Армия и оружие

РБКРБКСША узнали о нежелании «Талибана» выполнять условия мирной сделки

Американская разведка сообщила Белому дому, что афганская группировка «Талибан» (запрещена в России) не намерена выполнять условия мирного соглашения, подписанного неделю назад. Об этом телеканалу NBC сообщили три источника в американской администрации.
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с чего всё началось
Афганская террористическая группировка "Талибан"* не намерена следовать условиям мирного договора с США, заявляют источники телеканала NBC
 со ссылкой на полученные разведданные.
Life.ruвчера в 19:13

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Интерфаксвчера в 21:36

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Коммерсантъ00:38
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