Армия и оружие

РБКРБКСША узнали о нежелании «Талибана» выполнять условия мирной сделки

Американская разведка сообщила Белому дому, что афганская группировка «Талибан» (запрещена в России) не намерена выполнять условия мирного соглашения, подписанного неделю назад. Об этом телеканалу NBC сообщили три источника в американской администрации.
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Исламистское движение, зародившееся в Афганистане среди пуштунов в 1994 году, правило Афганистаном с 1996 по 2001 год и регионом Вазиристан на севере Пакистана с 2004 года. Исламский Эмират Афганистан дипломатически был признан тремя государствами: Объединёнными Арабскими Эмиратами, Пакистаном и Саудовской Аравией.
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