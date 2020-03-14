Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША включили в черный список две российские компании

Бюро по промышленности и безопасности Министерства торговли США запретило американским фирмам экспорт товаров и услуг российским компаниям "Авилон" и "Техномар".
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с чего всё началось

США включили в черный список две российские компании

Что именно не устроило власти США в деятельности российских компаний, в документе не уточняется. Теперь вести бизнес с ними американские фирмы смогут лишь после получения особого разрешения от Минторга.
РИА Новости12:08

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США включили в черный список две российские компании

РИА Новости12:08

США внесли две российских компании в черный список из-за «угрозы нацбезопасности»

Взгляд.ру11:34

США внесли в чёрный список две московские автокомпании

Говорит Москва12:20

США включили в черный список две российские компании

Известия13:27

США включили в черный список две российские компании

Московский Комсомолец13:07

США внесли в «черный список» две российские компании

Комсомольская правда13:28

США включили две российские компании в черный список

Аргументы и Факты13:21
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Здоровье

Переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с бесплодием

Коронавирус COVID-2019 может вызвать бесплодие у переболевших им мужчин.
Национальная служба новостей 12 марта в 08:48
Здоровье

В Тольятти два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус

Двое жителей Тольятти попали в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию (COVID-19), об этом сообщил главный врач ТГКБ №5 Николай Ренц у себя в твиттере.
АиФ Самара 06:11
Музыка

Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал почти 10 млн просмотров

9,9 млн просмотров собрал клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты поедут на «Евровидение-2020» в Нидерланды.
Известия вчера в 23:06
Здоровье

Роспотребнадзор назвал главные отличия коронавируса от гриппа

Основной причиной передачи гриппа специалисты называют предсимптомную передачу в первые три-пять дней, в то время как для коронавируса предсимптомная передача не является главной причиной передачи инфекции.
URA.Ru 08:36
Здоровье

В Нижегородской области введены особые меры в связи с коронавирусом

Согласно указу, гражданам, посещавшим территории иностранных государств, где были случаи заражения коронавирусом, нужно сообщать о своем прибытии в Россию на горячую линию ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» по телефону 8 (831) 250-94-03.
Ньюс-НН 03:46
Финансы

Goldman Sachs озвучил сроки укрепления рубля до 61 за доллар

Курс рубля будет следовать за динамикой нефти марки Brent и в течение двух лет вновь вернется к 61 рублю за $1.
Ruposters.ru вчера в 07:28
Общество

В России зарегистрировали еще 11 случаев заражения коронавирусом

В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на оперативный штаб.
Афиша Daily вчера в 09:17
Общество

Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.
РБК 03:44
Шоу-бизнес

Дочь аптечного блогера Екатерины Диденко узнала о смерти отца

Аптечный блогер очень переживала, как печальную новость воспримет четырехлетняя дочь — ребенок часто спрашивала об отце и не понимала, почему его нет рядом.
StarHit.ru 04:00
Биатлон

Мартен Фуркад выиграл последнюю гонку в карьере

Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти, которая стала для него последней в карьере.
Российская газета 09:37
Общество

Латвия закроет все международные пассажирские перевозки

Латвия приняла решение закрыть все международные пассажирские из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в субботу премьер-министр Кришьянис Кариньш.
РИА Новости 13:28
Футбол

«Рубин» открыл счет в матче с «Арсеналом»

«Рубин» открыл счет в матче 22-го тура чемпионата России против «Арсенала». На 43-й минуте гол забил Зурико Давиташвили.
Спорт-Экспресс 12:45
Экономика

Фьючерсы на фондовые индексы США растут на 5%

Европейский фондовые индексы и фьючерсы на американские показывают значительный рост в пятницу, после того как днем ранее продемонстрировали самое значительное падение за десятилетия.
Ведомости вчера в 08:03
Общество

Дерипаска призвал ввести в России полный карантин из-за коронавируса

Миллиардер призвал закрыть все границы, отменить все массовые мероприятия и обеспечивать возможность людям провести дома 60 дней.
Lenta.ru 07:20
Политика

Путин не планирует зарубежные визиты в ближайшее время

Президент России Владимир Путин не планирует на ближайшее время какие-либо зарубежные визиты.
ТАСС 11:39
Политика

Трамп заявил, что сдал тест на коронавирус

Президент США Дональд Трамп прошел тестирование на заражение коронавирусом, результата еще нет.
ТАСС 13:28
Космос

Рогозин призвал создать новый пилотируемый космический корабль

Аргументы и Факты вчера в 15:16
Политика

Порошенко вернется на Украину после побега от следствия

Экс-президент Украины Петр Порошенко, который 8 марта покинул родину и уехал в Испанию, прилетит в Киев чартерным рейсом в ночь с 14 на 15 марта.
Газета.Ru 12:58
Финансы

Банки повышают ставки ипотеки из-за снижения рубля

Крупные банки начинают повышать ставки ипотеки. Уже увеличили ставки Юникредит-банк и Транскапиталбанк.
Коммерсантъ 02:07
Общество

Минпросвещения рекомендовало регионам ввести дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ порекомендовало региональным администрациям перевести школьников на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 07:18
Политика

Украинский экономист предложил продать страну Китаю

По словам Селецкого, пока у Киева нет даже перспектив членства в организации, а Запад "продает" страну.
РИА Новости 09:01
Политика

Конституционный суд созвал экстренное заседание по поправкам в Конституцию

Ранее 14 марта сообщалось, что в КС поступил запрос главы государства Владимира Путина о проверке закона о поправках в Конституцию сразу после того, как российский лидер утвердил его процедурную часть.
Lenta.ru 12:36
Общество

В Калининградской области ввели режим повышенной готовности

Со вторника, 17 марта, на территории Калининградской области вводится режим повышенной готовности.
Невские Новости 11:33
Здоровье

Стали известны симптомы коронавирусной инфекции у детей

Китайские ученые из Медицинского университета Гуанчжоу и Научно-технологического университета Макао пришли к такому выводу, изучив десять случаев развития коронавирусной инфекции у детей, родственники или знакомые которых заразились SARS-CoV-2 в первой половине февраля.
ТАСС Наука вчера в 08:42
Здоровье

Российский ученый прогнозирует спад пандемии коронавируса к лету

Спад темпов распространения коронавирусной инфекции ожидается к лету, а совсем вспышка коронавируса COVID-19 может затихнуть в июле.
Shraibikus News вчера в 15:51
Футбол

Месси прокомментировал пандемию коронавируса

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал пандемию коронавируса, которая охватила весь мир.
Газета.Ru 12:10
Армия и оружие

За неделю каратели 13 раз обстреливали ЛНР

Украинские оккупационные войска за прошедшую неделю 13 раз нарушили режим прекращения огня.
Новостной фронт вчера в 07:48
Наука

Ученые прояснили математику роста головного мозга

Группа исследователей из Стэнфордского университета использовала методы микроскопии и математического моделирования, чтобы найти закономерности в росте нейронов в мозге плоского червя.
Индикатор вчера в 14:21
Экономика

Матвиенко заявила о готовности к мировому экономическому кризису

Россия оказалась лучше других стран подготовлена к мировому экономическому кризису, даже низкие цены на нефть не помешают ей уверенно пройти его как минимум в течение шести лет, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
РИА Новости 06:20
Общество

В Кемерово подтвердили два случая заражения коронавирусом

REGNUM 09:38
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