Энергетика

ToDay News UfaToDay News UfaСША в нефтяной войне с Россией назвали победителем

Индустрия сланцевой нефти в США больше всего пострадала от ценовой войны Саудовской Аравии и России. Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Bloomberg, США могут стать победителем нефтяного конфликта. Так считают аналитики Goldman Sachs.
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США назвали победителем в нефтяной войне с Россией

News.ru11:09

Сланцевики США победят в нефтяной войне, считает Goldman Sachs

ИА Красная Весна10:29

«Goldman Sachs»: сделка между ОПЕК+ и США не спасет рынок нефти

ГЛАС.RU04:33

Назван победитель в нефтяной войне

Рамблер07:09

США назвали победителем в нефтяной войне с Россией

Lenta.ru05:48

США назвали победителями в нефтяной войне

Взгляд.ру07:38

В Goldman Sachs считают, что сделка между странами ОПЕК+ и США не спасет рынок нефти

ПРАЙМ03:02
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Комментарии

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Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
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Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.
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С 1 по 5 апреля в Волгоградской области действует режим обязательной самоизоляции для граждан всех возрастов.
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Посол РФ Антонов: Россия протягивает руку помощи американскому народу

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российский самолет ВКС с гумпомощью приземлится в Нью-Йорке около 20.30 мск, передает РИА "Новости".
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Украина поддержала санкции против Белоруссии

Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
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Эксперты сомневаются в безопасности Zoom

Издание The Intercept опубликовало материал о том, что в видеозвонках Zoom не поддерживается end-to-end шифрованием несмотря на то, что в самой компании уверяют, что оно есть.
Российская газета 11:04
Общество

Воробьев заявил о нежелании блокировать Москву и Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что блокировка Москвы и Подмосковья не планируется.
РБК 11:15
Общество

Роспотребнадзор сообщил о необходимости продлить выходные в России

В России должно быть продлено количество нерабочих дней в связи с коронавирусом. Об этом заявила Роспотребнадзора Анна Попова.
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«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате

НИА-Красноярск вчера в 22:45
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Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.
РИА Новости 08:36
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В Коми более 50 пациентов одной больницы заразились коронавирусом

Более 50 человек в Эжвинской больнице Сыктывкара Республики Коми заразилась коронавирусом.
Известия 09:35
Энергетика

Bloomberg узнал об отказе России наращивать добычу нефти

Хотя соглашение об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+ с 1 апреля утратило свою силу, Россия не планирует наращивать нефтедобычу, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника одного из профильных министерств.
РБК 09:48
Общество

Чечня закроет границы из-за коронавируса

Власти Чечни объявили о закрытии границ для въезда и выезда начиная с 5 апреля.
Телеканал 360° 09:37
Общество

Более 20% выявленных в России зараженных коронавирусом не имеют симптомов

Заболевание протекает без симптомов у более чем 20% граждан с выявленным коронавирусом, у 14% - в форме пневмонии, сообщила в среду журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
ТАСС 11:26
Политика

В парламенте Италии демонстративно избавились от флага Евросоюза

Вице-президент палаты депутатов в Италии Фабио Рампелли снял в своем кабинете флаг Евросоюза и заснял это на видео.
Газета.Ru 08:52
Культура

Вышел мультфильм неснятой версии девятого эпизода «Звёздных войн»

Автор YouTube-канала Mr. Sunday Movies снял и опубликовал мультфильм по не запущенному в производство сценарию девятого эпизода ленты «Звёздные войны».
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У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

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«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

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Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.
9111.ru 10:48
Армия и оружие

Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца

Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
РИА Новости 04:34
Общество

Власти Москвы опровергли информацию о завершении режима самоизоляции до конца апреля

Информация, что в мэрии Москвы рассчитывают на завершение режима самоизоляции до конца апреля, не соответствует действительности.
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«Крылья Советов» оказались на грани ликвидации из-за долгов

По итогам проверки долгов выяснилось, что более четырех лет их размер в клубе превышает стоимость всего имущества.
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Почти 25 тысяч россиян хотят вернуться на родину из-за границы

Министерство иностранных дел России работает с властями каждой страны, где остаются туристы.
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В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на помощь России в борьбе с распространением коронавируса.
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Экономика

Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам

Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.
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Политика

В Кремле не обсуждали возможность введения ЧС из-за коронавируса

В Кремле не обсуждают возможность введения в России режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.
Известия 11:17
Происшествия

В полиции разъяснили, чем карантин отличается от режима самоизоляции

"В случае выявления фактов несоблюдения режима самоизоляции, нарушитель может быть привлечен к административной ответственности по статьям 19.4, 19.5 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ", - сообщили в полиции.
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Общество

Госдума приняла закон о штрафах за нарушение карантина

Ранее правительство предложило поправки, согласно которым за нарушение правил поведения во время чрезвычайно ситуации устанавливается штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
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