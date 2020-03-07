Армия и оружие

РБКРБКСША узнали о нежелании «Талибана» выполнять условия мирной сделки

Американская разведка сообщила Белому дому, что афганская группировка «Талибан» (запрещена в России) не намерена выполнять условия мирного соглашения, подписанного неделю назад. Об этом телеканалу NBC сообщили три источника в американской администрации.
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с чего всё началось
Афганская террористическая группировка "Талибан"* не намерена следовать условиям мирного договора с США, заявляют источники телеканала NBC
 со ссылкой на полученные разведданные.
Life.ruвчера в 19:13

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США узнали о нежелании «Талибана»* выполнять условия мирной сделки

Газета.Ru04:27

СМИ: разведка США полагает, что «Талибан» не намерен выполнять соглашение

Коммерсантъ00:38

СМИ: в США считают, что «Талибан» не намерен выполнять соглашение

РИА Новостивчера в 17:48

США узнали о нежелании «Талибана» выполнять условия мирной сделки

РБКвчера в 20:33

СМИ: власти США считают, что талибы не намерены выполнять соглашение

Московский Комсомолецвчера в 18:51

NBC получил разведданные о том, что талибы не будут выполнять соглашение с США

Интерфаксвчера в 21:36

NBC: власти США получили данные о том, что талибы не собираются выполнять соглашение

ТАССвчера в 16:42
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Два человека пострадали в результате ДТП с участием школьного автобуса, грузовика и четырёх легковых автомобилей под Судогодой.
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Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Газета.Ru 01:34
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На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»

За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
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Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала сообщения о том, что актера не пустили в самолет, летевший в Ригу.
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Главным боем турнира стал поединок российского бойца Расула Мирзаева и его соперника, казахстанца Армана Оспанова.
МИР 24 вчера в 19:46
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Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне падения цен на нефть

Курс рубля по отношению к доллару и евро упал на вечерних торгах 6 марта на фоне снижения цен на нефть.
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В мероприятии принимали участие, в частности, вице-президент США Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео, лидер сенатского большинства Митч Макконнелл, миллиардер Майк Блумберг и десятки конгрессменов.
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Заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19 россиянин выписан в Москве после выздоровления.
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Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".
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В результате выяснилось, что одно куриное яйцо в день не несет опасности для здоровья человека.
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Как подчёркивают те, кто смог увидеть ту самую фотографию, «в сери» пошла 5-дверная вариация Bronco, имеющая съёмную крышу и запасное колесо на пятой двери.
CarsWeek.ru вчера в 06:40
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Температура в Москве побила 140-летний рекорд тепла

В Москве 7 марта побит рекорд тепла за 140 лет метеонаблюдений, передает РИА "Новости".
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Зеленский сравнил свое президентство с управлением дырявым судном

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Общество

В Иране от коронавируса умерла депутат парламента

Очередной жертвой нового коронавируса в Иране стала Фатеме Рахбар, избранная в середине февраля в парламент одиннадцатого созыва.
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