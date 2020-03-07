Армия и оружие
РБКСША узнали о нежелании «Талибана» выполнять условия мирной сделки
Американская разведка сообщила Белому дому, что афганская группировка «Талибан» (запрещена в России) не намерена выполнять условия мирного соглашения, подписанного неделю назад. Об этом телеканалу NBC сообщили три источника в американской администрации.
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с чего всё началось
Афганская террористическая группировка "Талибан"* не намерена следовать условиям мирного договора с США, заявляют источники телеканала NBC со ссылкой на полученные разведданные.Life.ruвчера в 19:13
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СМИ: власти США считают, что талибы не намерены выполнять соглашение
Московский Комсомолецвчера в 18:51
NBC получил разведданные о том, что талибы не будут выполнять соглашение с США
Интерфаксвчера в 21:36
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