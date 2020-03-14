В документе уточняется, что ограничения против российских компаний ввели в связи с тем, что они пытались купить в США оборудование для компании "Технополь", которая уже находится в аналогичном "черном списке".

с чего всё началось

Бюро по промышленности и безопасности Министерства торговли США запретило американским фирмам экспорт товаров и услуг российским компаниям "Авилон" и "Техномар".

США включили в черный список две российские компании

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