Политика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейСША ужесточили санкции против Ирана

Санкции затронут 17 ведущих производителей стали в стране. Появилось видео атаки на военную базу США в Ираке Напомним, Дональд Трамп анонсировал новые санкции против Ирана в минувшую среду, 8 января.
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 Минфина США, посвященном вводу новых санкций против Ирана, говорится, что их целями станут крупнейшие производители стали, алюминия, меди и железа в Иране, которые «коллективно приносят стране миллиарды долларов ежегодно».
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