Политика

ИзвестияИзвестияСША ужесточили ограничения для экспорта в Россию

Соединенные Штаты вновь ужесточили экспортные ограничения в отношении поставок товаров в Россию.
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США ужесточили ограничения для экспорта товаров в Россию

РЕН ТВ22:57

США ужесточили правила экспорта в Россию

Lenta.ru21:59

США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

Известия19:26

Поставки компьютеров из США в Россию теперь потребуют лицензии американского министерства торговли

Эхо Москвы21:19

США ужесточили контроль за экспортом ряда товаров в Россию

REGNUM19:27

США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

ТК Звезда20:29

США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

РБК17:00
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Происшествия

Суд продлил арест обвиняемому по делу о двойном убийстве Быкову

Железнодорожный районный суд продлил арест красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, которого обвиняют в организации убийств двух человек в 1994 году, до 3 октября.
RT на русском 09:22
22
Общество

Учёные назвали неэффективные против коронавируса препараты

Учёные считают, что препараты лопинавир и ритонавир, которые применяются для терапии ВИЧ и были рекомендованы для пациентов с CoViD-19, неэффективны.
Life.ru 22:35
3
Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
398
Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России

CT news 05:10
2
Общество

Российские туроператоры отменяют зарубежные туры в июле

Крупные отечественные туроператоры объявили об отмене зарубежных туров в июле, соответствующую информацию компании размещают на своих сайтах, сообщает "Вестник Ассоциации туроператоров России".
Российская газета 27 июня в 13:06
1,3K
Общество

Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире

Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия 22:23
1,3K
Общество

В Думу внесли проект о покупке на маткапитал техники для онлайн-учебы

В Госдуму внесли законопроект, разрешающий использовать средства материнского капитала на покупку техники для дистанционного обучения ребенка.
РБК 22:08
7
Происшествия

Два человека погибли и семеро пострадали в ДТП в Хабаровском крае

В ДТП, по предварительным данным. погибли два человека и семеро пострадали, сообщили в понедельник, 29 июня, в экстренных службах региона.
Известия 10:54
Общество

Названо число выявленных штаммов коронавируса в России

С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
Lenta.ru 20:26
69
Наука

Раскрыта продолжительность жизни антител к коронавирусу

Ко всему прочему, у пациентов, у которых заболевание протекает без клинических симптомов, антитела к инфекции выделяются в небольших количествах и медленнее.
Evo-rus.com 09:59
26
Авто

Названы 5 «неубитых» премиальных кроссоверов не дороже 500 тыс. рублей

Новые автомобили 05:51
31
Политика

В Раде заявили, что Зеленский может стать последним лидером Украины

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович предупредил, что Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой, а действующий глава государства Владимир Зеленский может стать последним президентом страны.
RT на русском 22:53
2
Наука

Ученые из Китая и США создали перчатку — переводчик с языка жестов

Ученые из Китая и США создали роботизированную перчатку, которая умеет переводить язык жестов в устную речь, сообщается в статье журнала Nature Electronics.
Вечерняя Москва 12:46
Футбол

«Оренбургу» присуждено техническое поражение в матче с «Краснодаром»

Газета.Ru 14:15
11
Общество

Объявлена дата начала учебного года в России

Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября.
Lenta.ru 12:56
23
Футбол

Представлен обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч». Месси вылетел из топ-3 списка

Портал Goal составил обновленный рейтинг игроков, которые больше остальных претендуют выиграть «Золотой мяч» по итогам 2020 года.
Матч ТВ 22:49
Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК 09:10
3,7K
Игры

В июне PS Plus откроет доступ к NBA 2K20 и Rise of the Tomb Raider

Faktom 11:03
8
Общество

Греф назвал «провокацией» высказывания Михалкова в «Бесогоне»

Глава Сбербанка Герман Греф назвал "провокацией и манипуляцией" слова режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи "Бесогон".
Инфорос 07:21
202
Происшествия

Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа

РИА Новости 17:59
249
Политика

ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января

"Сегодня Совет принял решение продлить санкции в отношении конкретных секторов экономики России еще на шесть месяцев, до 31 января 2021 года",— говорится в заявлении Совета ЕС.
Газета.Ru 14:12
1K
Общество

61 новый случай коронавируса зафиксирован в Забайкалье за сутки

Количество заражений коронавируса выросло в Забайкальском крае за сутки ещё на 61 — до 3 161 случая, сообщила 30 июня руководитель забайкальского управления Роспотребнадзора Светлана Лапа на встрече с предпринимателями.
Чита.Ру 21:04
3
Здоровье

Распространенность коронавируса в Хакасии приблизилась к ЭТОМУ порогу

Коронавирус давит на Хакасию: еще 32 заболевших В Хакасии на 29 июня выявлено 343 случая коронавируса в пересчете на 100 тысяч жителей региона.
ИА Хакасия 05:41
Наука

Южный полюс нагревается в три раза быстрее, чем остальная часть Земли

ИА Красная Весна 13:43
Общество

В Омске на «конституционных» лотерейных билетах нашли метки

В Омске на лотерейных билетах «Моего региона» были обнаружены пометки. Об этом сообщает портал «Коммерческие вести».
Вестник 13:35
45
Общество

Венгрия приняла решение о продлении «Турецкого потока»

Ожидается, что по этому маршруту может быть транспортирован газ, который поставляет Россия по газопроводу "Турецкий поток".
Газета.Ru вчера в 01:37
109
Культура

Актер Саша Барон Коэн разыграл на митинге сторонников Трампа

Известия 01:01
1
Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
2,2K
Гаджеты

На площадке Xiaomi Youpin появился 16-дюймовый планшет за 28 долларов

На самом деле под весьма заманчивым предложением на краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin кроется не совсем то, о чем поначалу думают покупатели.
Goroday.ru 16:24
Общество

Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений

У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне.
РБК 23:00
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