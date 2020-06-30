Соединенные Штаты вновь ужесточили экспортные ограничения в отношении поставок товаров в Россию.

США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

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