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Газета.Ru
Газета.Ru

США включили в санкционный список два НИИ Минобороны РФ

США обновили санкционный список в отношении России. В документ попали два российских научно-исследовательских института Минобороны, отмечается на сайте американского торгового ведомства. Документ Бюро промышленности и безопасности опубликовали на сайте Федерального реестра.В источнике
С чего всё началось
В документе BIS (*.pdf
) отмечается, что у властей США есть основания считать 33-й ЦНИИ и ГосНИИОХТ связанными с российской программой разработки и испытания химического оружия, а 48-й ЦНИИ и его филиалы — с программой создания биологического оружия.
РБКвчера в 11:55
Подробнее о событии
ТАСС

Посольство РФ: включение российских НИИ в черные списки США вызывает недоумение

ТАСС20:49
URA.Ru

Военный городок в Екатеринбурге попал под санкции США

URA.Ruвчера в 16:55
РИА Новости

США включили в санкционный список два НИИ Минобороны

РИА Новостивчера в 15:05
Газета.Ru

США включили в санкционный список два НИИ Минобороны РФ

Газета.Ruвчера в 14:21
Интерфакс

США внесли в черный список несколько российских НИИ из-за работ по химоружию

Интерфаксвчера в 12:49
РБК

США введут санкции против двух НИИ Минобороны России

РБКвчера в 11:55
Коммерсантъ

США внесли в черный список три российских НИИ

Коммерсантъвчера в 11:16

Пять рекомендуемых врачами продуктов для включения в завтрак при диабете

Врачи констатируют, что завтрак является очень важным приемом пищи для диабетиков, поскольку долгое голодание может быть вредным для них, если они принимают лекарства, регулирующие уровень сахара в крови.
Пять рекомендуемых врачами продуктов для включения в завтрак при диабете
MedikForum.ru23 августа в 23:00

PlayStation 5 не повторит ошибки PlayStation 4. Новая консоль получит адаптер Wi-Fi 6

Игровая консоль Sony PlayStation 5, как оказалось, порадует покупателей самым современным стандартом беспроводной связи — Wi-Fi 6. Это стало известно благодаря появлению устройства в базе одного бразильского регулятора.
iXBT.comвчера в 14:50

Члены СБ ООН отказали США в праве требовать санкций против Ирана

В ходе заседания Франция, Германия, Великобритания, Китай, Россия, ЮАР в числе прочих прямо заявили, что отказывают США в праве запускать механизм восстановления санкций, так как Вашингтон вышел из ядерной сделки с Ираном.
Взгляд.ру25 августа в 16:30
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Пентагон и Минобороны РФ обсудили инцидент с солдатами США в Сирии

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли связались по телефону для того, чтобы обсудить инцидент с солдатами в Сирии, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу американского военного ведомства.
Ведомостивчера в 16:01
82

В Госдепе ответили на запуск Китаем ракет для «запугивания США»

Вашингтон, 27 августа 2020, 03:12 — REGNUM В Китае сильно заблуждаются, если считают, что запуск баллистических ракет в Южно-Китайском море может запугать США, написал 26 августа спецпосланник Госдепа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли на своей странице в Twitter.
REGNUM20:12
43

Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ru25 августа в 14:03
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ruвчера в 08:44
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Урок клиники «Шарите» для России

Как известно, согласно заявлению берлинской клиники "Шарите", результаты обследования Алексея Навального "указывают на интоксикацию субстанцией из группы действующих веществ ингибиторов холинэстеразы".
РИА Новостивчера в 01:00
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБКвчера в 04:18
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