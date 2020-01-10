Политика

ИзвестияИзвестияСША ужесточили санкции против Ирана

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что санкции Соединенных Штатов против Ирана уже вступили в силу после ракетного удара по американским военным базам на территории исламской республики.
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с чего всё началось
Об ответных мерах на ракетный дура Ирана сообщили глава Минфина США Стивен Мнучини и госсекретарь Майк Помпео на совместном брифинге, который транслировался на YouTube
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