Политика
ИзвестияСША ужесточили ограничения для экспорта в Россию
Соединенные Штаты вновь ужесточили экспортные ограничения в отношении поставок товаров в Россию.
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Происшествия
Суд продлил арест обвиняемому по делу о двойном убийстве Быкову
Железнодорожный районный суд продлил арест красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, которого обвиняют в организации убийств двух человек в 1994 году, до 3 октября.
RT на русском 09:22
Общество
Учёные назвали неэффективные против коронавируса препараты
Учёные считают, что препараты лопинавир и ритонавир, которые применяются для терапии ВИЧ и были рекомендованы для пациентов с CoViD-19, неэффективны.
Life.ru 22:35
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
Общество
Российские туроператоры отменяют зарубежные туры в июле
Крупные отечественные туроператоры объявили об отмене зарубежных туров в июле, соответствующую информацию компании размещают на своих сайтах, сообщает "Вестник Ассоциации туроператоров России".
Российская газета 27 июня в 13:06
Общество
Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире
Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия 22:23
Общество
В Думу внесли проект о покупке на маткапитал техники для онлайн-учебы
В Госдуму внесли законопроект, разрешающий использовать средства материнского капитала на покупку техники для дистанционного обучения ребенка.
РБК 22:08
Происшествия
Два человека погибли и семеро пострадали в ДТП в Хабаровском крае
В ДТП, по предварительным данным. погибли два человека и семеро пострадали, сообщили в понедельник, 29 июня, в экстренных службах региона.
Известия 10:54
Общество
Названо число выявленных штаммов коронавируса в России
С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
Lenta.ru 20:26
Наука
Раскрыта продолжительность жизни антител к коронавирусу
Ко всему прочему, у пациентов, у которых заболевание протекает без клинических симптомов, антитела к инфекции выделяются в небольших количествах и медленнее.
Evo-rus.com 09:59
Авто
Названы 5 «неубитых» премиальных кроссоверов не дороже 500 тыс. рублей
Новые автомобили 05:51
Политика
В Раде заявили, что Зеленский может стать последним лидером Украины
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович предупредил, что Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой, а действующий глава государства Владимир Зеленский может стать последним президентом страны.
RT на русском 22:53
Наука
Ученые из Китая и США создали перчатку — переводчик с языка жестов
Ученые из Китая и США создали роботизированную перчатку, которая умеет переводить язык жестов в устную речь, сообщается в статье журнала Nature Electronics.
Вечерняя Москва 12:46
Общество
Объявлена дата начала учебного года в России
Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября.
Lenta.ru 12:56
Футбол
Представлен обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч». Месси вылетел из топ-3 списка
Портал Goal составил обновленный рейтинг игроков, которые больше остальных претендуют выиграть «Золотой мяч» по итогам 2020 года.
Матч ТВ 22:49
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК 09:10
Общество
Греф назвал «провокацией» высказывания Михалкова в «Бесогоне»
Глава Сбербанка Герман Греф назвал "провокацией и манипуляцией" слова режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи "Бесогон".
Инфорос 07:21
Происшествия
Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа
РИА Новости 17:59
Политика
ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января
"Сегодня Совет принял решение продлить санкции в отношении конкретных секторов экономики России еще на шесть месяцев, до 31 января 2021 года",— говорится в заявлении Совета ЕС.
Газета.Ru 14:12
Общество
61 новый случай коронавируса зафиксирован в Забайкалье за сутки
Количество заражений коронавируса выросло в Забайкальском крае за сутки ещё на 61 — до 3 161 случая, сообщила 30 июня руководитель забайкальского управления Роспотребнадзора Светлана Лапа на встрече с предпринимателями.
Чита.Ру 21:04
Здоровье
Распространенность коронавируса в Хакасии приблизилась к ЭТОМУ порогу
Коронавирус давит на Хакасию: еще 32 заболевших В Хакасии на 29 июня выявлено 343 случая коронавируса в пересчете на 100 тысяч жителей региона.
ИА Хакасия 05:41
Наука
Южный полюс нагревается в три раза быстрее, чем остальная часть Земли
ИА Красная Весна 13:43
Общество
В Омске на «конституционных» лотерейных билетах нашли метки
В Омске на лотерейных билетах «Моего региона» были обнаружены пометки. Об этом сообщает портал «Коммерческие вести».
Вестник 13:35
Общество
Венгрия приняла решение о продлении «Турецкого потока»
Ожидается, что по этому маршруту может быть транспортирован газ, который поставляет Россия по газопроводу "Турецкий поток".
Газета.Ru вчера в 01:37
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Гаджеты
На площадке Xiaomi Youpin появился 16-дюймовый планшет за 28 долларов
На самом деле под весьма заманчивым предложением на краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin кроется не совсем то, о чем поначалу думают покупатели.
Goroday.ru 16:24
Общество
Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений
У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне.
РБК 23:00