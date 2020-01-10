Политика
ИзвестияСША ужесточили санкции против Ирана
Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что санкции Соединенных Штатов против Ирана уже вступили в силу после ракетного удара по американским военным базам на территории исламской республики.
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Политика
На Украине стали продавать консервы «Сепар луганский»
«Херой» АТО Александр Грамарчук, член партии «ПЕС», производит и продает консервы под названием «Сепар в сметане», «Сепар луганский», «Снегирь православный с мощами Кобзона» и другие.
Экономика
Белоруссия ввела налог на транзит нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
Культура
ВГТРК приостановила съемки «Смехопанорамы» и «Утренней почты»
Первое — программе «Сам себе режиссер» исполнилось 28 лет.
Происшествия
В Мексике ребенок открыл стрельбу в школе, есть жертвы
Ребенок 12-ти лет открыл стрельбу в колледже Сервантеса в городе Торреоне к северу от столицы Мексики, власти подтвердили гибель преподавательницы и самого нападавшего, шесть человек ранены.
Политика
МИД Украины: нет оснований говорить, что авиакатастрофа в Иране была терактом
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что на данный момент нет оснований, чтобы утверждать, что крушение украинского самолета в Иране было террористическим актом.
Экономика
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
Политика
Рябков объяснил позицию России касательно американских ПРО в Японии
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал о переговорах с Токио о размещении американских систем Aegis Ashore на японских островах.
Общество
Последняя запись погибшей украинской стюардессы растрогала Сеть
Последняя запись в Instagram украинской стюардессы Валерии Овчарук, погибшей в катастрофе Boeing 737, растрогала Сеть.
Политика
Протестующие в Абхазии захватили дворец президента республики
Технологии
Цукерберг рассказал об ожиданиях от ближайшего десятилетия
Шоу-бизнес
Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене
Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.
Политика
США не намерены обсуждать с Ираком вывод войск
США не намерены обсуждать с Ираком вывод своих войск, заявил Госдепартамент в ответ на требование исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди прислать делегацию для проработки этого вопроса.
Кино
Джуд Лоу: Соррентино не хотел никого оскорбить «Молодым папой»
Экономика
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Общество
Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX
Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Футбол
Илья Шкурин пополнил состав ПФК ЦСКА
Здоровье
Названа причина вспышки пневмонии в Китае
Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.
Политика
Зеленский прокомментировал версию о попадании ракеты в самолет в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия о попадании ракеты в украинский Boeing в Иране не исключается, но пока не подтверждена, передает слова украинского лидера ТАСС.
Армия и оружие
Путин понаблюдал за запуском «Кинжала» в Черном море
В Черном море состоялись совместные учения Северного и Черноморского флотов, за которыми с ракетного крейсера "Маршал Устинов" следил президент России Владимир Путин.
Общество
Суд постановил снести постройки мусорного полигона в Шиесе
Финансы
Курс доллара опустился ниже 61 рубля
В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 61 рубль 22 мая 2018 года.
Происшествия
Уфимские врачи спасли беременную женщину с ножевым ранением живота
Уфимские врачи спасли женщину на 34-й неделе беременности, которая поступила в роддом с глубоким проникающим ножевым ранением живота, сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.
Общество
Раскрыт секрет кардигана Путина
Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.