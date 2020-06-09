Армия и оружие

ИзвестияИзвестияСША в ходе испытаний едва не упустили в свободный полет гиперзвуковую ракету

Новейшая гиперзвуковая ракета США в ходе испытаний едва не улетела в свободный полет. Военные вовремя успели ее уничтожить. Об этом во вторник, 9 июня, сообщает издание Aviation Week.
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Подробнее о событии

СМИ сообщили об инциденте во время испытания гиперзвуковой ракеты в США

РБК17:00

СМИ: тестовый образец гиперзвуковой ракеты уничтожен в ходе испытаний в США

ТАСС16:13

США в ходе испытаний едва не упустили в свободный полет гиперзвуковую ракету

Известия14:40

СМИ: в США чуть не упустили улетевший прототип гиперзвуковой ракеты

REGNUM15:02

Гиперзвуковая ракета чуть не ушла в свободный полет на испытаниях в США

Газета.Ru15:30

Гиперзвуковая ракета США была сбита, когда улетела в свободный полет

РЕН ТВ15:25

В США гиперзвуковая ракета едва не улетела в свободный полет, пишут СМИ

РИА Новости14:21
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Общество

Власти Москвы пояснили решение о снятии ограничений

Руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что ограничения в Москве снимались «не под какие-то мероприятия».
RT на русском 15:05
3
Кино

Кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров» появился в сети

Лос-Анджелес, США, 9 июня 2020, 15:07 — REGNUM Очередной кадр из нового фильма «Охотники на монстров» — экранизации игры Monster Hunter: World появился в сети.
REGNUM 08:07
Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

Газета.Ru 16:25
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Шоу-бизнес

В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной

Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor вчера в 12:00
28
Общество

В Кремле прокомментировали отмену ограничений в Москве

В Кремле не считают стремительным снятие ограничений по коронавирусу в Москве.
Известия 06:44
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Общество

МГУ установил новый рекорд в международном университетском рейтинге

Столичный университет установил новый рекорд и достиг своего лучшего результата за всю историю рейтингов QS c 2004 года.
Российская газета 17:13
Экономика

Тинькофф запустил первый в РФ банковский сервис микроинвестирования

Тинькофф запустил первый в России банковский сервис микроинвестирования — Инвесткопилку, которая позволит копить и инвестировать одновременно.
Газета.Ru 05:00
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Космос

Российский космонавт объяснил необычные сроки полета Crew Dragon

Напомним, в субботу, 30 мая космический корабль Crew Dragon был запущен ракетой Falcon 9 со стартовой площадки LC-39A Космоддрома John F. Kennedy Space Center в штате Флорида, США.
Популярная механика вчера в 12:30
Происшествия

Случаи ДТП с участием известных россиян за последние 10 лет

Писатель Эдвард Радзинский 10 июля 2011 года участником ДТП в Истринском районе Подмосковья стал телеведущий, писатель и драматург Эдвард Радзинский.
ТАСС 07:50
Политика

Изменения внесли на сайт голосования по поправкам к Конституции России

Информацию о президентских сроках добавили на сайт голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщают источники СМИ.
Экономика сегодня вчера в 01:29
6,2K
Единоборства

Украинский боксер Гвоздик объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик объявил о завершении профессиональной карьеры, пишет Ua.Tribuna.
Газета.Ru 17:42
Происшествия

В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу

Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета 09:02
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Игры

«Скайрим» на максималках – появилась демонстрация TESV: Skyrim с почти четырьмя сотнями модов

Пользователь Reddit под ником 955StarPooper провёл занятный эксперимент и установил на Skyrim Special Edition почти четыре сотни модов, чтобы улучшить внешний вид проекта.
Городской портал Новый Нижний 13:00
1
Экономика

МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд.
Интерфакс 17:45
1
Авто

Российскую Kia Optima оснастят новым мотором

Новый седан с внутренним индексом DL3 выйдет на российский рынок с менее звучным названием Kia K5, которое до сих пор использовалось только на рынках Южной Кореи и Китая.
32CARS.ru вчера в 01:13
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
449
Футбол

«Байер» разгромил «Саарбрюккен» и вышел в финал Кубка Германии

Леверкузенский "Байер" в гостях разгромил выступающий в региональной лиге "Саарбрюккен" и вышел в финал Кубка Германии по футболу.
РИА Новости 16:53
Общество

В США похоронили Джорджа Флойда

Чистовик 09:16
1
Экономика

Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes

По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк.
РБК 11:05
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Общество

Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок

Режим самоизоляции и пропускная система в Москве отменяются с 9 июня. Об этом в своем блоге заявил мэр Сергей Собянин.
Российская газета вчера в 07:23
5,2K
Общество

Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России

Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
РИА Новости вчера в 20:36
2,3K
Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала свой загородный дом

Российская актриса решила показать загородный дом, который она спроектировала сама.
Pravda.Ru вчера в 03:59
10
Происшествия

Супруга погибшего водителя отказалась идти на мировую с Ефремовым

Ирина Стерхова, супруга водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП в Москве, отказалась идти на мировую с актером Михаилом Ефремовым.
Lenta.ru 14:40
85
Экономика

В России предложили временно запретить госзакупки медмасок за рубежом

Министерство промышленности и торговли России предложило запретить до конца 2021 года закупки медицинских масок за рубежом для государственных и муниципальных нужд, а также для обороны и безопасности страны.
RT на русском 10:09
3
Общество

Генсек ООН допустил возможность продовольственной катастрофы

Гутерреш отметил, что «функционирование существующих продовольственных систем может быть нарушено принятием мер по снижению отрицательного воздействия и новой глобальной рецессией; это также может привести к тяжёлым последствиям», и, по мнению Генсека ООН, «если не принять срочные меры, текущая ситуация может превратиться в глобальную продовольственную катастрофу».
RT на русском 16:08
17
Общество

В Москве умерли еще 56 больных с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 56 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщает региональный оперативный штаб.
Ведомости 16:29
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Происшествия

Адвокаты допустили, что Ефремов может избежать тюрьмы

Адвокат Сергей Жорин допустил, что срок может быть и меньше пяти лет.
Телеканал 360° 07:59
40
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери

Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ 03:55
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Футбол

В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России

«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
REGNUM 08:25
Армия и оружие

«Жеребец» Ла-7 и три звезды: летчик Иван Кожедуб родился 100 лет назад

Столетие со дня рождения прославленного советского летчика трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба, которое отмечаем сегодня, 8 июня 2020 года, вновь подняло волну споров о том, кто на самом деле одержал большее число воздушных побед в годы Второй мировой войны.
Российская газета вчера в 06:31
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