Политика
Национальная служба новостейСША ужесточили санкции против Ирана
Санкции затронут 17 ведущих производителей стали в стране. Появилось видео атаки на военную базу США в Ираке Напомним, Дональд Трамп анонсировал новые санкции против Ирана в минувшую среду, 8 января.
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Авто
Названы самые безопасные автомобили 2019 года по версии Euro NCAP
Армия и оружие
Украинский эксперт заявил, что у России «нет надводного флота»
Председатель всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО", член Атлантического совета страны Юрий Романюк заявил в интервью порталу "Обозреватель", что у России "нет надводного флота".
Шоу-бизнес
Вера Брежнева порадовала фанатов «небритым» фото
Брежнева сделала селфи с «небритым» лицом. Певица выложила в сториз в Instagram снимок, который она сделала во время отдыха.
Общество
В Росгидромете объяснили аномально теплую погоду в России
Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, почему на большей части территории России установилась аномально теплая погода.
Политика
Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing
Общество
На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком
Шоу-бизнес
Внучку Михаила Боярского уже сравнивают с Анной Семенович
Девушка позировала в коротких шортах Наследница звездной династии Боярских, 21-летняя Екатерина, продолжает завоевывать внимание пользователей социальных сетей.
Экономика
Пушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года.
Космос
Советский спутник связи «Молния» сгорел в атмосфере
Советский спутник связи "Молния 2-17" сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы над Индийским океаном, сообщил в четверг ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская выиграла первый суд у пятого мужа
О победе в Басманном суде Москвы изданию teleprogramma.pro рассказал адвокат Лолиты Милявской Сергей Жорин.
Космос
Российский выход в космос с борта МКС отложили на неопределенный срок
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 10 января на своем сайте опубликовала рекомендации по использованию мобильного телефона.
Политика
Помпео заявил о намерении развивать конструктивные отношения с Россией
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона стремится выстраивать конструктивные и продуктивные отношения с Россией.
Кино
Кэмерон показал, как будет выглядеть новый «Аватар»
Режиссер Джеймс Кэмерон впервые показал, как будут выглядеть новые фильмы франшизы "Аватар".
Теннис
Хачанов проиграл в стартовом матче полуфинала ATP Cup
Сборная России с поражения стартовала в противостоянии с Сербией в полуфинале ATP Cup. Карен Хачанов в двух партиях уступил Душану Лайовичу.
Общество
Умер правивший 50 лет Оманом султан
Кабус Бен Саид правил Оманом с 1970 года. К власти он пришел в результате переворота, свергнув своего отца Саида Бен Таймура.
Технологии
Google призвали разрешить удалять предустановленные программы
В письме говорится, что из-за невозможности удалить некоторые предустановленные приложения со своих гаджетов пользователи становятся более уязвимыми для сбора, передачи и раскрытия их данных без согласия.
Происшествия
Названо имя одного из истязателей срочника Шамсутдинова
Фигурное катание
Фигурист Мозалев лидирует после короткой программы на юношеских ОИ
Российский фигурист Андрей Мозалев лидирует после короткой программы на зимних юношеских Олимпийских играх, которые проходят в швейцарской Лозанне, пишет "Газета.ru".
Футбол
«Ливерпуль» выиграет у «Тоттенхэма» в матче 22-го тура АПЛ 11 января
Матч 22-го тура АПЛ «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» пройдет 11-го января на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
Космос
NASA провело испытания нового марсианского ровера
Ровер уже прошел первые испытания и готов отправляться на исследования соседней планеты.
Армия и оружие
WP узнал о неудачной операции США против еще одного иранского военного
По информации издания, Соединенные Штаты провели отдельную безуспешную операцию против Абдула Резы Шахлаи, одного из ведущих командиров Корпуса стражей исламской революции.
Общество
Эксперт: ситуация на борту упавшего в Иране Boeing развивалась быстро
Ситуация на борту потерпевшего крушение под Тегераном украинского Boeing развивалась настолько стремительно, что пилоты не успели сообщить о происходящем диспетчерам, считает британский эксперт, профессор университета Крэнфилда в области безопасности и расследования авиапроисшествий Грэм Брэйтуэйт.
Политика
Власти Абхазии заявили об участии украинцев в попытке госпереворота
В попытке государственного переворота в Сухуме принимали участие украинские граждане, назвавшие себя представителями самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Футбол
Бывший форвард «Ювентуса» проведёт в тюрьме 3,5 года
Бывший форвард «Ювентуса» Фабрицио Микколи проиграл апелляцию и приговорён к 3,5 годам тюрьмы за вымогательство.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.