Политика
ИзвестияСША ужесточили санкции против Ирана
Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что санкции Соединенных Штатов против Ирана уже вступили в силу после ракетного удара по американским военным базам на территории исламской республики.
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с чего всё началось
Об ответных мерах на ракетный дура Ирана сообщили глава Минфина США Стивен Мнучини и госсекретарь Майк Помпео на совместном брифинге, который транслировался на YouTube.Телеканал 360°13:18
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Экономика
Банк России о нововведениях 2020: открываем кошельки
Дальневосточное главное управление Банка России рассказывает о тех новшествах, которые могут отразиться на кошельках граждан.
Политика
Швейцарский суд обязал Россию выплатить Украине $82 млн из-за Крыма
Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение Женевского арбитража, обязывающее Россию выплатить 12 украинским компаниям более $82 млн за потерю активов в Крыму.
Космос
Стало известно меню первого космического экипажа Индии
В августе 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что его страна отправит на орбиту первый национальный экипаж к 2022 году, когда Индия будет отмечать 75 лет независимости.
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска гиперзвукового «Кинжала» в Черном море
Минобороны РФ опубликовало видео запуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал» на совместных учениях Северного и Черноморского флотов.
Армия и оружие
СМИ узнали о неудачной операции США против еще одного командира КСИР
3 января американские ВВС нанесли удар близ аэропорта Багдада, в ходе которого был ликвидирован глава иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.
Футбол
Валенсия — Реал 1:3
Авто
Названы самые безопасные автомобили 2019 года по версии Euro NCAP
Европейская организация Euro NCAP составила рейтинг самых безопасных автомобилей 2019 года.
Армия и оружие
Россия и Турция договорились о введении перемирия в сирийском Идлибе
Как сообщили в турецком Минобороны, стороны договорились о введении режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе.
Технологии
Роспатент назвал 10 самых интересных патентов на изобретения 2019 года
Специалисты Роспатента составили список наиболее интересных и значимых патентов на изобретения, которые были оформлены в минувшем 2019 году.
Происшествия
На улице Коллонтай сбили ребёнка
Футбол
Гол Стротмана принес «Марселю» победу над «Ренном»
Футболисты «Ренна» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Франции проиграли «Марселю».
Шоу-бизнес
У Сальмы Хайек лопнуло платье перед вручением кинопремии «Оскар»
В 2003 году церемония вручения «Оскара» могла грустно закончиться для Сальмы Хайек из-за порвавшегося платья перед самым вручением премии.
Политика
СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране
Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт.
Кино
«Ирландец» попал в тройку лидеров по числу номинаций на премию BAFTA
Фильм «Ирландец» попал в тройку лидеров по числу номинаций на премию BAFTA.
Футбол
Тренер «Барселоны» Вальверде согласовал уход из клуба
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Культура
Стриптизерша собирается отсудить у Дженнифер Лопес 40 млн долларов
Названная стриптизершей сумма почти в два раза превышает весь бюджет фильма.
Происшествия
В Мексике школьник застрелил учительницу и покончил с собой
Устроивший стрельбу в школе имени Сервантеса в городе Торреон в штате Коауила на севере Мексики ребенок убил учительницу и покончил с собой.
Кино
Джуд Лоу: Соррентино не хотел никого оскорбить «Молодым папой»
Экономика
Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу,10 января, подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба главы республики.
Политика
Власти Абхазии опротестуют решение суда по итогам выборов президента
Власти Абхазии не согласны с решением Верховного суда, который отменил итоги выборов президента, и намерены его опротестовать.
Общество
Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду
По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.
Игры
Слухи: Ubisoft выпустит продолжение Prince of Persia: The Two Thrones
Проект выйдет на консолях как текущего, так и следующего поколений. Dark Babylon продолжит историю The Two Thrones.
Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Происшествия
Российский пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Турции
Пассажирский самолет российского лоукостера Nordwind Airlines, выполнявший рейс из Москвы, совершил жесткую посадку в турецкой Анталье.
Армия и оружие
ВСУ заявили о гибели боевика в Донбассе
Армия и оружие
Небоевые потери украинских силовиков превысили боевые
Количество украинских силовиков, которые погибли от болезней за последние 5 лет, достигло 3379 человек, в то время как боевые потери за тот же период – всего 3031 человек.