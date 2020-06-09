Армия и оружие

ИзвестияИзвестияСША в ходе испытаний едва не упустили в свободный полет гиперзвуковую ракету

Новейшая гиперзвуковая ракета США в ходе испытаний едва не улетела в свободный полет. Военные вовремя успели ее уничтожить. Об этом во вторник, 9 июня, сообщает издание Aviation Week.
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СМИ сообщили об инциденте во время испытания гиперзвуковой ракеты в США

РБК17:00

Американские военные едва не упустили гиперзвуковую ракету в свободный полет

Взгляд.ру14:21

Гиперзвуковая ракета чуть не ушла в свободный полет на испытаниях в США

Газета.Ru15:30

США в ходе испытаний едва не упустили в свободный полет гиперзвуковую ракету

Известия14:40

Гиперзвуковая ракета США была сбита, когда улетела в свободный полет

РЕН ТВ15:25

В США гиперзвуковая ракета едва не улетела в свободный полет, пишут СМИ

РИА Новости14:21

СМИ: тестовый образец гиперзвуковой ракеты уничтожен в ходе испытаний в США

ТАСС16:13
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Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
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Михаил Ефремов прокомментировал смертельное ДТП

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По информации пресс-службы правительства Сахалинской области, роды прошли без осложнений.
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Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
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Goroday.ru 20:07
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Армия и оружие

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Коммерсантъ 18:32
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Общество

Rheinische Post (Германия): скоро 30 миллионам россиян потребуется помощь (Rheinische Post)

После пандемии коронавируса в России к концу года могут потерять работу до 10 миллионов человек, опасаются российские экономисты.
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Армия и оружие

Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины

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Общество

Джорджа Флойда похоронили в Хьюстоне

Афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего после жесткого задержания полицейскими, похоронили в Хьюстоне, передает Reuters.
Коммерсантъ 20:37
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Общество

В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов

Средства предназначены для граждан, которые с апреля по июнь 2020 года взяли под опеку детей, инвалидов или стариков из социальных учреждений.
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Футбол

Скауты трёх московских клубов просмотрят Умара Садика

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Pravda.Ru 09:41
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Россия уточнила глубину Марианской впадины

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Происшествия

Мужчину, который продавал медицинские маски, убили в Кемерове

Погибший и подозреваемый занимались продажей медицинских масок. Когда спрос на них упал, мужчины стали конфликтовать.
Evo-rus.com 09:25
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Политика

В ЦИК пожаловались на агитацию поправок в Конституцию

Во вторник, 9 июня, противники внесения поправок в Конституцию направили в Центральную избирательную комиссию страны жалобу на её собственные действия.
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Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
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Адвокат Добровинский отказался взять дело Ефремова

Адвокат Александр Добровинский сообщил, что отказался взять дело Михаила Ефремова.
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Путин и Меркель провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого признали необходимость не допустить разрастания гражданского вооруженного конфликта в Ливии до полноценной войны, а также обсудили урегулирование в Донбассе и борьбу с пандемией COVID-19.
Газета.Ru 13:36
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение актера помочь

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Шао Кан в трусах – стало известно, как выглядит знаменитый персонаж Mortal Kombat 11 без брони

В сети нашли своеобразное изображение Императора Внешнего мира. Шао Кан хорошо известен поклонникам серии Mortal Kombat.
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Приложение «Социальный мониторинг» продолжит работать в Москве

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В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты

Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная.
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