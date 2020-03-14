Что именно не устроило власти США в деятельности российских компаний, в документе не уточняется. Теперь вести бизнес с ними американские фирмы смогут лишь после получения особого разрешения от Минторга.

с чего всё началось

Бюро по промышленности и безопасности Министерства торговли США запретило американским фирмам экспорт товаров и услуг российским компаниям "Авилон" и "Техномар".

США включили в черный список две российские компании

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