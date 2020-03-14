Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША включили в черный список две российские компании

Бюро по промышленности и безопасности Министерства торговли США запретило американским фирмам экспорт товаров и услуг российским компаниям "Авилон" и "Техномар".
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с чего всё началось

США включили в черный список две российские компании

В документе уточняется, что ограничения против российских компаний ввели в связи с тем, что они пытались купить в США оборудование для компании "Технополь", которая уже находится в аналогичном "черном списке".
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Подробнее о событии

США сочли угрозой нацбезопасности две российские компании

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Минторг США внес в черный список две компании из РФ

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Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом

Супруга председателя правительства Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес заразилась новым коронавирусом.
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Музыка

Группа Little Big снова вырвалась в лидеры на «Евровидении»

Менее чем за сутки видео на песню Uno собрало свыше 4,2 миллиона просмотров. Больше, чем у любой другой песни участников конкурса.
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Технологии

WhatsApp добавит функцию автоматического удаления сообщений

Новое обновление мессенджера WhatsApp позволит включить автоматическое удаление сообщений.
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Шоу-бизнес

Развод Лолиты Милявской не состоялся из-за коронавируса

Kleo.ru вчера в 06:29
Хоккей

КХЛ разрабатывает варианты действий после снятия «Йокерита» с плей-офф

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Результат теста на коронавирус COVID-19 президента США Дональда Трампа оказался негативным, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем.
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Армия и оружие

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ТАСС 17:01
Наука

Объем использованных иностранных инвестиций города Санья в 2019 году вырос в 2,5 раза

Объем фактического использования иностранных инвестиций в экономике города-курорта Санья (провинция Хайнань, Южный Китай) по итогам прошлого года вырос на 152%, до $260 млн.
ТАСС 09:09
Общество

В Москве коронавирусом заразились трое несовершеннолетних

В Москве за сутки выявлено еще 9 случаев заболевания новым типом коронавируса.
Московский Комсомолец 12:26
Политика

Россия закрывает сухопутную границу с Польшей и Норвегией

Федеральной службе безопасности, Министерству внутренних дел и Министерству иностранных дел поручено разработать проект о временном приостановлении с 15 марта пропуска иностранцев на границе с Польшей и Норвегией.
REGNUM 04:46
Общество

Отсутствие страха у россиян перед коронавирусом объяснили

По словам клинического психолога Михаила Хорса, отсутствие страха у россиян перед коронавирусом может быть объяснено тем, что жители России закалены неурядицами, среди которых коронавирус далеко не самая страшная.
Lenta.ru 01:00
Общество

Россия с 16 марта ограничивает авиасообщение со странами ЕС

Россия с 16 марта ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза.
Клопс вчера в 13:18
Здоровье

Глава Минздрава Франции назвал опасные при коронавирусе препараты

Министр Здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, какие препараты могут ухудшить состояние здоровья при коронавирусе.
Газета.Ru 18:08
Общество

В Италии снизилась смертность от коронавируса

Число выздоровевших от коронавируса в Италии за сутки выросло на треть, заявил глава Службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
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Армия и оружие

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Ученые из разных стран проявили интерес к обсерватории «Спектр-УФ»

РИА Новости 20:47
Космос

Беспилотное судно готовят к походу через Атлантику

В мае, после трёх месяцев испытаний судна с участием человека, инженеры планируют продолжить тестирования по оценке полностью автономной работы Mayflower.
Популярная механика 12 марта в 00:00
Общество

В Китае от коронавируса за сутки умерли 11 человек

Пекин, 12 марта 2020, 04:24 — REGNUM От коронавируса нового типа в Китае за сутки умерли 11 человек, а общее число жертв достигло 3 169 человек.
REGNUM 11 марта в 21:24
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ПСЖ готов расстаться с Неймаром, но не намерен отдавать Мбаппе

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Появились первые изображения нового кроссовера Volvo XC100

На днях «Автоновости дня» сообщали о том, что шведская Volvo планирует выпустить два новых кроссовера, одним из которых станет флагманский XC100.
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«Рубин» одержал первую победу при Слуцком

«Рубин» одержал первую победу при Леониде Слуцком. Казанцы взяли важнейшие три очка в Туле, обыграв «Арсенал» с минимальным счетом.
Kazanfirst.ru 14:00
Общество

Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги

Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24.
РБК 08:10
Политика

Совфед утвердил решения регионов о поддержке поправок в Конституцию

Совет федерации принял постановление о результатах рассмотрения региональными парламентами закона о поправке к Конституции РФ.
Коммерсантъ 04:01
Финансы

Goldman Sachs прогнозирует укрепление рубля до отметки 61

Курс рубля вырастет за два года до отметки 61 рубль за доллар, прогнозируют в Goldman Sachs, одном из крупнейших инвестбанков в мире.
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Ученые заявили, что коронавирусом могут заразиться миллионы британцев

Британские ученые призвали власти страны срочно принять более жесткие меры по предотвращению распространения коронавируса в Соединенном Королевстве, в противном случае количество заболевших в ближайшие недели может достичь миллионов, предупредили они.
РИА Новости 19:55
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Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

Вести.Ru вчера в 05:09
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Диетологи назвали запрещенные продукты при проблемах с кишечником

Специалистами диетологами определены и названы семь часто употребляемых в пищу продуктов, которых нужно избегать при возникших проблемах с опорожнением кишечника.
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Оливейра удушающим приемом одолел Ли на UFC Fight Night 170

Бразилец Чарльз Оливейра на турнире UFC Fight Night 170 одолел американца Кевина Ли.
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Парфенов назвал поражение от «Зенита» общекомандным безумием

По мнению Парфенова, у «Урала» случилось какое-то общекомандное безумие.
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Microsoft выпустила экстренное обновление для Windows 10

Компания Microsoft создала и в экстренном порядке выпустила обновление для Windows 10.
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Как работают Яндекс.Новости?
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