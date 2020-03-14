Политика
РИА НовостиСША включили в черный список две российские компании
Бюро по промышленности и безопасности Министерства торговли США запретило американским фирмам экспорт товаров и услуг российским компаниям "Авилон" и "Техномар".
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с чего всё началось
В документе уточняется, что ограничения против российских компаний ввели в связи с тем, что они пытались купить в США оборудование для компании "Технополь", которая уже находится в аналогичном "черном списке".РИА Новости12:08
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Общество
Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом
Супруга председателя правительства Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес заразилась новым коронавирусом.
Музыка
Группа Little Big снова вырвалась в лидеры на «Евровидении»
Менее чем за сутки видео на песню Uno собрало свыше 4,2 миллиона просмотров. Больше, чем у любой другой песни участников конкурса.
Технологии
WhatsApp добавит функцию автоматического удаления сообщений
Новое обновление мессенджера WhatsApp позволит включить автоматическое удаление сообщений.
Шоу-бизнес
Развод Лолиты Милявской не состоялся из-за коронавируса
Хоккей
КХЛ разрабатывает варианты действий после снятия «Йокерита» с плей-офф
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разрабатывает варианты дальнейших действий, консультируясь с клубами и другими заинтересованными сторонами, после того как финский "Йокерит" объявил, что снимается с плей-офф чемпионата из-за ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении на сайте КХЛ.
Политика
Тест Трампа на коронавирус показал отрицательный результат
Результат теста на коронавирус COVID-19 президента США Дональда Трампа оказался негативным, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем.
Армия и оружие
Россия и Турция начинают совместное патрулирование в Идлибе
Россия и Турция начинают совместное патрулирование в сирийском Идлибе на основании документа, подписанного российскими и турецкими военными специалистами по итогам переговоров в Анкаре.
Наука
Объем использованных иностранных инвестиций города Санья в 2019 году вырос в 2,5 раза
Объем фактического использования иностранных инвестиций в экономике города-курорта Санья (провинция Хайнань, Южный Китай) по итогам прошлого года вырос на 152%, до $260 млн.
Общество
В Москве коронавирусом заразились трое несовершеннолетних
В Москве за сутки выявлено еще 9 случаев заболевания новым типом коронавируса.
Политика
Россия закрывает сухопутную границу с Польшей и Норвегией
Федеральной службе безопасности, Министерству внутренних дел и Министерству иностранных дел поручено разработать проект о временном приостановлении с 15 марта пропуска иностранцев на границе с Польшей и Норвегией.
Общество
Отсутствие страха у россиян перед коронавирусом объяснили
По словам клинического психолога Михаила Хорса, отсутствие страха у россиян перед коронавирусом может быть объяснено тем, что жители России закалены неурядицами, среди которых коронавирус далеко не самая страшная.
Общество
Россия с 16 марта ограничивает авиасообщение со странами ЕС
Россия с 16 марта ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза.
Здоровье
Глава Минздрава Франции назвал опасные при коронавирусе препараты
Министр Здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, какие препараты могут ухудшить состояние здоровья при коронавирусе.
Общество
В Италии снизилась смертность от коронавируса
Число выздоровевших от коронавируса в Италии за сутки выросло на треть, заявил глава Службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Армия и оружие
Истребители США «перехватили» российские Ту-142 рядом с Аляской
Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в своем Twitter заявило, что истребители F-22 "перехватили" российские самолеты, которые 15 минут находились в американской опознавательной зоне противовоздушной обороны (ADIZ) вблизи Аляски.
Космос
Беспилотное судно готовят к походу через Атлантику
В мае, после трёх месяцев испытаний судна с участием человека, инженеры планируют продолжить тестирования по оценке полностью автономной работы Mayflower.
Общество
В Китае от коронавируса за сутки умерли 11 человек
Пекин, 12 марта 2020, 04:24 — REGNUM От коронавируса нового типа в Китае за сутки умерли 11 человек, а общее число жертв достигло 3 169 человек.
Футбол
ПСЖ готов расстаться с Неймаром, но не намерен отдавать Мбаппе
Авто
Появились первые изображения нового кроссовера Volvo XC100
На днях «Автоновости дня» сообщали о том, что шведская Volvo планирует выпустить два новых кроссовера, одним из которых станет флагманский XC100.
Футбол
«Рубин» одержал первую победу при Слуцком
«Рубин» одержал первую победу при Леониде Слуцком. Казанцы взяли важнейшие три очка в Туле, обыграв «Арсенал» с минимальным счетом.
Общество
Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги
Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24.
Политика
Совфед утвердил решения регионов о поддержке поправок в Конституцию
Совет федерации принял постановление о результатах рассмотрения региональными парламентами закона о поправке к Конституции РФ.
Финансы
Goldman Sachs прогнозирует укрепление рубля до отметки 61
Курс рубля вырастет за два года до отметки 61 рубль за доллар, прогнозируют в Goldman Sachs, одном из крупнейших инвестбанков в мире.
Здоровье
Ученые заявили, что коронавирусом могут заразиться миллионы британцев
Британские ученые призвали власти страны срочно принять более жесткие меры по предотвращению распространения коронавируса в Соединенном Королевстве, в противном случае количество заболевших в ближайшие недели может достичь миллионов, предупредили они.
Происшествия
Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге
Здоровье
Диетологи назвали запрещенные продукты при проблемах с кишечником
Специалистами диетологами определены и названы семь часто употребляемых в пищу продуктов, которых нужно избегать при возникших проблемах с опорожнением кишечника.
Единоборства
Оливейра удушающим приемом одолел Ли на UFC Fight Night 170
Бразилец Чарльз Оливейра на турнире UFC Fight Night 170 одолел американца Кевина Ли.
Футбол
Парфенов назвал поражение от «Зенита» общекомандным безумием
По мнению Парфенова, у «Урала» случилось какое-то общекомандное безумие.
Технологии
Microsoft выпустила экстренное обновление для Windows 10
Компания Microsoft создала и в экстренном порядке выпустила обновление для Windows 10.