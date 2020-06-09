Новейшая гиперзвуковая ракета США в ходе испытаний едва не улетела в свободный полет. Военные вовремя успели ее уничтожить. Об этом во вторник, 9 июня, сообщает издание Aviation Week.

США в ходе испытаний едва не упустили в свободный полет гиперзвуковую ракету

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