Политика
РИА НовостиСША включили в черный список две российские компании
Бюро по промышленности и безопасности Министерства торговли США запретило американским фирмам экспорт товаров и услуг российским компаниям "Авилон" и "Техномар".
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с чего всё началось
Что именно не устроило власти США в деятельности российских компаний, в документе не уточняется. Теперь вести бизнес с ними американские фирмы смогут лишь после получения особого разрешения от Минторга.РИА Новости12:08
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Здоровье
Переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с бесплодием
Коронавирус COVID-2019 может вызвать бесплодие у переболевших им мужчин.
Здоровье
В Тольятти два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус
Двое жителей Тольятти попали в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию (COVID-19), об этом сообщил главный врач ТГКБ №5 Николай Ренц у себя в твиттере.
Музыка
Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал почти 10 млн просмотров
9,9 млн просмотров собрал клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты поедут на «Евровидение-2020» в Нидерланды.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал главные отличия коронавируса от гриппа
Основной причиной передачи гриппа специалисты называют предсимптомную передачу в первые три-пять дней, в то время как для коронавируса предсимптомная передача не является главной причиной передачи инфекции.
Здоровье
В Нижегородской области введены особые меры в связи с коронавирусом
Согласно указу, гражданам, посещавшим территории иностранных государств, где были случаи заражения коронавирусом, нужно сообщать о своем прибытии в Россию на горячую линию ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» по телефону 8 (831) 250-94-03.
Финансы
Goldman Sachs озвучил сроки укрепления рубля до 61 за доллар
Курс рубля будет следовать за динамикой нефти марки Brent и в течение двух лет вновь вернется к 61 рублю за $1.
Общество
В России зарегистрировали еще 11 случаев заражения коронавирусом
В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на оперативный штаб.
Общество
Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе
Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.
Шоу-бизнес
Дочь аптечного блогера Екатерины Диденко узнала о смерти отца
Аптечный блогер очень переживала, как печальную новость воспримет четырехлетняя дочь — ребенок часто спрашивала об отце и не понимала, почему его нет рядом.
Биатлон
Мартен Фуркад выиграл последнюю гонку в карьере
Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти, которая стала для него последней в карьере.
Общество
Латвия закроет все международные пассажирские перевозки
Латвия приняла решение закрыть все международные пассажирские из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в субботу премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Футбол
«Рубин» открыл счет в матче с «Арсеналом»
«Рубин» открыл счет в матче 22-го тура чемпионата России против «Арсенала». На 43-й минуте гол забил Зурико Давиташвили.
Экономика
Фьючерсы на фондовые индексы США растут на 5%
Европейский фондовые индексы и фьючерсы на американские показывают значительный рост в пятницу, после того как днем ранее продемонстрировали самое значительное падение за десятилетия.
Общество
Дерипаска призвал ввести в России полный карантин из-за коронавируса
Миллиардер призвал закрыть все границы, отменить все массовые мероприятия и обеспечивать возможность людям провести дома 60 дней.
Политика
Путин не планирует зарубежные визиты в ближайшее время
Президент России Владимир Путин не планирует на ближайшее время какие-либо зарубежные визиты.
Политика
Трамп заявил, что сдал тест на коронавирус
Президент США Дональд Трамп прошел тестирование на заражение коронавирусом, результата еще нет.
Космос
Рогозин призвал создать новый пилотируемый космический корабль
Политика
Порошенко вернется на Украину после побега от следствия
Экс-президент Украины Петр Порошенко, который 8 марта покинул родину и уехал в Испанию, прилетит в Киев чартерным рейсом в ночь с 14 на 15 марта.
Финансы
Банки повышают ставки ипотеки из-за снижения рубля
Крупные банки начинают повышать ставки ипотеки. Уже увеличили ставки Юникредит-банк и Транскапиталбанк.
Общество
Минпросвещения рекомендовало регионам ввести дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ порекомендовало региональным администрациям перевести школьников на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2.
Политика
Украинский экономист предложил продать страну Китаю
По словам Селецкого, пока у Киева нет даже перспектив членства в организации, а Запад "продает" страну.
Политика
Конституционный суд созвал экстренное заседание по поправкам в Конституцию
Ранее 14 марта сообщалось, что в КС поступил запрос главы государства Владимира Путина о проверке закона о поправках в Конституцию сразу после того, как российский лидер утвердил его процедурную часть.
Общество
В Калининградской области ввели режим повышенной готовности
Со вторника, 17 марта, на территории Калининградской области вводится режим повышенной готовности.
Здоровье
Стали известны симптомы коронавирусной инфекции у детей
Китайские ученые из Медицинского университета Гуанчжоу и Научно-технологического университета Макао пришли к такому выводу, изучив десять случаев развития коронавирусной инфекции у детей, родственники или знакомые которых заразились SARS-CoV-2 в первой половине февраля.
Здоровье
Российский ученый прогнозирует спад пандемии коронавируса к лету
Спад темпов распространения коронавирусной инфекции ожидается к лету, а совсем вспышка коронавируса COVID-19 может затихнуть в июле.
Футбол
Месси прокомментировал пандемию коронавируса
Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал пандемию коронавируса, которая охватила весь мир.
Армия и оружие
За неделю каратели 13 раз обстреливали ЛНР
Украинские оккупационные войска за прошедшую неделю 13 раз нарушили режим прекращения огня.
Наука
Ученые прояснили математику роста головного мозга
Группа исследователей из Стэнфордского университета использовала методы микроскопии и математического моделирования, чтобы найти закономерности в росте нейронов в мозге плоского червя.
Экономика
Матвиенко заявила о готовности к мировому экономическому кризису
Россия оказалась лучше других стран подготовлена к мировому экономическому кризису, даже низкие цены на нефть не помешают ей уверенно пройти его как минимум в течение шести лет, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.