Политика
ИзвестияСША ужесточили санкции против Ирана
Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что санкции Соединенных Штатов против Ирана уже вступили в силу после ракетного удара по американским военным базам на территории исламской республики.
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с чего всё началось
Об ответных мерах на ракетный дура Ирана сообщили глава Минфина США Стивен Мнучини и госсекретарь Майк Помпео на совместном брифинге, который транслировался на YouTube.Телеканал 360°13:18
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Футбол
Вальверде согласовал свой уход из «Барселоны» в конце сезона
Официально свой пост специалист покинет в июне после завершения сезона. Эрнесто Вальверде возглавляет «Барселону» с 2017 года.
Армия и оружие
СМИ узнали о неудачной операции США против еще одного командира КСИР
3 января американские ВВС нанесли удар близ аэропорта Багдада, в ходе которого был ликвидирован глава иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.
Баскетбол
«Зенит» одолел «Химки» в Евролиге
«Зенит» взял верх над «Химками» в выездном матче регулярного чемпионата Евролиги — 83:81.
Авто
Показаны первые фотографии внедорожника Aurus Komendant
На снимках запечатлён один из прототипов внедорожника, у которого практически отсутствуют задние фонари, а также в салоне имеется только минимальная отделка, которая в будущем будет заменена на более роскошную.
Политика
Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 миллиона из-за Крыма
Суд оставил в силе решение Женевского арбитража, который в апреле прошлого года обязал Москву выплатить 12 украинским фирмам более 82 миллионов долларов в качестве компенсации за потерю имущества после возвращения полуострова в состав России в 2014 году.
Биатлон
Фуркад стал победителем в спринте на этапе Кубка мира
Космос
Британская женщина-астронавт верит в существование инопланетян
Первая слетавшая в космос британка Хелен Шерман заявила, что земляне не замечают других жителей галактики.
Экономика
Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти из России
"В случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%", - говорится в указе.
Футбол
«Шеффилд Юнайтед» – «Вест Хэм». 10.01.2020. Прогноз и ставки на матч
Прямая трансляция матча "Шеффилд Юнайтед" – "Вест Хэм" Эксклюзивным правом на показ АПЛ на территории России обладает онлайн-сервис Okko.
Политика
Суд в Абхазии отменил решение об итогах выборов президента
Ранее стало известно, что суд в Абхазии вновь рассмотрит жалобу на решение по итогам выборов президента.
Авто
На Дмитровском полигоне испытан Kia Seltos для РФ
Корейский автопроизводитель KIA испытал новый кроссовер KIA Seltos на Дмитровском полигоне НАМИ.
Общество
Раскрыт секрет кардигана Путина
Политика
США передали Киеву важные данные по авиакатастрофе в Иране
Сегодня Зеленский призвал международных партнёров предоставить данные и доказательства по авиакатастрофе украинского самолёта в Иране.
Армия и оружие
Украина заявила о задержании ополченца, якобы охранявшего обломки MH17
Украинские пограничники заявили о задержании гражданина Украины, который якобы принимал участие в конфликте в Донбассе на стороне ополченцев и охранял обломки потерпевшего крушение MH17, сообщила в пятницу Госпогранслужба.
Общество
Минпросвещения запустило сайт с вакансиями учителей на селе
Сегодня, 10 января, Минпросвещения России запустило сайт «Земский учитель», в котором указаны вакансии учителей на селе.
Политика
Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой
Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
Кино
Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей
Российский фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей, следует из данных портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
Политика
NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет
Политика
Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»
Экономика
Fitch оценило долю заемщиков, отдающих банкам более 80% доходов
В 2019 году почти каждый четвертый российский заемщик отдавал по кредитам свыше 80% своих доходов.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Общество
Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду
По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.
Политика
Главы МИД всех стран ЕС призвали США и Иран к сдержанности
Главы министерств иностранных дел 28 государств-членов Евросоюза выступили за деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке, призвав США и Иран к сдержанности.
Культура
ВГТРК приостановила съемки «Смехопанорамы» и «Утренней почты»
Последний выпуск «Сам себе режиссер» вышел в эфир 22 декабря 2019 года, последние выпуски «Утренней почты» и «Смехопанорамы» — 29 декабря.