуском большая часть российского газа будет поставляться в Европу, минуя Украину.
RuNews24.ru 28 июня в 11:04
Космос
Астроном рассказала о параде планет в июле
Парад планет образуется постепенно из-за медленного движения планет, поэтому наблюдать явление можно будет около двух недель, отметила Рублева.
Газета.Ru 01:28
Политика
Twitch заблокировал аккаунт Трампа за оскорбительные стримы
Аккаунт президента США Дональда Трампа в Twitch был заблокирован. Об этом стриминговый сервис объявил в понедельник.
Политическая Экспертиза 02:57
Общество
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
Evo-rus.com вчера в 04:06
Общество
Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире
Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
Происшествия
В Якутии на руднике АЛРОСА произошло возгорание
Коммерсантъ 02:38
Общество
Во Владимирской области выявлено еще 48 случаев коронавируса
На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 30 июня лабораторно подтверждено 48 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир 02:52
Общество
Что изменится в жизни россиян с июля 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в июле 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой
Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец вчера в 02:39