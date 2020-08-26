Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Газета.Ru
Газета.Ru

США включили в санкционный список два НИИ Минобороны РФ

США обновили санкционный список в отношении России. В документ попали два российских научно-исследовательских института Минобороны, отмечается на сайте американского торгового ведомства. Документ Бюро промышленности и безопасности опубликовали на сайте Федерального реестра.В источнике
С чего всё началось
В документе BIS (*.pdf
) отмечается, что у властей США есть основания считать 33-й ЦНИИ и ГосНИИОХТ связанными с российской программой разработки и испытания химического оружия, а 48-й ЦНИИ и его филиалы — с программой создания биологического оружия.
РБКвчера в 11:55
Подробнее о событии
Интерфакс

США внесли в черный список несколько российских НИИ из-за работ по химоружию

Интерфаксвчера в 12:49
РИА Новости

США включили в санкционный список два НИИ Минобороны

РИА Новостивчера в 15:05
Газета.Ru

США включили в санкционный список два НИИ Минобороны РФ

Газета.Ruвчера в 14:21
URA.Ru

Военный городок в Екатеринбурге попал под санкции США

URA.Ruвчера в 16:55
РБК

США введут санкции против двух НИИ Минобороны России

РБКвчера в 11:55
ТАСС

Минторг США внес в черный список два НИИ Минобороны России

ТАССвчера в 10:47
Коммерсантъ

США внесли в черный список три российских НИИ

Коммерсантъвчера в 11:16

Директор певицы МакSим прокомментировала сообщения о ее «исчезновении»

Певица МакSим ограничила общение со знакомыми и проводит время с детьми на море, сообщила «СтарХиту» ее директор Маргарита Соколова, комментируя заявление радиоведущей Аллы Довлатовой о ее «исчезновении».
Директор певицы МакSим прокомментировала сообщения о ее «исчезновении»
Rambler News Serviceвчера в 07:36
12

Три матча плей-офф НБА перенесены на фоне ситуации в Висконсине

Все три матча плей-офф НБА, запланированные на среду, не состоятся в этот день на фоне ситуации в американском городе Кеноша (штат Висконсин), где начались акции протеста после того, как полицейские выстрелили в Джейкоба Блейка, сообщается на странице НБА в Twitter.
Три матча плей-офф НБА перенесены на фоне ситуации в Висконсине
РИА Новости17:35

Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
RT на русском22:31
5

«Мечел» первым среди горнодобывающих компаний привлек льготный кредит

«Мечел» первым среди горнодобывающих компаний привлек льготный кредит «Мечел» стал первой крупной горно-металлургической компанией, которая как системообразующее предприятие воспользовалась возможностью привлечь субсидируемые кредиты.
Коммерсантъ18:23

При выявлении у школьника коронавируса протестируют всё его окружение

«Дальше проводятся по протоколам Роспотребнадзора и Минздрава исследования, кто контактировал, будет проведено тестирование, дальше будет приниматься решение в зависимости от тех результатов, которые есть», — сказала заместитель министра.
Известиявчера в 10:40
1

СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
353

Пентагон и Минобороны РФ обсудили инцидент с солдатами США в Сирии

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли связались по телефону для того, чтобы обсудить инцидент с солдатами в Сирии, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу американского военного ведомства.
Ведомостивчера в 16:01
83

Новосибирской области выделили ещё 800 млн руб. на выплаты семьям с детьми

«На ежемесячную выплату малоимущим семьям на детей от трёх до семи лет Новосибирской области выделяется дополнительно из резервного фонда правительства России 804,8 млн рублей, таким образом общая сумма поддержки из резервного фонда составит 2 млрд 448 млн рублей», — прокомментировал первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков.
REGNUM23:37
1

Минобрнауки: стоимость обучения в вузах останется на уровне 2019 года

Учебный год почти во всех российских вузах начнется с 1-го сентября в очном формате, стоимость обучения сохранится на уровне прошлого года, сообщает ОТР со ссылкой на министра образования и науки РФ Валерия Фалькова.
Общественное телевидение Россиивчера в 15:35
5

Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБКвчера в 04:18
2K

В Госдепе ответили на запуск Китаем ракет для «запугивания США»

Вашингтон, 27 августа 2020, 03:12 — REGNUM В Китае сильно заблуждаются, если считают, что запуск баллистических ракет в Южно-Китайском море может запугать США, написал 26 августа спецпосланник Госдепа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли на своей странице в Twitter.
REGNUM20:12
54