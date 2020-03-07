Армия и оружие
РБКСША узнали о нежелании «Талибана» выполнять условия мирной сделки
Американская разведка сообщила Белому дому, что афганская группировка «Талибан» (запрещена в России) не намерена выполнять условия мирного соглашения, подписанного неделю назад. Об этом телеканалу NBC сообщили три источника в американской администрации.
Читать в источнике
Оценить15
с чего всё началось
Афганская террористическая группировка "Талибан"* не намерена следовать условиям мирного договора с США, заявляют источники телеканала NBC со ссылкой на полученные разведданные.Life.ruвчера в 19:13
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ: власти США считают, что талибы не намерены выполнять соглашение
Московский Комсомолецвчера в 18:51
NBC получил разведданные о том, что талибы не будут выполнять соглашение с США
Интерфаксвчера в 21:36
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 06:59, Ашберн
Политика
Москва ответила на угрозы Зеленского прекратить диалог по Донбассу
Угроза президента Украины Владимира Зеленского выйти из "нормандского" формата, если боевые действия в Донбассе не прекратятся через год, выглядит странно, поскольку Киев сам не выполняет условия по деэскалации, указал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Экономика
Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году
Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Общество
Альфа-банк заблокировал карты россиян
Утром 7 марта некоторые клиенты Альфа-банка пожаловались на невозможность проведения операций по картам.
Общество
Меган Маркл рассказала о характере 10-месячного сына
На мероприятии герцогиня рассказала о характере маленького сына.
Общество
В Москве ввели особый режим из-за коронавируса
В Москве введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Спорт
Разработчики Mortal Kombat 11 показали тизер Спауна
Генеральный директор NetherRealm Эд Бун опубликовал небольшой тизер Спауна в Mortal Kombat 11 в твиттере.
Происшествия
В Швеции задержали россиян, подозреваемых в нападении на блогера
В конце февраля в Европе неизвестный напал Абдурахманова с молотком. Правоохранители возбудили дело о покушении на блогера.
Футбол
«Ливерпуль» — «Борнмут»: составы команд на матч 29-го тура АПЛ
Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Борнмута» на матч 29-го тура английской Премьер-лиги.
Происшествия
Массовое ДТП с участием школьного автобуса произошло под Владимиром
Два человека пострадали в результате ДТП с участием школьного автобуса, грузовика и четырёх легковых автомобилей под Судогодой.
Политика
В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем
Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Культура
На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»
За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Общество
Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту
Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала сообщения о том, что актера не пустили в самолет, летевший в Ригу.
Единоборства
Мирзаев проиграл Оспанову на турнире в Казахстане
Главным боем турнира стал поединок российского бойца Расула Мирзаева и его соперника, казахстанца Армана Оспанова.
Финансы
Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне падения цен на нефть
Курс рубля по отношению к доллару и евро упал на вечерних торгах 6 марта на фоне снижения цен на нефть.
Общество
Участники мероприятия с вице-президентом США заразились коронавирусом
В мероприятии принимали участие, в частности, вице-президент США Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео, лидер сенатского большинства Митч Макконнелл, миллиардер Майк Блумберг и десятки конгрессменов.
Общество
Болевший коронавирусом россиянин выписан в Москве после выздоровления
Заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19 россиянин выписан в Москве после выздоровления.
Шоу-бизнес
Дочь Валерии показала паспорт с настоящим именем
Дочь певицы Валерии продемонстрировала подписчикам в Instagram паспорт, в котором указано ее настоящее имя.
Политика
Власти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".
Здоровье
Ученые определили безопасное для здоровья людей количество яиц в день
В результате выяснилось, что одно куриное яйцо в день не несет опасности для здоровья человека.
Фигурное катание
«Она упала духом»: тренер Медведевой рассказал о состоянии фигуристки
Тренер по фигурному катанию из Канады Брайан Орсер рассказал о состоянии фигуристки Евгении Медведевой.
Авто
Серийный Ford Bronco новой генерации встал на конвейер
Как подчёркивают те, кто смог увидеть ту самую фотографию, «в сери» пошла 5-дверная вариация Bronco, имеющая съёмную крышу и запасное колесо на пятой двери.
Политика
США начали следить за Кадыровым на Ближнем Востоке
Американские власти следят за делами главы Чечни Рамзана Кадырова в странах Ближнего Востока, говорится в ответе представителя Госдепартамента на запрос двух членов палаты представителей Конгресса США.
Энергетика
Reuters: Россия хочет обвалить цены на нефть
Россия отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти еще до начала официальных переговоров в Вене, желая, очевидно, обвалить цены на нефть.
Транспорт
Поезда начинают курсировать между Керчью и Анапой
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал сообщение между Керчью и Анапой "историческим маршрутом" и также выразил уверенность, что он будет способствовать развитию экономики двух регионов и созданию единого Черноморского курорта: благодаря ему отдыхающие из Крыма смогут посетить пляжи Анапы, а жители и гости Кубани - пляжи соседнего с ними Крымского полуострова.
Единоборства
Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона
Общество
Температура в Москве побила 140-летний рекорд тепла
В Москве 7 марта побит рекорд тепла за 140 лет метеонаблюдений, передает РИА "Новости".
Общество
В Иране от коронавируса умерла депутат парламента
Очередной жертвой нового коронавируса в Иране стала Фатеме Рахбар, избранная в середине февраля в парламент одиннадцатого созыва.