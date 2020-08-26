Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Газета.Ru
Газета.Ru

США включили в санкционный список два НИИ Минобороны РФ

США обновили санкционный список в отношении России. В документ попали два российских научно-исследовательских института Минобороны, отмечается на сайте американского торгового ведомства. Документ Бюро промышленности и безопасности опубликовали на сайте Федерального реестра.В источнике
С чего всё началось
В документе BIS (*.pdf
) отмечается, что у властей США есть основания считать 33-й ЦНИИ и ГосНИИОХТ связанными с российской программой разработки и испытания химического оружия, а 48-й ЦНИИ и его филиалы — с программой создания биологического оружия.
РБКвчера в 11:55
Подробнее о событии
URA.Ru

Военный городок в Екатеринбурге попал под санкции США

URA.Ruвчера в 16:55
РИА Новости

США включили в санкционный список два НИИ Минобороны

РИА Новостивчера в 15:05
Коммерсантъ

США внесли в черный список три российских НИИ

Коммерсантъвчера в 11:16
Интерфакс

США внесли в черный список несколько российских НИИ из-за работ по химоружию

Интерфаксвчера в 12:49
РБК

США введут санкции против двух НИИ Минобороны России

РБКвчера в 11:55
ТАСС

Минторг США внес в черный список два НИИ Минобороны России

ТАССвчера в 10:47
Газета.Ru

США включили в санкционный список два НИИ Минобороны РФ

Газета.Ruвчера в 14:21

Глава Башкирии поблагодарил Путина после заявления о содовой компании

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что думает о поручении президента Владимира Путина прокуратуре — разобраться, почему часть контрольного пакета акций «Башкирской содовой компании» перешла от государства в частные руки.
Уфа1.рувчера в 13:12
70

СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
405

Три матча плей-офф НБА перенесены на фоне ситуации в Висконсине

Все три матча плей-офф НБА, запланированные на среду, не состоятся в этот день на фоне ситуации в американском городе Кеноша (штат Висконсин), где начались акции протеста после того, как полицейские выстрелили в Джейкоба Блейка, сообщается на странице НБА в Twitter.
РИА Новости17:35

Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
RT на русском22:31
14

Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа

Врачи омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 боролись за жизнь основателя ФБК Алексея Навального 44 часа, заявили омские медики в открытом письме, опубликованном на странице минздрава Омской области в социальных сетях.
Ведомостивчера в 09:57
2,9K

Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО

Ветерана ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс высказал мнение, что Россия из-за глобализации стала зависимой от использования морских путей и поэтому уязвима в этом плане с точки зрения «стратегического сдерживания».
Известия00:20
57

Бывшего вице-премьера Республики Алтай задержали по подозрению в превышении полномочий

Правоохранительные органы в Республике Алтай задержали бывшего первого заместителя председателя республиканского правительства Роберта Пальталлера, который добровольно ушел в отставку в апреле 2019 года.
ТАСС01:12

Эстонский премьер узнал об отказе Лукашенко ответить на звонок Макрона

В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что страны ЕС готовы вести диалог с белорусскими властями и президентом страны Александром Лукашенко, однако он до сих пор не выходил на связь ни с кем из европейских лидеров.
Известия19:39
136