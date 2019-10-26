Политика

РБКРБКСША вернули преференции по беспошлинной торговле с Украиной

Президент США Дональд Трамп принял решение вернуть беспошлинный режим в отношении ряда товаров, произведенных на Украине, сообщает агентство Reuters. Это произошло почти через два года после введения соответствующих ограничений.
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