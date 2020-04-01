Энергетика
ToDay News UfaСША в нефтяной войне с Россией назвали победителем
Индустрия сланцевой нефти в США больше всего пострадала от ценовой войны Саудовской Аравии и России. Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Bloomberg, США могут стать победителем нефтяного конфликта. Так считают аналитики Goldman Sachs.
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Комментарии
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Авто
В Сети показали новую «Волгу» на базе Aurus
Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
Политика
Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно
Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.
Общество
В Волгоградской области введены правила передвижения
С 1 по 5 апреля в Волгоградской области действует режим обязательной самоизоляции для граждан всех возрастов.
Политика
Посол РФ Антонов: Россия протягивает руку помощи американскому народу
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российский самолет ВКС с гумпомощью приземлится в Нью-Йорке около 20.30 мск, передает РИА "Новости".
Политика
Украина поддержала санкции против Белоруссии
Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Интернет
Эксперты сомневаются в безопасности Zoom
Издание The Intercept опубликовало материал о том, что в видеозвонках Zoom не поддерживается end-to-end шифрованием несмотря на то, что в самой компании уверяют, что оно есть.
Общество
Воробьев заявил о нежелании блокировать Москву и Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что блокировка Москвы и Подмосковья не планируется.
Общество
Роспотребнадзор сообщил о необходимости продлить выходные в России
В России должно быть продлено количество нерабочих дней в связи с коронавирусом. Об этом заявила Роспотребнадзора Анна Попова.
Музыка
«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате
Политика
Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.
Здоровье
В Коми более 50 пациентов одной больницы заразились коронавирусом
Более 50 человек в Эжвинской больнице Сыктывкара Республики Коми заразилась коронавирусом.
Энергетика
Bloomberg узнал об отказе России наращивать добычу нефти
Хотя соглашение об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+ с 1 апреля утратило свою силу, Россия не планирует наращивать нефтедобычу, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника одного из профильных министерств.
Общество
Чечня закроет границы из-за коронавируса
Власти Чечни объявили о закрытии границ для въезда и выезда начиная с 5 апреля.
Общество
Более 20% выявленных в России зараженных коронавирусом не имеют симптомов
Заболевание протекает без симптомов у более чем 20% граждан с выявленным коронавирусом, у 14% - в форме пневмонии, сообщила в среду журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Политика
В парламенте Италии демонстративно избавились от флага Евросоюза
Вице-президент палаты депутатов в Италии Фабио Рампелли снял в своем кабинете флаг Евросоюза и заснял это на видео.
Культура
Вышел мультфильм неснятой версии девятого эпизода «Звёздных войн»
Автор YouTube-канала Mr. Sunday Movies снял и опубликовал мультфильм по не запущенному в производство сценарию девятого эпизода ленты «Звёздные войны».
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Наука
«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса
Общество
Названы ключевые симптомы коронавируса
Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.
Армия и оружие
Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца
Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
Общество
Власти Москвы опровергли информацию о завершении режима самоизоляции до конца апреля
Информация, что в мэрии Москвы рассчитывают на завершение режима самоизоляции до конца апреля, не соответствует действительности.
Футбол
«Крылья Советов» оказались на грани ликвидации из-за долгов
По итогам проверки долгов выяснилось, что более четырех лет их размер в клубе превышает стоимость всего имущества.
Общество
Почти 25 тысяч россиян хотят вернуться на родину из-за границы
Министерство иностранных дел России работает с властями каждой страны, где остаются туристы.
Политика
В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на помощь России в борьбе с распространением коронавируса.
Экономика
Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам
Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.
Политика
В Кремле не обсуждали возможность введения ЧС из-за коронавируса
В Кремле не обсуждают возможность введения в России режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.
Происшествия
В полиции разъяснили, чем карантин отличается от режима самоизоляции
"В случае выявления фактов несоблюдения режима самоизоляции, нарушитель может быть привлечен к административной ответственности по статьям 19.4, 19.5 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ", - сообщили в полиции.
Общество
Госдума приняла закон о штрафах за нарушение карантина
Ранее правительство предложило поправки, согласно которым за нарушение правил поведения во время чрезвычайно ситуации устанавливается штраф от 1 до 3 тысяч рублей.