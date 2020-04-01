Индустрия сланцевой нефти в США больше всего пострадала от ценовой войны Саудовской Аравии и России. Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Bloomberg, США могут стать победителем нефтяного конфликта. Так считают аналитики Goldman Sachs.

США в нефтяной войне с Россией назвали победителем

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