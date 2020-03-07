Армия и оружие

РБКРБКСША узнали о нежелании «Талибана» выполнять условия мирной сделки

Американская разведка сообщила Белому дому, что афганская группировка «Талибан» (запрещена в России) не намерена выполнять условия мирного соглашения, подписанного неделю назад. Об этом телеканалу NBC сообщили три источника в американской администрации.
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СМИ: в США считают, что «Талибан» не намерен выполнять соглашение

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NBC: власти США получили данные о том, что талибы не собираются выполнять соглашение

ТАССвчера в 16:42

США узнали о нежелании «Талибана» выполнять условия мирной сделки

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СМИ: власти США считают, что талибы не намерены выполнять соглашение

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NBC: США уверены в отсутствии у «Талибана»* намерений выполнять соглашения

Газета.Ruвчера в 19:56

NBC получил разведданные о том, что талибы не будут выполнять соглашение с США

Интерфаксвчера в 21:36

СМИ: «Талибан» не собирается соблюдать условия мира с США

Life.ruвчера в 19:13
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Боец Расул Мирзаев проиграл второй бой подряд нокаутом

Бой завершился в первом раунде победой казахстанского спортсмена нокаутом. Для 33-летнего Мирзаева поражение стало вторым подряд.
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В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Россия будет терять от $100 млн до $150 млн в день из-за распада сделки ОПЕК+, заявил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун изданию The Bell.
РБК вчера в 20:30
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Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
РБК вчера в 12:34
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Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона во время дуэли взглядов

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Во Франции из больниц украли 11 тысяч медицинских масок

На фоне страхов перед коронавирусом за последний месяц из больниц Парижа и пригородов похищено в общей сложности 11 тысяч медицинских масок.
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Минюст США намерен посадить Тинькова на 6 лет

Хотя Тиньков, предположительно, владел акциями TCS более чем на $1 миллиард, но подал в США налоговую декларацию за 2013 год, в которой указал доход менее $206 тысяч, и стоимость своих активов в размере $300 тысяч на момент выхода из гражданства США.
Вести.Ru вчера в 02:48
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Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году

Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
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Украинский премьер объяснил свои слова о поставках воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
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Facebook запретит рекламу медицинских масок во избежание спекуляций

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Capcom показала 13 минут геймплея ремейка Resident Evil 3

Live24 05 марта в 06:03
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Путин выступил против идеи возглавить Госсовет

Президент России Владимир Путин во время встречи с общественностью в Иваново рассказал, к чему приведет назначение его на должность главы Госсовета.
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Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким

Посольство России в США выразило надежду, что Украина снимет запрет на показ телесериала "Место встречи изменить нельзя" с Владимиром Высоцким в главной роли после появления рекламы ФБР, в которой использован образ Глеба Жеглова.
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Адвокат биатлонисток опроверг ложность подписей Родченкова

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Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне

Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
Известия вчера в 15:51
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На Украине начали собирать российские автомобили Lada

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Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала сообщения о том, что актера не пустили в самолет, летевший в Ригу.
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Товарооборот между Россией и Китаем за два месяца вырос на 5,6%

Товарооборот между Россией и Китаем за январь и февраль 2020 года вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,1 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.
РИА Новости вчера в 23:03
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В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса

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Россия не может обжаловать отказ Нидерландов выдать материалы по MH17

В Генеральной прокуратуре заявили, что Россия не может обжаловать отказ Нидерландов передать Москве материалы уголовного дела в отношении россиян, подозреваемых в причастности к крушению рейса MH17.
РИА Новости вчера в 09:21
Общество

Минфин предложил конфисковать незаконно выведенную валюту из РФ

Из текста документа следует, что конфискация иностранной валюты будет осуществляться при невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов, согласно статьям 193 и 193.1 УК РФ.
Народные новости вчера в 01:38
Музыка

Отрывок возможной песни Little Big для «Евровидения» появился в Сети

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Красноярская певица сломала ногу во время выступления

Красноярская певица Анастасия Вишневская в момент своего выступления упала со сцены, сломав ногу. Об этом передает издание «360».
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В Новосибирской области арестован глава стратегического предприятия

В Новосибирской области арестован директор стратегического предприятия «Анозит» Игорь Куканов.
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Путешественник из Китая Лю Сяошунь рассказал в блоге на портале Sohu о своих впечатлениях от первой поездки в Россию, выразив при этом удивление серьезностью и сдержанностью россиян.
РИА Новости вчера в 19:35
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