Политика

ИзвестияИзвестияСША ужесточили санкции против Ирана

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что санкции Соединенных Штатов против Ирана уже вступили в силу после ракетного удара по американским военным базам на территории исламской республики.
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США объявили о вводе санкций против Ирана в ответ на атаки

РБК11:32

Минфин США конкретизировал новые санкции против Ирана

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США ввели санкции против Ирана

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США ужесточили санкционный режим в отношении Ирана

ТАСС11:07

Эксперт прокомментировал введение новых санкций США против Ирана

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США ввели санкции в отношении Ирана за атаку на базы в Ираке

Московский Комсомолец10:56

США ввели санкции против 17 компаний из Ирана

РИА Новости11:10
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Политика

На Украине стали продавать консервы «Сепар луганский»

«Херой» АТО Александр Грамарчук, член партии «ПЕС», производит и продает консервы под названием «Сепар в сметане», «Сепар луганский», «Снегирь православный с мощами Кобзона» и другие.
Новостной фронт вчера в 10:12
Армия и оружие

Российский корабль нагнал эсминец США в Аравийском море

Lenta.ru 11:06
Экономика

Белоруссия ввела налог на транзит нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
РИА Новости 11:13
Культура

ВГТРК приостановила съемки «Смехопанорамы» и «Утренней почты»

Первое — программе «Сам себе режиссер» исполнилось 28 лет.
РБК 09:23
Происшествия

Умер бывший участник группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

РБК 06:41
Происшествия

В Мексике ребенок открыл стрельбу в школе, есть жертвы

Ребенок 12-ти лет открыл стрельбу в колледже Сервантеса в городе Торреоне к северу от столицы Мексики, власти подтвердили гибель преподавательницы и самого нападавшего, шесть человек ранены.
РИА Новости 12:03
Политика

МИД Украины: нет оснований говорить, что авиакатастрофа в Иране была терактом

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что на данный момент нет оснований, чтобы утверждать, что крушение украинского самолета в Иране было террористическим актом.
Газета.Ru 12:12
Экономика

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

Ведомости вчера в 14:46
Политика

Рябков объяснил позицию России касательно американских ПРО в Японии

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал о переговорах с Токио о размещении американских систем Aegis Ashore на японских островах.
RT на русском 09:28
Общество

Последняя запись погибшей украинской стюардессы растрогала Сеть

Последняя запись в Instagram украинской стюардессы Валерии Овчарук, погибшей в катастрофе Boeing 737, растрогала Сеть.
МИР 24 05:57
Политика

Протестующие в Абхазии захватили дворец президента республики

Комсомольская правда вчера в 08:55
Технологии

Цукерберг рассказал об ожиданиях от ближайшего десятилетия

Rambler News Service 05:42
Шоу-бизнес

Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене

Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.
Культуромания 08:50
Политика

США не намерены обсуждать с Ираком вывод войск

США не намерены обсуждать с Ираком вывод своих войск, заявил Госдепартамент в ответ на требование исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди прислать делегацию для проработки этого вопроса.
РИА Новости 10:21
Кино

Джуд Лоу: Соррентино не хотел никого оскорбить «Молодым папой»

РИА Новости 00:00
Экономика

«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму

«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
RT на русском 05:57
Происшествия

Студентов МГИМО заподозрили в избиении сына Жванецкого

Газета.Ru 07:42
Общество

Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX

Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Газета.Ru 03:10
Футбол

Илья Шкурин пополнил состав ПФК ЦСКА

Bobsoccer вчера в 09:01
Здоровье

Названа причина вспышки пневмонии в Китае

Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.
RT на русском 08 января в 20:22
Политика

Зеленский прокомментировал версию о попадании ракеты в самолет в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия о попадании ракеты в украинский Boeing в Иране не исключается, но пока не подтверждена, передает слова украинского лидера ТАСС.
Аргументы и Факты 03:38
Хоккей

Панарин набрал три очка за «Рейнджерс», Шестеркин отразил 46 бросков

Pravda.Ru 01:23
Армия и оружие

Путин понаблюдал за запуском «Кинжала» в Черном море

В Черном море состоялись совместные учения Северного и Черноморского флотов, за которыми с ракетного крейсера "Маршал Устинов" следил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 08:30
Общество

Суд постановил снести постройки мусорного полигона в Шиесе

Деловое.ТВ вчера в 10:12
Финансы

Курс доллара опустился ниже 61 рубля

В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 61 рубль 22 мая 2018 года.
ТАСС 11:01
Происшествия

Уфимские врачи спасли беременную женщину с ножевым ранением живота

Уфимские врачи спасли женщину на 34-й неделе беременности, которая поступила в роддом с глубоким проникающим ножевым ранением живота, сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.
РИА Новости 08:33
Шоу-бизнес

Василиса Володина сменила имидж и стала похожа на Ирину Понаровскую

Woman.ru 09:22
Общество

Раскрыт секрет кардигана Путина

Lenta.ru 03:31
Происшествия

Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве

Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:02
Общество

Самая богатая женщина Африки оказалась гражданкой России по рождению

РБК 10:26
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Выход США из ядерной сделки по ИрануБольше новостей по теме
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