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СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана

Помпео отметил, что совет отклонил «разумную резолюцию по продлению 13-летнего оружейного эмбарго в отношении Ирана», а также открыл путь к тому, чтобы «крупнейшая в мире страна – спонсор терроризма продавала и покупала оружие».В источнике
Келли Крафт
Согласно резолюции 2231, Соединённые Штаты имеют полное право инициировать восстановление положений предыдущих резолюций Совета Безопасности. В ближайшие дни Соединённые Штаты выполнят это обещание — ни перед чем не останавливаться для продления эмбарго на поставки оружия.
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Эхо Москвы

Вашингтон в ближайшие дни возобновит усилия по возвращению санкций ООН в отношении Ирана

Эхо Москвы21:08
REGNUM

В Тегеране оценили итоги голосования в СБ ООН по резолюции США

REGNUM21:46
Известия

СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана

Известия18:48
ИА Красная Весна

Россия объяснила, почему проголосовала против резолюции США по Ирану

ИА Красная Весна22:05
Коммерсантъ

Помпео раскритиковал Совбез ООН за отказ от резолюции США по Ирану

Коммерсантъ18:42
Газета.Ru

Постпред РФ заявил о провале попытки США продлить оружейное эмбарго против Ирана

Газета.Ru21:55
ТАСС

Постпред РФ в Вене: попытка США продлить эмбарго по Ирану «с треском провалилась»

ТАСС20:43

Спартак — Ахмат 2:0

Московский "Спартак" одержал победу над грозненским "Ахматом" в матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ruвчера в 14:57
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Названа допустимая норма употребления помидоров в день

Чтобы помидоры не оказывали пагубное воздействие на организм, рекомендуется съедать в сутки не больше 150–200 г. Дело в том, что в плодах содержатся органические вещества, провоцирующие обострения у аллергиков и людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Evo-rus.comвчера в 10:13
48

«Роснефть» зафиксировала 113 млрд рублей убытка за I полугодие

Чистый убыток компании "Роснефть", приходящийся на акционеров, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе - июне 2020 года составил 113 млрд рублей против прибыли в размере 325 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль во втором квартале составила 43 млрд рублей.
ТАССвчера в 04:46
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Правительство Мишустина обогнало по доходам кабинет Медведева

В правительстве Мишустина 31 человек, а в кабинете Медведева было 32, поэтому средний семейный доход в расчете на одного члена правительства вырос по сравнению с 2018 годом еще сильнее — на 14%, до 66,2 млн руб. Так как состав кабинета изменился наполовину, 15 его членов отчитались о доходах, полученных еще до прихода в правительство — в других федеральных ведомствах или бизнесе.
РБКвчера в 15:48
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Задержанные в Беларуси 32 гражданина РФ вернулись на родину

"Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Республики Беларусь", - сообщили в Генпрокуратуре, подчеркнув, что передача задержанных граждан прошла в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства РФ и РБ, а также в тесном взаимодействии органов прокуратуры двух стран.
Российская газетавчера в 13:15
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Адвокат Ефремова прокомментировал документ с признанием актером вины

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с телеканалом "360" высказался насчет публикации в СМИ снимка протокола допроса, в котором актер признается в управлении автомобилем в нетрезвом виде.
Газета.Ru21:40
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«Нацеливание» С-400 на F-16 в Турции вывело из себя конгресс США

Американские конгрессмены пришли в ярость из-за проведенных Турцией в июле испытаний российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» на американском истребителе четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, сообщило Defense News.
Известия17:27
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В Минпросвещения рассказали об основаниях для изъятия детей из семьи

Ранее глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников рассказал, что в Госдуму был внесен законопроект о возможности внесудебного изъятия детей из семьи только в крайних случаях.
Lenta.ru22:21
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