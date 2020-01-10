с чего всё началось

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что санкции Соединенных Штатов против Ирана уже вступили в силу после ракетного удара по американским военным базам на территории исламской республики.

Авто Показаны первые фотографии внедорожника Aurus Komendant На снимках запечатлён один из прототипов внедорожника, у которого практически отсутствуют задние фонари, а также в салоне имеется только минимальная отделка, которая в будущем будет заменена на более роскошную.

Политика Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 миллиона из-за Крыма Суд оставил в силе решение Женевского арбитража, который в апреле прошлого года обязал Москву выплатить 12 украинским фирмам более 82 миллионов долларов в качестве компенсации за потерю имущества после возвращения полуострова в состав России в 2014 году.

Космос Британская женщина-астронавт верит в существование инопланетян Первая слетавшая в космос британка Хелен Шерман заявила, что земляне не замечают других жителей галактики.

Экономика Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти из России "В случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%", - говорится в указе.

Армия и оружие Украина заявила о задержании ополченца, якобы охранявшего обломки MH17 Украинские пограничники заявили о задержании гражданина Украины, который якобы принимал участие в конфликте в Донбассе на стороне ополченцев и охранял обломки потерпевшего крушение MH17, сообщила в пятницу Госпогранслужба.

Политика Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Происшествия В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".

Кино Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей Российский фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей, следует из данных портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.