с чего всё началось

Санкции затронут 17 ведущих производителей стали в стране. Появилось видео атаки на военную базу США в Ираке Напомним, Дональд Трамп анонсировал новые санкции против Ирана в минувшую среду, 8 января.

Шоу-бизнес Вера Брежнева порадовала фанатов «небритым» фото Брежнева сделала селфи с «небритым» лицом. Певица выложила в сториз в Instagram снимок, который она сделала во время отдыха.

Экономика Пушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года.

Космос Советский спутник связи «Молния» сгорел в атмосфере Советский спутник связи "Молния 2-17" сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы над Индийским океаном, сообщил в четверг ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 10 января на своем сайте опубликовала рекомендации по использованию мобильного телефона.

Теннис Хачанов проиграл в стартовом матче полуфинала ATP Cup Сборная России с поражения стартовала в противостоянии с Сербией в полуфинале ATP Cup. Карен Хачанов в двух партиях уступил Душану Лайовичу.

Общество Умер правивший 50 лет Оманом султан Кабус Бен Саид правил Оманом с 1970 года. К власти он пришел в результате переворота, свергнув своего отца Саида Бен Таймура.

Технологии Google призвали разрешить удалять предустановленные программы В письме говорится, что из-за невозможности удалить некоторые предустановленные приложения со своих гаджетов пользователи становятся более уязвимыми для сбора, передачи и раскрытия их данных без согласия.