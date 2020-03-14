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США включили в черный список две российские компании
Росбалт
  • Вести.Ru0:39
  • Деловое.ТВ0:47
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Бюро по промышленности и безопасности Министерства торговли США запретило американским фирмам экспорт товаров и услуг российским компаниям "Авилон" и "Техномар".В источнике
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С чего всё начиналось
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США включили в черный список две российские компании

В документе уточняется, что ограничения против российских компаний ввели в связи с тем, что они пытались купить в США оборудование для компании "Технополь", которая уже находится в аналогичном "черном списке".
РИА Новости вчера в 12:08
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РЕН ТВ вчера в 20:09
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