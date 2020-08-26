США включили в санкционный список два НИИ Минобороны РФ
США обновили санкционный список в отношении России. В документ попали два российских научно-исследовательских института Минобороны, отмечается на сайте американского торгового ведомства. Документ Бюро промышленности и безопасности опубликовали на сайте Федерального реестра.В источнике
С чего всё началось
В документе BIS (*.pdf
) отмечается, что у властей США есть основания считать 33-й ЦНИИ и ГосНИИОХТ связанными с российской программой разработки и испытания химического оружия, а 48-й ЦНИИ и его филиалы — с программой создания биологического оружия.
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