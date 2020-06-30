Политика
ИзвестияСША ужесточили ограничения для экспорта в Россию
Соединенные Штаты вновь ужесточили экспортные ограничения в отношении поставок товаров в Россию.
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 21:36, Ашберн
Наука
В Британии создали фонарик, улучшающий зрение за 3 минуты в день
Участники были здоровы в этом отношении. Выяснилось, что на зрение молодых людей фонарик практически не влияет.
ИнфоСМИ 06:33
Политика
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Футбол
«Зенит» и «Спартак» сыграют в полуфинале Кубка России 19 июля
Полуфинальные матчи Кубка России по футболу пройдут 19 июля.
Вестник Кавказа 14:06
Общество
Токаев поручил ужесточить карантин в Казахстане
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе видеоконференции по ситуации с коронавирусом поручил за два дня внести предложения по ужесточенному карантину, сообщается 29 июня на официальном сайте президента.
Общественная служба новостей 10:36
Происшествия
Отца детей из читинской заброшки приговорили к 3 годам колонии
Александра Чипизубова, которого в январе нашли общественники в заброшенном доме вместе с четырьмя детьми, приговорили к 3 годам лишения свободы.
Забайкальский рабочий 21:01
Общество
В Индии официально запретили Tik Tok и еще 58 приложений
Tik Tok, браузер UC Browser и мессенджер WeChat стали запрещенными приложениями на территории Индии.
Невские Новости 16:46
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru вчера в 02:26
Технологии
Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Перечислены реальные преимущества отключения геолокации на смартфоне.
Evo-rus.com 12:18
Общество
Назван способ экономии при уплате нового налога на воду
Владельцы частных домов и дачных участков в товариществах смогут избежать уплаты налога на воду, если скважины и колодцы используются только в личных целях и их глубина не превышает 20 метров, пишет "Лайф".
Народные новости 04:22
Кино
Показ второго сезона сериала «Пацаны» стартует на Amazon в сентябре
iReactor 27 июня в 05:29
Общество
Объявлена дата начала учебного года в России
Lenta.ru 12:56
Общество
Журналисты требуют независимого расследования катастрофы в Норильске
Сотрудники редакций СМИ из разных регионов страны, входящие в объединение Синдикат-100 требуют, чтобы СКР обратил внимание на ситуацию, складывающуюся вокруг расследования экологической катастрофы на Таймыре.
Znak.com 02:09
Шоу-бизнес
Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу
Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 06:56
Шоу-бизнес
Бывшая солистка группы «Демо» Саша Зверева родила четвертого ребенка
Саша Зверева, бывшая солистка группы «Демо», опять стала матерью. Артистка родила четвертого ребенка.
OAnews вчера в 04:11
Футбол
«Бернли» обыграл «Кристал Пэлас» в матче чемпионата Англии по футболу
Футболисты "Бернли" одержали победу над "Кристал Пэлас" в матче 32-го тура чемпионата Англии.
РИА Новости 16:56
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Общество
Волочковой выписали штраф за поездку в монастырь в период карантина
Нижний Новгород, 29 июня 2020, 16:02 — REGNUM Балерина Анастисия Волочкова поплатилась за посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевский монастыря, который расположен в закрытом на карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции нижегородском селе Дивеево.
REGNUM 09:02
Здоровье
Эксперты назвали продукты для очищения легких от вредной слизи
Издание «Медикфорум», на основе исследований европейских пульмонологов, перечислило популярные продукты, которые могут содействовать очищению легких, улучшают их защиту от воздействия грязного воздуха и помогают лучше дышать.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 05:18
Кино
Премьера фильма «Мулан» перенесена на август
Disney вновь перенесли премьеру фильма «Мулан» теперь уже на 21 августа 2020 года.
Inc-news.ru 27 июня в 17:11
Музыка
Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube
Сеул, 29 июня 2020, 13:23 — REGNUM Рекорд видеосервиса YouTube по количеству просмотров и скорости набора просмотров установил клип на трек «How you like that» южнокорейской группы Blackpink.
REGNUM 06:23
Наука
Люди одомашнили кур более 7500 лет назад в Юго-Западной Азии
Специалисты предполагают, что человек одомашнил кур еще до того, как начал выращивать рис.
Evo-rus.com вчера в 06:58
Шоу-бизнес
Тимати подарил 8-летнему сыну Киркорова мотоцикл за 100 тысяч рублей
Каково же было удивление певца, когда рэпер Тимати подарил Мартину шикарный мотоцикл за 100 тысяч рублей.
Paparazzi.ru 15:18
Политика
С флага штата Миссисипи убрали символику конфедератов
Обе палаты законодательного собрания Миссисипи большинством голосов одобрили законопроект об изменении флага штата, чтобы он не напоминал боевое знамя конфедератов времен Гражданской войны в США, сообщила The Washington Post.
Взгляд.ру вчера в 22:47
Культура
Вышел новый трейлер мультфильма «Душа» от Pixar
Студия Pixar опубликовала трейлер нового мультипликационного фильма «Душа». Режиссёрами выступили Пит Доктер и Кемп Пауэрс.
News.ru 06:56
Гаджеты
Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12
Ожидается, что уже завтра начнется распространение стабильной версии оболочки MIUI 12 для первых смартфонов производителя.
The GEEK вчера в 09:35
Шоу-бизнес
Настя Каменских и Потап тайно поженились в Лас-Вегасе
Украинская певица Настя Каменских и известный под псевдонимом Потап рэпер Алексей Потапенко показали подписчикам фотографии с прошедшей в США тайной свадьбы.
ФАН вчера в 19:29