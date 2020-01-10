Политика

ИзвестияИзвестияСША ужесточили санкции против Ирана

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что санкции Соединенных Штатов против Ирана уже вступили в силу после ракетного удара по американским военным базам на территории исламской республики.
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 Минфина США, посвященном вводу новых санкций против Ирана, говорится, что их целями станут крупнейшие производители стали, алюминия, меди и железа в Иране, которые «коллективно приносят стране миллиарды долларов ежегодно».
РБК11:14

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Минфин США конкретизировал новые санкции против Ирана

Интерфакс11:28

США объявили о вводе санкций против Ирана в ответ на атаки

РБК11:32

США ужесточили санкции в отношении Ирана

Эхо Москвы11:30

США ужесточили санкционный режим в отношении Ирана

ТАСС13:17

США ввели санкции в отношении Ирана за атаку на базы в Ираке

Московский Комсомолец10:56

США ввели санкции против Ирана и назвали версию о сбитом ракетой самолете вероятной

Росбалт11:32

США ввели санкции против 17 компаний из Ирана

РИА Новости11:10
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 18:34, Ашберн
Экономика

Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти из России

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Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Газета.Ru 13:28
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В РФ возбудили первое уголовное дело за незаконную добычу янтаря

В 2019 году российский лидер Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за самовольную добычу и незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней для людей, которые раньше подвергались административному наказанию за подобное нарушени Отмечается, что мужчина был задержан в районе поселка Вербное.
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На Украине сообщили о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing

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ГАЗ готовится к выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City»

Как сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия ГАЗ, стартовала модернизация производственных линий завода, где уже в этом году начнут выпускать низкопольный микроавтобус «ГАЗель City».
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WP узнал о неудачной операции США против ещё одного иранского военного

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RT на русском 17:33
Авто

Появились первые фото тестового прототипа внедорожника Aurus Komendant

Стоит отметить, что компания Aurus помимо внедорожника Komendant, привезла в страну минивэн Arsenal и новые прототипы Senat, однако фотографий новинок пока нет.
Car.ru 08 января в 05:36
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Жители России увидят первое в этом году лунное затмение

Первое полутеневое затмение Луны в этом году состоится 10 января и будет видно на всей территории России, сообщили в пресс-службе Московского планетария.
REGNUM вчера в 23:20
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Димаш Кудайберген рассказал, что уходит от продюсера Игоря Крутого

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Uznayvse.ru 08:57
Космос

Телескоп NASA нашел потенциально обитаемую планету

РЕН ТВ 08 января в 21:22
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Сына Жванецкого избили двое студентов МГИМО

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Работа телепередач «Смехопанорама» и «Утренняя звезда» приостановлена

Вслед за телепередачей «Сам себе режиссёр» руководство ВГТРК приняло решение о приостановке двух других долгожителей ТВ — телепрограмм «Смехопанорама» и «Утренняя звезда».
REGNUM 09:57
Политика

СБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной гумпомощи Сирии

СБ ООН принял резолюцию Бельгии и Германии о продлении действия механизма трансграничной гуманитарной помощи Сирии на полгода, при этом число пунктов пропуска на границах сокращается с четырех до двух, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 18:19
Наука

Подтвердились рассказы Христофора Колумба о карибских каннибалах

Подробное изучение черепов древних жителей Багамских островов и других северных архипелагов Карибского залива позволило учёным предположить, что рассказы Христофора Колумба о карибских каннибалах, в которые раньше никто не верил, не являются вымыслом.
News.ru 09:08
Политика

Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой

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Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей

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Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета вчера в 07:49
Экономика

Fitch оценило долю заемщиков, отдающих банкам более 80% доходов

В 2019 году почти каждый четвертый российский заемщик отдавал по кредитам свыше 80% своих доходов.
РБК вчера в 16:00
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Разведка США расследует «российское влияние» на выборы 2020 года

Высокопоставленные лица США полагают, что «российское вмешательство» в выборы 2020 года может оказаться сильнее, чем в 2016 году.
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Армия и оружие

В Индии «разгромили» двигатели Су-57

Ранее журнал The National Interest предположил, что Индия скорее купит американские F-35, чем вернется к идее приобретения Су-57.
Утро.ru 09:38
Армия и оружие

Госдепартамент США одобрил продажу Сингапуру истребителей F-35B

Госдепартамент США одобрил продажу 12 истребителей F-35B Сингапуру, об этом 10 января сообщает Al Arabia.
REGNUM 01:47
Технологии

Хакеры атаковали пользователей Telegram

Северокорейские хакеры совершили «налёт» на пользователей Telegram.
Век 03:13
Здоровье

Три вируса гриппа зарегистрировали в Приморье

В Приморском крае зарегистрированы три вируса гриппа H1N1, H3N2 и B. Жители региона с простудными заболеваниями обращаются за помощью к медикам каждый день.
Известия вчера в 07:00
Общество

В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ

Штрафы для ресурсоснабжающих организаций, которые завышают стоимость жилищно-коммунальных услуг, предлагают ввести в правительстве России, пишут 10 января «Известия».
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Общество

Богатейшая жительница Африки оказалась россиянкой по рождению

Газета.Ru 08:55
Энергетика

Козак: цены на нефть для Белоруссии правительство РФ не регулирует

Заявление о непричастности правительства Российской Федерации к вопросам ценообразования нефтяных поставок в Белоруссию сделал вице-премьер РФ Дмитрий Козак, сообщает 10 января ТАСС.
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Путин раскритиковал чиновников за проблемы с водоснабжением в Крыму

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Илон Маск в шестой раз станет отцом

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Неизвестный в Подмосковье расстрелял мужчину из травматического оружия

Мужчина был убит неизвестным злоумышленником из травматического оружия в одном из дачных посёлков в Подмосковье.
REGNUM 15:58
Общество

На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером

В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей.
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