Политика

ИзвестияИзвестияСША ужесточили санкции против Ирана

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что санкции Соединенных Штатов против Ирана уже вступили в силу после ракетного удара по американским военным базам на территории исламской республики.
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 Минфина США, посвященном вводу новых санкций против Ирана, говорится, что их целями станут крупнейшие производители стали, алюминия, меди и железа в Иране, которые «коллективно приносят стране миллиарды долларов ежегодно».
РБК11:14

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Что известно о новых санкциях США против Ирана

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США ввели санкции в отношении Ирана за атаку на базы в Ираке

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Интерфакс11:28

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Украина.ру11:25

США ужесточили санкционный режим в отношении Ирана

ТАСС13:17

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РИА Новости11:10
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Хачанов уступил Лайовичу в первом матче полуфинала ATP Cup

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Большунов после победы на «Тур де Ски» проведет сбор в Нове-Место

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Акции «Мечела» подорожали на 29%

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